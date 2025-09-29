L o n d r a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L i v i a G i u g g i o l i F i r t h , a t t i v i s t a i t a l i a n a e d e x m o g l i e d e l l ' a t t o r e C o l i n F i r t h , h a d e c i s o d i r e s t i t u i r e l a s u a o n o r i f i c e n z a d i M e m b r o d e l l ' O r d i n e d e l l ' I m p e r o B r i t a n n i c o ( M b e ) d o p o l ' i n c o n t r o f r a r e C a r l o e D o n a l d T r u m p . I l m o t i v o d e l l a d e c i s i o n e ? G l i o n o r i c o n c u i i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i è s t a t o a c c o l t o a c o r t e , c h e h a n n o s c o n f i n a t o i n u n a t t e g g i a m e n t o " c o d a r d o " c h e h a l e g i t t i m a t o l a p o l i t i c a d e l t y c o o n . I n u n p o s t s u I n s t a g r a m , l a p l a t e a l e a z i o n e d e l l ' a v v o c a t e s s a , f a m o s a p e r l ' i m p e g n o n e l l a m o d a s o s t e n i b i l e e n e l l a d i f e s a d e l l ' a m b i e n t e : d a v a n t i a l l a t e l e c a m e r a , p r e n d e e s t r a p p a i l c e r t i f i c a t o d e l l ' M b e , c h e l e e r a s t a t o c o n f e r i t o n e l 2 0 1 9 , m o s t r a n d o l a m e d a g l i a c h e i n t e n d e p r e s t o r e s t i t u i r e . " N e l 2 0 1 9 - s p i e g a n e l v i d e o l a G i u g g i o l i - m i è s t a t a c o n f e r i t a q u e s t a o n o r i f i c e n z a M b e p e r i s e r v i z i r e s i n e l t e n t a t i v o d i r e n d e r e l a c a t e n a d i f o r n i t u r a d e l l a m o d a u n l u o g o d i l a v o r o p i ù g i u s t o e m e n o m o r t a l e p e r i l a v o r a t o r i d e l l ' a b b i g l i a m e n t o d i t u t t o i l m o n d o . S e b b e n e i o s i a c o n t r o l ' I m p e r o b r i t a n n i c o e i r e s t i d i q u e l s i s t e m a t o s s i c o , h o a c c e t t a t o l ' o n o r i f i c e n z a a n o m e d e i m o l t i a t t i v i s t i d e i l a v o r a t o r i d e l l ' a b b i g l i a m e n t o c h e m i h a n n o i s t r u i t o e s o s t e n u t o . A v e v o a n c h e u n g r a n d e r i s p e t t o p e r r e C a r l o , a l l ' e p o c a p r i n c i p e d i G a l l e s , e p e r l e s u e d e c e n n a l i b a t t a g l i e a f a v o r e d e l l a g i u s t i z i a s o c i a l e e a m b i e n t a l e . M e n t r e s c r i v o , v e d i a m o q u e l l ' o r r i b i l e s c u s a u m a n a ( c h i a m a t a T r u m p ) i n p i e n a a t t i v i t à a l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e , l a s u a r e t o r i c a v e l e n o s a a m p l i f i c a t a e l e g i t t i m a t a . H o r i f l e t t u t o s u l l a s u a v i s i t a n e l R e g n o U n i t o l a s c o r s a s e t t i m a n a e t e m o d i n o n r i u s c i r e a c o n c i l i a r e i l m o d o i n c u i è s t a t o a s s e c o n d a t o e o n o r a t o e , a n c o r a u n a v o l t a , l e g i t t i m a t o " . " I n e f f e t t i - p r o s e g u e n e l p o s t l ' a t t i v i s t a - l o s h o w d e l l a s c o r s a s e t t i m a n a n o n m i h a m o s t r a t o n u l l a d i q u e i v a l o r i c h e p e n s a v o r e C a r l o s o s t e n e s s e o d e l s u o s p i r i t o . P i u t t o s t o , è s t a t a u n a s p a v e n t o s a e v i l e d i m o s t r a z i o n e d i a c q u i e s c e n z a n e i c o n f r o n t i d i q u a l c u n o c h e è a f a v o r e d e l l a d i s t r u z i o n e d e l m o n d o n a t u r a l e e d e l l e p e r s o n e p i ù v u l n e r a b i l i d e l p i a n e t a . P o i c h é n o n r i e s c o a c o n c i l i a r e q u e s t e d u e p o s i z i o n i , h o s t r a c c i a t o l a m i a o n o r i f i c e n z a e l a r i s p e d i s c o a l m i t t e n t e . C o n o s c o m o l t i b r i t a n n i c i o n e s t i e r i s p e t t a b i l i c h e n o n r i u s c i r a n n o a c o n c i l i a r e i l o r o v a l o r i d i e q u i t à e g i u s t i z i a c o n l a g r o t t e s c a p a n t o m i m a a c u i a b b i a m o a s s i s t i t o . C r e d o c h e s o l o p r e n d e n d o p o s i z i o n e p o s s i a m o f a r c o n o s c e r e i n o s t r i s e n t i m e n t i " . L a G i u g g i o l i F i r t h è s t a t a s p o s a t a c o n i l m a r i t o a t t o r e d a l 1 9 9 7 a l 2 0 2 1 . H a n n o d u e f i g l i , L u c a e M a t t e o . C o l i n F i r t h n o n h a c o m m e n t a t o l a d e c i s i o n e d e l l ' e x m o g l i e . È s t a t o n o m i n a t o C o m a n d a n t e d e l l ' O r d i n e d e l l ' I m p e r o B r i t a n n i c o ( C b e ) i n o c c a s i o n e d e l c o m p l e a n n o d e l l a r e g i n a n e l 2 0 1 1 p e r i s u o i s e r v i z i a l t e a t r o .