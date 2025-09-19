L o n d r a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - D u r a n t e i l d i s c o r s o d i a p e r t u r a d e l b a n c h e t t o d i S t a t o i n o n o r e d i D o n a l d e M e l a n i a T r u m p , m e r c o l e d ì s e r a a l C a s t e l l o d i W i n d s o r , r e C a r l o I I I h a r i v e l a t o c h e , n e g l i a n n i ' 7 0 , a v r e b b e p o t u t o s p o s a r e u n a d e l l e f i g l i e d e l p r e s i d e n t e R i c h a r d N i x o n . D o p o a v e r r a c c o n t a t o d i a v e r s e m p r e a m m i r a t o " l ' i n g e g n o s i t à d e l p o p o l o a m e r i c a n o e i p r i n c i p i d i l i b e r t à " c h e q u e s t a " g r a n d e d e m o c r a z i a h a i n c a r n a t o f i n d a l l a s u a f o n d a z i o n e " e a v e r r i c o r d a t o c h e p e r t u t t a l a s u a v i t a , d a l l a s u a p r i m a v i s i t a n e g l i S t a t i U n i t i n e l 1 9 7 0 e d u r a n t e l e o l t r e 2 0 v i s i t e c h e h a e f f e t t u a t o d a a l l o r a , h a " a p p r e z z a t o g l i s t r e t t i l e g a m i t r a i l p o p o l o b r i t a n n i c o e q u e l l o a m e r i c a n o " , s o r r i d e n d o , h a a g g i u n t o : " S e i m e d i a f o s s e r o r i u s c i t i n e g l i a n n i ' 7 0 n e l l o r o t e n t a t i v o d i a p p r o f o n d i r e q u e s t a r e l a z i o n e s p e c i a l e , a v r e i p o t u t o s p o s a r e u n m e m b r o d e l l a f a m i g l i a N i x o n ! " . L e p a r o l e d i C h a r l e s h a n n o s u s c i t a t o u n a r i s a t a d a p a r t e d i T r u m p , c h e s i è g i r a t o p e r c o n d i v i d e r e l a p r o p r i a r e a z i o n e c o n l a s u a v i c i n a d i p o s t o p e r l a s e r a t a , K a t e M i d d l e t o n . L ' i n c o n t r o a c u i f a c e v a r i f e r i m e n t o i l r e e r a s t a t o r i c h i e s t o d a l l o s t e s s o p r e s i d e n t e a m e r i c a n o R i c h a r d N i x o n , c h e i n v i t ò l ' a l l o r a p r i n c i p e d i G a l l e s e s u a s o r e l l a , l a p r i n c i p e s s a A n n a , p e r u n a v i s i t a u f f i c i a l e d u r a n t e i l s u o p r i m o a n n o i n c a r i c a . N i x o n s p e r a v a c h e l a p o p o l a r i t à d e l l a f a m i g l i a r e a l e a v r e b b e d a t o u n a s p i n t a a l l e r e l a z i o n i p u b b l i c h e e c h e C a r l o a v r e b b e t r o v a t o u n b u o n f e e l i n g c o n l a f i g l i a m a g g i o r e , T r i c i a , d i d u e a n n i p i ù g r a n d e d i l u i . I n u n p r o m e m o r i a a l s u o c o n s i g l i e r e p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e , H e n r y K i s s i n g e r , N i x o n e l o g i ò C a r l o d e f i n e n d o l o " i l v e r o g i o i e l l o " d e l l a f a m i g l i a r e a l e , a f f e r m a n d o r i g u a r d o l a v i s i t a : " P e n s o c h e p o t r e b b e f a r e u n e n o r m e b e n e a l l e r e l a z i o n i t r a S t a t i U n i t i e G r a n B r e t a g n a " . D a p a r t e s u a , C h a r l e s , a l l o r a v e n t u n e n n e , i n v i ò u n b i g l i e t t o d i r i n g r a z i a m e n t o a l l a C a s a B i a n c a , s c r i v e n d o : " L a g e n t i l e z z a d i m o s t r a t a c i è s t a t a q u a s i t r a v o l g e n t e e p e r q u e s t o s i a m o i m m e n s a m e n t e g r a t i . S i a m i a s o r e l l a c h e i o p o r t i a m o c o n n o i i n G r a n B r e t a g n a l a p r o v a p i ù t o c c a n t e d i q u e l l o c h e è n o t o c o m e i l r a p p o r t o s p e c i a l e t r a i n o s t r i d u e P a e s i e d e l l a g r a n d e o s p i t a l i t à c h e c i a v e t e d i m o s t r a t o v o i e l a v o s t r a f a m i g l i a " . A l l a f i n e , n o n o s t a n t e u n ' u s c i t a a u n a p a r t i t a d i b a s e b a l l e u n a c c o m p a g n a m e n t o a l l a c e n a d i S t a t o n e l l u g l i o d e l 1 9 7 0 , l a r e l a z i o n e t r a i l f u t u r o r e e l a p r i m a f i g l i a d e l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o n o n e b b e s e g u i t o . C a r l o s p o s ò e d i v o r z i ò d a l l a p r i n c i p e s s a D i a n a p r i m a d i r i a l l a c c i a r e i r a p p o r t i c o n i l s u o p r i m o a m o r e , l ' a t t u a l e c o n s o r t e e r e g i n a C a m i l l a P a r k e r - B o w l e s . Q u a n t o a T r i c i a , m e n o d i u n a n n o d o p o a v e r s u s c i t a t o s c a l p o r e n e l l e f o t o g r a f i e c o n i l p r i n c i p e b r i t a n n i c o , s i s p o s ò c o n i l s u o a m o r e d i l u n g a d a t a , l o s t u d e n t e d i g i u r i s p r u d e n z a d i H a r v a r d E d w a r d F . C o x , i n u n a c e r i m o n i a n e l R o s e t o d e l l a C a s a B i a n c a . S o n o m o g l i e e m a r i t o a n c o r a o g g i e h a n n o u n f i g l i o .