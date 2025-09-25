L o n d r a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - K a t e h a r u b a t o l a s c e n a a C a m i l l a d u r a n t e l a v i s i t a d i D o n a l d T r u m p , l a s c o r s a s e t t i m a n a a W i n d s o r . A n z i , l a p r i n c i p e s s a h a a d d i r i t t u r a o s c u r a t o l a r e g i n a . C h e p e r ò n o n c i è s t a t a , r i c o r d a n d o a l l a m o g l i e d e l p r i n c i p e W i l l i a m c h e p e r o r a è l e i a c o m a n d a r e , e i n t i m a n d o l e , a n c h e c o n u n g e s t o d e l l a m a n o , d i s p o s t a r s i , m e n t r e e r a i n t e n t a a c o n v e r s a r e c o n l a f i r s t l a d y M e l a n i a n e l g i a r d i n o d e l C a s t e l l o . C a t h e r i n e M i d d l e t o n h a p r o n t a m e n t e o b b e d i t o a l l ' o r d i n e d e l l a s o v r a n a , m a s i è s u b i t o d o p o p r e s a l a r i v i n c i t a , a s s i c u r a n d o s i i r i f l e t t o r i d u r a n t e l a c e n a c o n i l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o . " C a m i l l a è s t a t a e s t r e m a m e n t e g e n t i l e e s o l i d a l e c o n K a t e d u r a n t e l e s u e r e c e n t i d i f f i c o l t à , m a è t e r r i t o r i a l e p e r n a t u r a e a n c h e i r r i t a b i l e " , h a d e t t o u n a f o n t e a l l ' E x a m i n e r . " L a i n f a s t i d i s c e m o l t i s s i m o q u e s t a n a r r a t i v a s e c o n d o c u i i p r i n c i p i d i G a l l e s n o n p o s s o n o s b a g l i a r e e c h e K a t e p u ò a n d a r s e n e i n g i r o q u a n d o n e h a v o g l i a , a g i t a n d o l a s u a b a c c h e t t a m a g i c a e a u t o p r o c l a m a n d o s i i l m e m b r o p i ù p o p o l a r e d e l l a m o n a r c h i a " . M a s i a i l f a s t i d i o , c h e l ' o r d i n e p e r e n t o r i o d e l l a r e g i n a , n u l l a h a n n o p o t u t o d i f r o n t e a l f a s c i n o d i K a t e , c h e h a m e s s o i n s e c o n d o p i a n o i l r u o l o d i C a m i l l a . S e c o n d o u n a f o n t e c h e h a p a r l a t o c o n C l o s e r , d u r a n t e l a v i s i t a d i T r u m p a l l a r e g g i a d i r e C a r l o , " l a t e n s i o n e e r a i m p o s s i b i l e d a i g n o r a r e . O g n i g e s t o e o g n i s c e l t a d i c o l o r e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o s e m b r a v a u n a s c e l t a d i p o t e r e . E r a K a t e a d a t t i r a r e l ' a t t e n z i o n e , e q u e s t o n o n è a n d a t o g i ù a C a m i l l a . D a l m o m e n t o i n c u i K a t e è a r r i v a t a , h a d i m o s t r a t o d i e s s e r e l a v e r a p r o t a g o n i s t a " . Q u a n d o C a m i l l a , d i c e n d o l e " s p o s t a t i " , h a c e r c a t o d i f a r u s c i r e d i s c e n a K a t e , l a p r i n c i p e s s a " s i è s e n t i t a m e s s a d a p a r t e " , h a s p i e g a t o l a f o n t e . " H a l a v o r a t o d u r a m e n t e p e r a f f e r m a r s i c o m e i l f u t u r o d e l l a m o n a r c h i a , e s e n t i r s i c h i e d e r e d i f a r s i l e t t e r a l m e n t e d a p a r t e è s t a t o u m i l i a n t e . N o n l o t o l l e r e r à p i ù " . E p o i , a c e n a , t u t t i g l i o c c h i e r a n o d i n u o v o p u n t a t i s u l l a m o g l i e d i W i l l i a m , s e d u t a a c c a n t o a T r u m p , c h e h a p a r l a t o " p e r l a m a g g i o r p a r t e d e l t e m p o " c o n l e i . " E r a r a d i o s a , c o m p o s t a e i n t u t t o e p e r t u t t o r a p p r e s e n t a v a l a f u t u r a r e g i n a . S e d e r s i a c c a n t o a T r u m p n o n f a c e v a c h e e n f a t i z z a r e i l s u o p o t e r e d a s t a r . C a m i l l a a p p a r i v a e l e g a n t e , m a K a t e d o m i n a v a l a s a l a . Q u e l c o n t r a s t o n o n è s f u g g i t o a n e s s u n o , m e n c h e m e n o a C a m i l l a s t e s s a " .