L o n d r a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P r i m a l e a c c u s e , p o i l a p r e s a d i d i s t a n z a , i n f i n e l e s c u s e , a d d i r i t t u r a f i n q u a s i i l c o r t e g g i a m e n t o , c o n q u e l l a d i c h i a r a z i o n e d i a m i c o , n i e n t e m e n o " s u p r e m o " . D o p o a v e r r i n n e g a t o p u b b l i c a m e n t e J e f f r e y E p s t e i n , c o n d a n n a t o p e r r e a t i s e s s u a l i , u n m e s e d o p o S a r a h F e r g u s o n c e r c ò d i r i a v v i c i n a r s i " u m i l m e n t e " a l s u o " c a r o a m i c o " . S e c o n d o e - m a i l o t t e n u t e d a l M a i l o n S u n d a y e d a l S u n , l a d u c h e s s a d i Y o r k d i c h i a r ò a l d e f u n t o f i n a n z i e r e c a d u t o i n d i s g r a z i a d i n o n a v e r l o m a i d e f i n i t o " p e d o f i l o " i n u n a p r e c e d e n t e i n t e r v i s t a , l a s c i a n d o i n t e n d e r e d i a v e r n e p r e s o l e d i s t a n z e p e r p r o t e g g e r e l a s u a c a r r i e r a d i a u t r i c e d i l i b r i p e r b a m b i n i e d i f i l a n t r o p a . P a r l a n d o c o n l ' E v e n i n g S t a n d a r d n e l m a r z o 2 0 1 1 , l a F e r g u s o n a m m i s e c h e i l s u o c o i n v o l g i m e n t o c o n E p s t e i n , c h e e r a s t a t o i n c a r c e r a t o t r e a n n i p r i m a p e r a v e r i n d o t t o u n a m i n o r e n n e a l l a p r o s t i t u z i o n e , e r a s t a t o u n " g i g a n t e s c o e r r o r e d i g i u d i z i o " . L e d i c h i a r a z i o n i f u r o n o r i l a s c i a t e i n u n c o n t e s t o d i c r i t i c h e s u i l e g a m i c h e l e i e i l p r i n c i p e A n d r e a , i l s u o e x m a r i t o , a v e v a n o c o n E p s t e i n e s u l l e r i v e l a z i o n i s e c o n d o c u i a v r e b b e p e r m e s s o a E p s t e i n d i f o r n i r l e 1 5 m i l a s t e r l i n e ( o l t r e 1 7 m i l a e u r o ) p e r a i u t a r l a a s a l d a r e i s u o i d e b i t i . L a d u c h e s s a h a a n c h e p r o m e s s o c h e n o n a v r e b b e m a i p i ù a v u t o a c h e f a r e c o n E p s t e i n , a f f e r m a n d o : " D e t e s t o l a p e d o f i l i a e q u a l s i a s i a b u s o s e s s u a l e s u i m i n o r i " . T u t t a v i a , u n m e s e d o p o l ' i n t e r v i s t a , i n a l c u n e e - m a i l l a F e r g u s o n s c r i s s e a E p s t e i n : " S o c h e t i s e n t i p r o f o n d a m e n t e d e l u s o d a m e , d a c i ò c h e t i è s t a t o d e t t o o l e t t o , e d e v o u m i l m e n t e s c u s a r m i c o n t e e c o n i l t u o c u o r e p e r q u e s t o " . L a d u c h e s s a d i c h i a r ò d i n o n a v e r l o d e f i n i t o p e d o f i l o , l a s c i a n d o i n t e n d e r e c h e l e e r a s t a t o c o n s i g l i a t o d i f a r e q u e i c o m m e n t i p e r p r o t e g g e r e l a s u a c a r r i e r a d i s c r i t t r i c e e i s u o i i m p e g n i d i b e n e f i c e n z a . " M i è s t a t o o r d i n a t o d i a g i r e c o n l a m a s s i m a r a p i d i t à s e v o l e v o a v e r e q u a l c h e p o s s i b i l i t à d i p r o s e g u i r e l a m i a c a r r i e r a d i a u t r i c e d i l i b r i p e r b a m b i n i e f i l a n t r o p a p e r l ' i n f a n z i a " , ​ ​ a v r e b b e s c r i t t o . " C o m e s a i , n o n h o m a i , e a s s o l u t a m e n t e m a i , p r o n u n c i a t o l a p a r o l a ' P ' ( p e d o f i l o ) n e i t u o i c o n f r o n t i , m a m i r i s u l t a c h e s i a s t a t o r i f e r i t o i l c o n t r a r i o " . U n p o r t a v o c e d e l l a d u c h e s s a h a a f f e r m a t o c h e l ' e m a i l f u s c r i t t a i n r i s p o s t a a l l a m i n a c c i a d i E p s t e i n d i f a r l e c a u s a p e r d i f f a m a z i o n e . " L a d u c h e s s a h a e s p r e s s o i l s u o r a m m a r i c o p e r l a s u a a s s o c i a z i o n e c o n E p s t e i n m o l t i a n n i f a e , c o m e s e m p r e , i l s u o p r i m o p e n s i e r o è r i v o l t o a l l e s u e v i t t i m e " , h a a f f e r m a t o . L a d u c h e s s a h a p u b b l i c a t o p i ù d i 5 0 l i b r i p e r b a m b i n i d a l 1 9 8 9 , t r a c u i l a s e r i e " B u d g i e t h e H e l i c o p t e r " , " C a p p u c c e t t o R o s s o " e " H e l p i n g H a n d " . A n o v e m b r e p u b b l i c h e r à u n n u o v o a l b u m i l l u s t r a t o i n t i t o l a t o " K i n d e r n e s s A l o n g t h e W a y " . È i n o l t r e , i n s i e m e a l l e f i g l i e , s o s t e n i t r i c e d e l T e e n a g e C a n c e r T r u s t e d i u n ' o r g a n i z z a z i o n e b e n e f i c a p e r l a l o t t a c o n t r o i l c a n c r o a l s e n o . L a F e r g u s o n – c h e i n u n ' a l t r a p a r t e d e l l ' e - m a i l t r a p e l a t a a f f e r m a c h e E p s t e i n è " s e m p r e s t a t o u n a m i c o f e d e l e , g e n e r o s o e s u p r e m o p e r m e e l a m i a f a m i g l i a " – s c r i s s e c h e l e f u " c o n s i g l i a t o , i n t e r m i n i i n e q u i v o c a b i l i , d i n o n a v e r e n u l l a a c h e f a r e c o n t e e d i n o n p a r l a r t i o s c r i v e r t i e - m a i l e c h e s e l ' a v e s s i f a t t o a v r e i c a u s a t o a l t r i p r o b l e m i a t e , a l d u c a e a m e s t e s s o " .