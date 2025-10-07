L o n d r a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A n c h e s e a c a u s a d e l l a g l o b a l i z z a z i o n e è d i f f i c i l e d i r l o , d a t o c h e o r m a i t u t t o s i t r o v a o v u n q u e , s i p u ò a n c o r a s o s t e n e r e c h e i l p u b s t a a l R e g n o U n i t o c o m e l a p i z z e r i a a l l ' I t a l i a . S o n o p r i n c i p a l m e n t e l u o g h i d i a g g r e g a z i o n e e , s o l t a n t o i n s e c o n d a b a t t u t a , l o c a l i d o v e b e r e o m a n g i a r e . Q u i n d i , s e l a n o t i z i a è c h e W i l l i a m e K a t e p o r t a n o i f i g l i , G e o r g e d i 1 2 a n n i e C h a r l o t t e d i 1 0 , i n b i r r e r i a , n o n s i p e n s i e n o n s i v e n g a a d i r e c h e c r e s c a n o f u t u r i a l c o l i z z a t i . I p r i n c i p i d i G a l l e s f r e q u e n t a n o r e g o l a r m e n t e , i n s i e m e a i l o r o r a m p o l l i , u n p u b d i W i n d s o r , v i c i n o a c a s a l o r o , d o v e , p r o p r i o c o m e q u a l s i a s i a l t r o c o m u n e m o r t a l e i n g l e s e , t r a s c o r r o n o p a r t e d e l l o r o t e m p o l i b e r o . S o n o u n a f a m i g l i a u n i t a e i q u a t t r o a m a n o s f i d a r s i a c a r t e o a i g i o c h i d a t a v o l o , c o m e i l q u i z i n s t i l e T r i v i a l P u r s u i t o r g a n i z z a t o d a i g e s t o r i d e l l o c a l e . L a l o r o a b i t u d i n e d i g i o c a r e i n f a m i g l i a r i s a l e a l p e r i o d o d e l C o v i d - r i c o r d a P o i n t d e v u e - d u r a n t e i l q u a l e C a r o l e M i d d l e t o n v i d e o c h i a m a v a l a f i g l i a , i l m a r i t o e i l o r o f i g l i , p e r o r g a n i z z a r e g a r e c u l t u r a l i p e r p a s s a r e i l t e m p o . S e e s a m i n i a m o i c u r r i c u l a d e l l a f a m i g l i a , s e m b r a o v v i o c h e i l p i ù b r a v o i n s p o r t e g e o g r a f i a s i a l ' e r e d e a l t r o n o , l a u r e a t o a S t A n d r e w s e t i f o s o d e l l ' A s t o n V i l l a . A r t e e c u l t u r a s o n o i n v e c e i p u n t i f o r t i d i K a t e , a n c h e l e i l a u r e a t a a l l ' u n i v e r s i t à s c o z z e s e , m a i n a r t e m o d e r n a . I p i c c o l i p o t r e b b e r o b e n i s s i m o i m p r e s s i o n a r e i g e n i t o r i g r a z i e a l l a l o r o c o n o s c e n z a d e l l a m u s i c a , d e l b a l l e t t o , d e l c i n e m a e d e l l e s e r i e t v . M a a n c h e d i s t o r i a , c o m e i l p r i n c i p e W i l l i a m h a a m m e s s o p a r l a n d o c o n E u g e n e L e v y n e l l ' e p i s o d i o d i ' R e l u c t a n t T r a v e l e r ' : " P e n s o d i a v e r b i s o g n o d i q u a l c h e l e z i o n e . G e o r g e , m i o ​ ​ f i g l i o , è m o l t o p i ù b r a v o d i m e i n s t o r i a e o r a g l i c h i e d o c o n f e r m a q u a n d o m e n z i o n o u n a d a t a " . T o r n a n d o a l p u b , s c o p r i a m o c h e s i t r a t t a i n r e a l t à d i u n l u o g o e d u c a t i v o , d i i n t e r a z i o n e c o n i l p u b b l i c o , d o v e c h i a c c h i e r a r e , o l t r e c h e g i o c a r e e b e r e . E i l p r i n c i p e W i l l i a m , s i s a , p r o t e g g e i s u o i t r e f i g l i , e d e s i d e r a c h e v i v a n o u n a v i t a i l p i ù n o r m a l e p o s s i b i l e . D u r a n t e l a s u a p a s s e g g i a t a a W i n d s o r P a r k c o n L e v y e c o n i l c a n e O r l a a l s e g u i t o , h a p a r l a t o d e l l e a b i t u d i n i e d e i v a l o r i c h e l u i e s u a m o g l i e K a t e s t a n n o i n s t i l l a n d o i n l o r o : a n z i t u t t o , q u e l l o d i u n a f a m i g l i a f e l i c e , s a n a e s t a b i l e . E p o i a l c u n e r e g o l e : " N e s s u n o d e i n o s t r i f i g l i h a i l t e l e f o n o , e s i a m o m o l t o r i g i d i s u q u e s t o " , h a d i c h i a r a t o i l f u t u r o r e . I n v e c e , h a r a c c o n t a t o , f a n n o e s e r c i z i o f i s i c o : " L o u i s ( i l t e r z o g e n i t o d i 6 a n n i ) a d o r a i l t r a m p o l i n o . N e è o s s e s s i o n a t o e a n c h e C h a r l o t t e l o u s a m o l t o . D i c o n s e g u e n z a , p a s s a n o l a m a g g i o r p a r t e d e l t e m p o a l i t i g a r c i s o p r a " . D a p a r t e s u a , l a p r i n c i p e s s a C h a r l o t t e f r e q u e n t a d i l i g e n t e m e n t e l e z i o n i d i d a n z a c l a s s i c a e g i o c a a n e t b a l l , u n a v a r i a n t e d e l b a s k e t . " G e o r g e a m a i l f o o t b a l l e l ' h o c k e y " , h a a g g i u n t o i l p a d r e , s o t t o l i n e a n d o l ' i m p o r t a n z a d i t e n e r l i o c c u p a t i , s o p r a t t u t t o a l l ' a p e r t o .