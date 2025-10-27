L o n d r a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - R e C a r l o I I I h a i n a u g u r a t o u n m o n u m e n t o c o m m e m o r a t i v o i n o n o r e d e l p e r s o n a l e m i l i t a r e l e s b i c o , g a y , b i s e s s u a l e e t r a n s g e n d e r , d o p o u n a c a m p a g n a d u r a t a d e c e n n i c o n t r o i l d i v i e t o d i a p p a r t e n e n z a d e i g a y a l l e f o r z e a r m a t e . N e l s u o p r i m o i m p e g n o u f f i c i a l e a s o s t e g n o d e l l a c o m u n i t à L g b t + , i l r e h a v i s i t a t o l a s c u l t u r a , c h i a m a t a " U n a l e t t e r a a p e r t a " , p r e s s o i l N a t i o n a l M e m o r i a l A r b o r e t u m n e l l o S t a f f o r d s h i r e d o v e h a d e p o s t o d e i f i o r i . I l m e m o r i a l e è d e d i c a t o a i m e m b r i d e l l a c o m u n i t à L g b t + a r r u o l a t i n e l l e f o r z e a r m a t e , n o n c h é a c o l o r o c h e p r e s t a v a n o s e r v i z i o q u a n d o e s s e r e g a y n e l l ' e s e r c i t o e r a i l l e g a l e . D u r a n t e i l d i v i e t o , c h e d u r ò f i n o a l 2 0 0 0 , c o l o r o c h e e r a n o g a y o e r a n o p e r c e p i t i c o m e t a l i - r i c o r d a l a B b c - s u b i v a n o i n d a g i n i i n t r u s i v e , v e n i v a n o l i c e n z i a t i e i n a l c u n i c a s i v e n i v a n o i n c a r c e r a t i . I v e t e r a n i c o l p i t i d a i p r o v v e d i m e n t i , m o l t i d e i q u a l i h a n n o p a r t e c i p a t o a l l a c e r i m o n i a , h a n n o a f f e r m a t o c h e i l m o n u m e n t o , u n a s c u l t u r a i n b r o n z o p r o g e t t a t a d a l c o l l e t t i v o d i a r t i s t i A b r a x a s A c a d e m y c o n s e d e a N o r f o l k , s i m b o l e g g i a l a " c h i u s u r a " d o p o a n n i d i c a m p a g n e p r i m a p e r c a m b i a r e l a l e g g e e p o i p e r s p i n g e r e i l g o v e r n o a r i s a r c i r e i d a n n i . A s s o m i g l i a a u n p e z z o d i c a r t a a c c a r t o c c i a t o c o n t e n e n t e p a r o l e t r a t t e d a l e t t e r e p e r s o n a l i , u t i l i z z a t e c o m e p r o v a p e r i n c r i m i n a r e l e p e r s o n e . I l p r i m o m i n i s t r o K e i r S t a r m e r h a a f f e r m a t o c h e i l m o n u m e n t o " r a p p r e s e n t a u n t r i b u t o d u r a t u r o a l c o r a g g i o e a l s e r v i z i o d i q u e s t i v e t e r a n i " . L o u i s e S a n d h e r - J o n e s , m i n i s t r o p e r i v e t e r a n i e l e p e r s o n e , h a d i c h i a r a t o a l l a b b c d i e s s e r e " i n o r r i d i t a " n e l s e n t i r e c o m e l e p e r s o n e s o f f r i s s e r o a c a u s a d e l d i v i e t o e h a a f f e r m a t o c h e l ' i n a u g u r a z i o n e d e l m e m o r i a l e r a p p r e s e n t a u n " m o m e n t o d i g u a r i g i o n e " . L ' L g b t + V e t e r a n s M e m o r i a l è n a t o g r a z i e a l T h e E t h e r t o n R e v i e w , u n r a p p o r t o i n d i p e n d e n t e c o m m i s s i o n a t o d a l g o v e r n o c h e h a e s a m i n a t o i l t r a t t a m e n t o d e i v e t e r a n i L g b t + c h e h a n n o p r e s t a t o s e r v i z i o s o t t o i l d i v i e t o . L ' a u t o r e d e l r a p p o r t o , i l d e f u n t o L o r d E t h e r t o n , h a a f f e r m a t o c h e e s s o f o r n i s c e p r o v e " s c i o c c a n t i " d i u n a c u l t u r a o m o f o b a , d i b u l l i s m o e d i a g g r e s s i o n i s e s s u a l i s u b i t e d a c o l o r o c h e s o n o s t a t i p e r s e g u i t i i n b a s e a l d i v i e t o , t r a c u i P á d r a i g í n N í R á g h i l l í g . L a R á g h i l l í g , c h e o g g i h a 6 9 a n n i , n o n s i e r a r e s a c o n t o d i e s s e r e l e s b i c a q u a n d o s i a r r u o l ò n e l l a R o y a l A i r F o r c e f e m m i n i l e n e l 1 9 7 6 , m a i n i z i ò a c o m p r e n d e r e l a s u a s e s s u a l i t à q u a n d o p r o v ò d e i s e n t i m e n t i p e r u n ' a m i c a . D o p o a v e r d i v o r z i a t o d a l m a r i t o , f u a s s e g n a t a a l l a R a f d i G i b i l t e r r a , d o v e l a v o r ò c o m e t e l e g r a f i s t a . Q u a n d o u n c o l l e g a l a v i d e b a c i a r e u n a d o n n a d e l l a W o m e n ' s R o y a l N a v y , f u l a f i n e d i q u a s i u n d e c e n n i o d i s e r v i z i o . R a c c o n t a d i e s s e r e s t a t a s o t t o p o s t a a i n t e r r o g a t o r i i n v a d e n t i , d u r a n t e i q u a l i l e s o n o s t a t e p o s t e d o m a n d e i n t i m e s u l l a s u a v i t a s e s s u a l e , d i a v e r f a t t o c o m i n g o u t c o n a m i c i e f a m i l i a r i e d i a v e r m e n t i t o n e l t e n t a t i v o d i c o n v i n c e r l a a r i v e l a r e i n o m i d i a l t r i m e m b r i d e l p e r s o n a l e g a y . M e n t r e a t t e n d e v a i l r i m p a t r i o n e l R e g n o U n i t o , l a s i g n o r a R á g h i l l í g r a c c o n t a d i e s s e r e s t a t a a g g r e d i t a s e s s u a l m e n t e d a u n c o l l e g a . H a r a c c o n t a t o : " M i t o c c a v a i l s e n o e c e r c a v a d i i n f i l a r e l a m a n o n e i m i e i p a n t a l o n i . H a d e t t o : ' T i s i s t e m o i o ' . A q u a n t o p a r e c ' e r a u n a s p e c i e d i l o t t e r i a , a l c u n i r a g a z z i s c o m m e t t e v a n o s u c h i s a r e b b e r i u s c i t o a ' m e t t e r m i n e i g u a i ' , i l c h e e r a t e r r i f i c a n t e " . R a c c o n t i s i m i l i d i d e c i n e d i a l t r i v e t e r a n i L g b t + c h e h a n n o s u b i t o a g g r e s s i o n i s e s s u a l i d o p o a v e r r i v e l a t o l a p r o p r i a o m o s e s s u a l i t à s o n o a m p i a m e n t e d o c u m e n t a t i n e l l ' E t h e r t o n R e p o r t .