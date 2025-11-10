R i o d e J a n e i r o , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i n c i p e W i l l i a m h a p a r l a t o a p e r t a m e n t e d e l l a b a t t a g l i a d i K a t e c o n t r o i l c a n c r o , d e l l a m a l a t t i a d i r e C a r l o e d e l l e s f i d e d e l l a g e n i t o r i a l i t à . I n u n ' i n t e r v i s t a c o n i l c o n d u t t o r e t e l e v i s i v o b r a s i l i a n o L u c i a n o H u c k , i l p r i n c i p e d i G a l l e s h a r i v e l a t o d i e s s e r e s t a t o s i n c e r o c o n i f i g l i G e o r g e , C h a r l o t t e e L o u i s r i g u a r d o a i p r o b l e m i d i s a l u t e c h e a f f l i g g o n o s i a l a m a d r e c h e i l n o n n o . " A b b i a m o d e c i s o d i r a c c o n t a r e t u t t o a i n o s t r i f i g l i , s i a l e b u o n e c h e l e c a t t i v e n o t i z i e . S p i e g h i a m o l o r o p e r c h é a c c a d o n o c e r t e c o s e e p e r c h é p o t r e b b e r o s e n t i r s i t u r b a t i - h a d i c h i a r a t o l ' e r e d e a l t r o n o - M o l t e d o m a n d e p o t r e b b e r o e s s e r e s e n z a r i s p o s t a : c r e d o c h e t u t t i i g e n i t o r i s i t r o v i n o i n q u e s t a s i t u a z i o n e . N o n e s i s t e u n a r e g o l a p e r e s s e r e g e n i t o r i , e n o i a b b i a m o s c e l t o d i p a r l a r e d i t u t t o " . W i l l i a m h a p o i c o n t i n u a t o a d a r e u n o s g u a r d o a l l a v i t a f a m i l i a r e d i e t r o l e m u r a d e l p a l a z z o , p a r l a n d o d i c o m e s i a l u i c h e K a t e a c c o m p a g n i n o i f i g l i a s c u o l a e c e r c h i n o d i e s s e r e p r e s e n t i i l ​ ​ p i ù p o s s i b i l e : " P o r t o i b a m b i n i a s c u o l a q u a s i t u t t i i g i o r n i , i o e K a t h e r i n e c i d i v i d i a m o i c o m p i t i , m a p r o b a b i l m e n t e è l e i a o c c u p a r s i d e l l a m a g g i o r p a r t e d e l l a v o r o " . I l p r i n c i p e d i G a l l e s h a i n o l t r e r i v e l a t o l ' a p p r o c c i o c a u t o d e l l a c o p p i a n e i c o n f r o n t i d e l l a t e c n o l o g i a , c o n f e r m a n d o c h e n e s s u n o d e i b a m b i n i p o s s i e d e a n c o r a u n t e l e f o n o c e l l u l a r e . " È d a v v e r o d u r a . I n o s t r i f i g l i n o n h a n n o t e l e f o n i - h a s p i e g a t o - Q u a n d o G e o r g e a n d r à a l l e s c u o l e s e c o n d a r i e , f o r s e n e a v r à u n o c o n a c c e s s o l i m i t a t o . " P a r l i a m o c o n l u i e g l i s p i e g h i a m o p e r c h é n o n p e n s i a m o s i a g i u s t o . C o n l ' a c c e s s o c o m p l e t o , i b a m b i n i f i n i s c o n o p e r v e d e r e s u i n t e r n e t c o s e c h e n o n d o v r e b b e r o . M a c o n l ' a c c e s s o l i m i t a t o , p e n s o c h e s i a u n b e n e p e r l a m e s s a g g i s t i c a " . D u r a n t e l ' i n t e r v i s t a , g i r a t a a R i o d e J a n e i r o p e r i l p r o g r a m m a D o m i n g ã o d i H u c k , i l p r e s e n t a t o r e h a a c c o l t o c a l o r o s a m e n t e W i l l i a m a n o m e d e i b r a s i l i a n i e g l i h a r e g a l a t o u n a f o t o g r a f i a d e l l a s u a d e f u n t a m a d r e , l a p r i n c i p e s s a D i a n a , s c a t t a t a d u r a n t e l a s u a v i s i t a a S a n P a o l o n e l 1 9 9 1 . L ' i m m a g i n e m o s t r a D i a n a c h e c u l l a u n b a m b i n o a f f e t t o d a H i v , u n g e s t o c h e a i u t ò a r o m p e r e i t a b ù c h e a l l ' e p o c a c i r c o n d a v a n o l a m a l a t t i a . " È d i v e n t a t a u n a f i g u r a m o l t o i m p o r t a n t e n e l l a l o t t a c o n t r o i p r e g i u d i z i " , h a d e t t o H u c k . A l c h e W i l l i a m h a r i s p o s t o : " P o r t o c o n m e o g n i g i o r n o l a s u a e r e d i t à s o c i a l e e u m a n i t a r i a " .