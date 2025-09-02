L o n d r a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - R e C a r l o s t a v a l u t a n d o s e i n c o n t r a r e o m e n o i l p r i n c i p e H a r r y q u a n d o i l f i g l i o m i n o r e t o r n e r à a L o n d r a l a p r o s s i m a s e t t i m a n a , m a i l p r i n c i p e W i l l i a m p o t r e b b e r a p p r e s e n t a r e l ' o s t a c o l o p r i n c i p a l e . L o s c r i v e G b N e w s , c i t a n d o u n a f o n t e i n t e r n a . H a r r y s a r à n e l l a c a p i t a l e i n g l e s e l ' 8 s e t t e m b r e p e r l a c e r i m o n i a a n n u a l e d e i W e l l C h i l d A w a r d s , u n e v e n t o c h e s o s t i e n e d a m o l t i a n n i . L a d a t a s e g n a a n c h e i l t e r z o a n n i v e r s a r i o d e l l a m o r t e d e l l a r e g i n a E l i s a b e t t a I I . S e b b e n e a l c u n e i n d i s c r e z i o n i s u g g e r i s c a n o c h e i l s o v r a n o e i l d u c a d i S u s s e x p o t r e b b e r o i n c o n t r a r s i , f o n t i v i c i n e a l l a f a m i g l i a r e a l e s o t t o l i n e a n o c h e n u l l a è s t a t o c o n f e r m a t o . S e c o n d o c o n o s c e n t i d e l p r i n c i p e d i G a l l e s , W i l l i a m è f e r m a m e n t e c o n t r a r i o a q u a l s i a s i u d i e n z a c o n c e s s a a l f r a t e l l o . R i t i e n e c h e u n i n c o n t r o c o n f e r i r e b b e l e g i t t i m i t à a H a r r y , d o p o l a p u b b l i c a z i o n e d e l l a p r o p r i a a u t o b i o g r a f i a ' S p a r e ' e d o p o a v e r p r e s o p a r t e a p r o g e t t i t e l e v i s i v i c r i t i c i n e i c o n f r o n t i d e l l a f a m i g l i a r e a l e . U n a m i c o d e l l ' e r e d e a l t r o n o h a d i c h i a r a t o a l D a i l y B e a s t : " I n d e f i n i t i v a , W i l l i a m è u n s o l d a t o l e a l e : r i s p e t t a i l r a n g o d i s u o p a d r e e r i s p e t t a i l d i r i t t o d i s u o p a d r e d i p r e n d e r e l e p r o p r i e d e c i s i o n i , e n o n f a r à s t o r i e s e c i ò d o v e s s e a c c a d e r e . T u t t a v i a , r i t i e n e c h e u n i n c o n t r o c o n H a r r y s i a u n ' i d e a t e r r i b i l e , t e r r i b i l e " . L ' a n n o s c o r s o , s i e r a n o f a t t e s p e c u l a z i o n i s i m i l i s u i W e l l C h i l d A w a r d s 2 0 2 4 e n o n s i e r a t e n u t o a l c u n i n c o n t r o . P o c h i m e s i p r i m a , i l d u c a d i S u s s e x s i e r a r e c a t o a L o n d r a p e r i l d e c i m o a n n i v e r s a r i o d e g l i I n v i c t u s G a m e s p r e s s o l a C a t t e d r a l e d i S t P a u l . A l l ' e p o c a , H a r r y r i l a s c i ò u n a d i c h i a r a z i o n e i n c u i a f f e r m a v a d i a v e r s p e r a t o d i r i v e d e r e s u o p a d r e , m a c h e C h a r l e s a v e v a " a l t r e p r i o r i t à " .