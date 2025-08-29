L o n d r a , 2 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - D u r a n t e l a l o r o v i s i t a a d a p r i l e i n V a t i c a n o , P a p a F r a n c e s c o i m p a r t ì a r e C a r l o e a l l a r e g i n a C a m i l l a u n a b e n e d i z i o n e p e r i l l o r o 2 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d i m a t r i m o n i o . L o r i v e l a i n u n a n u o v a b i o g r a f i a s u l s o v r a n o l ' e s p e r t o r e a l e R o b e r t H a r d m a n . I l m a t r i m o n i o f r a i r e g n a n t i b r i t a n n i c i n o n s a r e b b e r i c o n o s c i u t o d a l l a C h i e s a c a t t o l i c a , d a l m o m e n t o c h e i d u e m o n a r c h i s o n o e n t r a m b i d i v o r z i a t i . T u t t a v i a , n e l l a n u o v a e d i z i o n e d e l l i b r o ' C a r l o I I I ' , i l b i o g r a f o a f f e r m a c h e , i n u n ' u d i e n z a d i 2 0 m i n u t i a p o r t e c h i u s e a S a n t a M a r t a , B e r g o g l i o l i b e n e d i s s e , p r o p r i o n e l g i o r n o d e l l o r o v e n t e s i m o a n n i v e r s a r i o , c h e c a d e v a i l 9 a p r i l e . H a r d m a n a f f e r m a i n o l t r e c h e i l d e f u n t o P a p a e i l r e a b b i a n o p r e g a t o i n s i e m e , l a p r i m a v o l t a i n c u i i l i l r e , c h e è a n c h e c a p o d e l l a C h i e s a d ' I n g h i l t e r r a , e i l v e s c o v o d i R o m a l o f a n n o i n s i e m e . D e s c r i v e n d o i l v i a g g i o , c h e f u r i o r g a n i z z a t o a c a u s a d e l l e c a t t i v e c o n d i z i o n i d i s a l u t e d e l p o n t e f i c e , i l b i o g r a f o a n n o t a : " A l l a f i n e , i l P a p a i n s i s t e t t e p e r r i c e v e r e i l r e e l a r e g i n a i n p r i v a t o e i m p a r t ì l o r o u n a b e n e d i z i o n e p e r l ' a n n i v e r s a r i o . E ' p r o b a b i l m e n t e i l m o m e n t o p i ù s t o r i c o d e l l a v i s i t a , s e n o n d e l l ' i n t e r o r e g n o d i C a r l o I I I , c h e i m e d i a n o n h a n n o c o l t o : p e r l a p r i m a v o l t a , i l g o v e r n a t o r e s u p r e m o d e l l a C h i e s a d ’ I n g h i l t e r r a e i l v e s c o v o d i R o m a h a n n o p r e g a t o i n s i e m e . P o t r e b b e e s s e r e s t a t a u n a b r e v e p r e g h i e r a , c o n i l f r a g i l e P a p a s e d u t o s u l l a s u a s e d i a e i l r e , a c c a n t o a l l a r e g i n a , i n p i e d i " . U n a b e n e d i z i o n e d e l P a p a - s p i e g a i l T e l e g r a p h - n o n c o n f e r i s c e n e c e s s a r i a m e n t e a p p r o v a z i o n e o l e g i t t i m i t à a g l i o c c h i d e l l a C h i e s a c a t t o l i c a . R e c i t a t a c o m e p r e g h i e r a , d i s o l i t o c h i e d e a D i o d i p r e n d e r s i c u r a d e l l a p e r s o n a o d e l l e p e r s o n e c o i n v o l t e . A l l ' e p o c a , i l V a t i c a n o d i c h i a r ò : " P a p a F r a n c e s c o h a i n c o n t r a t o p r i v a t a m e n t e l e L o r o M a e s t à , r e C a r l o e l a r e g i n a C a m i l l a . N e l c o r s o d e l l ' i n c o n t r o , i l P a p a h a e s p r e s s o i s u o i m i g l i o r i a u g u r i a l l e L o r o M a e s t à i n o c c a s i o n e d e l l o r o a n n i v e r s a r i o d i m a t r i m o n i o e r i c a m b i a n d o g l i a u g u r i d i S u a M a e s t à p e r u n a p r o n t a g u a r i g i o n e " . I n u n m e s s a g g i o c h e a c c o m p a g n a v a u n a f o t o g r a f i a d e l r e e d e l l a r e g i n a c h e s a l u t a n o P a p a F r a n c e s c o , B u c k i n g h a m P a l a c e a f f e r m ò : " I l r e e l a r e g i n a s o n o r i m a s t i p r o f o n d a m e n t e t o c c a t i d a l l e g e n t i l i p a r o l e d e l P a p a i n o c c a s i o n e d e l l o r o 2 0 m o a n n i v e r s a r i o d i m a t r i m o n i o e s o n o o n o r a t i d i p o t e r c o n d i v i d e r e c o n l u i d i p e r s o n a i l o r o m i g l i o r i a u g u r i " .