L o n d r a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C a r l o è i l r e , l a t e n u t a è s u a e d u n q u e p u ò f a r e c o m e g l i p a r e , a n c h e c o s t r u i r e a S a n d r i n g h a m u n ' e n o r m e v a s c a p i e n a d i l e t a m e l i q u i d o . P e r f i n o a r i s c h i o d i a f f l i g g e r e c h i a b i t a n e i d i n t o r n i c o n i l t a n f o d e i l i q u a m i . S e n o n c h é , i r o n i a d e l l a s o r t e , u n o d e i v i c i n i p i ù p r o s s i m i , n o n s o l o ' g e o g r a f i c a m e n t e ' m a a n c h e p e r l a p a r e n t e l a , è i l f i g l i o W i l l i a m , c h e h a c a s a a s o l o u n c h i l o m e t r o d a l p u n t o d o v e v e r r à c o s t r u i t o i l b a c i n o d i c o n t e n i m e n t o . I l p r i m o g e n i t o d e l s o v r a n o , l a m o g l i e K a t e e i t r e f i g l i , p u r a b i t u a t i a l l ' o d o r e d i c a m p a g n a , n o n s a r a n n o p r o p r i o c o n t e n t i d e l p r o g e t t o c h e p r e v e d e l o s t o c c a g g i o d i o l t r e 9 m i l i o n i e m e z z o d i l i t r i d i l e t a m e l i q u i d o a u n s o f f i o d a A n m e r H a l l , l a l o r o r e s i d e n z a d i c a m p a g n a n e l l a p r o p r i e t à g e o r g i a n a d o n a t a a C h a r l e s d a l l a r e g i n a E l i s a b e t t a I I . S e c o n d o i d o c u m e n t i d i p i a n i f i c a z i o n e d e l K i n g ' s L y n n a n d W e s t N o r f o l k B o r o u g h C o u n c i l , l ' e n o r m e s t r u t t u r a , g r a n d e q u a n t o 4 p i s c i n e o l i m p i o n i c h e , d o v r e b b e e s s e r e u b i c a t a v i c i n o a l l a r e s i d e n z a d i W i l l i a m e i l r e n e v o r r e b b e l a r e a l i z z a z i o n e p e r i m m a g a z z i n a r e l e d e i e z i o n i a n i m a l i p e r e s s e r e s u c c e s s i v a m e n t e u t i l i z z a t e c o m e f e r t i l i z z a n t e o r g a n i c o n e i s u o i c a m p i n e l N o r f o l k s e t t e n t r i o n a l e . M a i n t a n t o , i v i c i n i n o n n e s o n o p e r n i e n t e e n t u s i a s t i , c o n u n a f o n t e c h e h a d i c h i a r a t o a l D a i l y M a i l : " S i a m o t u t t i a b i t u a t i a g l i o d o r i d i f a t t o r i a q u i i n t o r n o , m a q u e s t o i n v a s o s a r à e n o r m e . T u t t i t e m o n o c h e c r e e r à u n t a n f o t r e m e n d o . C h i s s à c o s a n e p e n s a n o W i l l i a m e K a t e . È u n p o ' i r o n i c o c h e i l p r o p r i e t a r i o t e r r i e r o r e s p o n s a b i l e d e l p r o g e t t o s i a i l p a d r e d i W i l l i a m , i l r e " . I l p r i n c i p e e l a p r i n c i p e s s a d i G a l l e s s i s o n o a p p e n a t r a s f e r i t i n e l l a l o r o n u o v a c a s a , F o r e s t L o d g e , n e l l a t e n u t a d i W i n d s o r , m a t r a s c o r r o n o d e l t e m p o a S a n d r i n g h a m , s o p r a t t u t t o d u r a n t e i l p e r i o d o n a t a l i z i o , q u a n d o l a f a m i g l i a r e a l e s i r i u n i s c e n e l l a t e n u t a p e r f e s t e g g i a r e i n s i e m e . F i n o r a W i l l i a m n o n h a d e t t o n u l l a p u b b l i c a m e n t e s u i p i a n i d i s u o p a d r e d i c o s t r u i r e l a g i g a n t e s c a f o s s a d i l e t a m e a c c a n t o a c a s a s u a . O l t r e a i r e s i d e n t i l o c a l i , a n c h e i l c o n s i g l i e r e d e l l a c o n t e a S t u a r t D a r k n o n s i è d e t t o c o n t e n t o d e l l ' i n i z i a t i v a , s u g g e r e n d o c h e l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a v a s c a p o t r e b b e e s s e r e r e s p i n t a i n t o t o o a p p r o v a t a a c o n d i z i o n i p i ù s t r i n g e n t i .