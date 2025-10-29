L o n d r a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i n c i p e W i l l i a m a v r e b b e m i n a c c i a t o d i p r i v a r e l e p r i n c i p e s s e B e a t r i c e e d E u g e n i a d e i l o r o t i t o l i s e i l p a d r e n o n d o v e s s e l a s c i a r e l a R o y a l L o d g e . L o h a r i f e r i t o l ' e x g i o r n a l i s t a d e l l a B b c E m i l y M a i t l i s , s e c o n d o c u i i l p r i n c i p e d i G a l l e s a v r e b b e d a t o u n u l t i m a t u m a l l e s u e c u g i n e n e l t e n t a t i v o d i s p i n g e r l e a c o n v i n c e r e i l p a d r e , i l p r i n c i p e A n d r e a , a l a s c i a r e l a d i m o r a r e a l e d i 3 0 s t a n z e d i p r o p r i e t à d e l l a C r o w n E s t a t e p e r l a q u a l e n o n p a g a l ' a f f i t t o . M a i t l i s h a a f f e r m a t o n e l s u o p o d c a s t N e w s A g e n t s c h e c i s a r e b b e s t a t o u n i n c o n t r o t r a i l p r i n c i p e W i l l i a m e l e p r i n c i p e s s e , n e l c o r s o d e l q u a l e , W i l l i a m a v r e b b e d e t t o a E u g e n i a e a B e a t r i c e c h e i l o r o t i t o l i d i p r i n c i p e s s a s a r e b b e r o s t a t i r i e s a m i n a t i s e n o n a v e s s e r o i n c o r a g g i a t o i l p a d r e a l a s c i a r e l a s u a r e s i d e n z a . T u t t a v i a , K e n s i n g t o n P a l a c e h a s m e n t i t o l ' i n d e s c r i z i o n e , a f f e r m a n d o c h e n o n è a v v e n u t o a l c u n m e e t i n g f r a i l f u t u r o r e e l e p r i n c i p e s s e . S e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a l M i r r o r , i l P a l a z z o h a r i c o r d a t o c h e W i l l i a m n o n h a l a p o s s i b i l i t à d i r e v o c a r e i t i t o l i a l l e c u g i n e , i n q u a n t o n o n è i l m o n a r c a . Q u e s t o è l ' u l t i m o c a p i t o l o d e l l a l u n g a s a g a d e l l a R o y a l L o d g e , c o n l e r i c h i e s t e c h e A n d r e w l a s c i l a v i l l a s e m p r e p i ù i n s i s t e n t i a c a u s a d e i s u o i p r e c e d e n t i l e g a m i c o n J e f f r e y E p s t e i n , i l f i n a n z i e r e c o n d a n n a t o p e r a b u s i s e s s u a l i s u i m i n o r i e m o r t o i n c a r c e r e a N e w Y o r k . S e b b e n e A n d r e a , p u r n e g a n d o l e a c c u s e , a b b i a g i à r i n u n c i a t o a l l ' u s o d e i s u o i t i t o l i r e a l i , q u e s t o n o n è s t a t o s u f f i c i e n t e a s o d d i s f a r e l ' o p i n i o n e p u b b l i c a , c o n m o l t i c h e a p p a r e n t e m e n t e n o n v o g l i o n o c h e i l f r a t e l l o d e l r e c o n t i n u i a r i s i e d e r e n e l l a r e s i d e n z a r e a l e d i 3 0 s t a n z e , s e c o n d o u n s o n d a g g i o Y o u G o v . A n d r e w h a u n c o n t r a t t o d i l o c a z i o n e p e r l a R o y a l L o d g e f i n o a l 2 0 7 8 , m a s i r i t i e n e s i a a p e r t o a l l ' i d e a d i a n d a r s e n e e t r a s f e r i r s i i n u n a r e s i d e n z a r e a l e p i ù p i c c o l a . S i d i c e c h e i l p r i n c i p e a b b i a p r e s o i n c o n s i d e r a z i o n e F r o g m o r e C o t t a g e c o m e p o s s i b i l e d i m o r a , m e n t r e l a s u a e x m o g l i e S a r a h F e r g u s o n , c h e v i v e c o n l u i d a a n n i , a v r e b b e p u n t a t o g l i o c c h i s u A d e l a i d e C o t t a g e . L e n o t i z i e s e c o n d o c u i i l p r i n c i p e a v r e b b e r i c h i e s t o d u e c a s e h a n n o u l t e r i o r m e n t e a l i m e n t a t o i l m a l c o n t e n t o p u b b l i c o n e i c o n f r o n t i d e l l a c o p p i a . B u c k i n g h a m P a l a c e n o n h a a n c o r a c o n f e r m a t o c o s a a c c a d r à a l l a R o y a l L o d g e e d o v e s i t r a s f e r i r à i l p r i n c i p e .