W a s h i n g t o n , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - M e g h a n M a r k l e h a f e s t e g g i a t o i l s u o c o m p l e a n n o c i r c o n d a t a d a l s i l e n z i o a s s o r d a n t e d a p a r t e d i a l c u n i d e i s u o i a m i c i d i H o l l y w o o d p i ù s t r e t t i , a l i m e n t a n d o s p e c u l a z i o n i s u l f a t t o c h e i s u o i s o g n i n e l l o s t a r s y s t e m p o t r e b b e r o s v a n i r e r a p i d a m e n t e . L a d u c h e s s a d i S u s s e x , c h e h a c o m p i u t o 4 4 a n n i l u n e d ì s c o r s o , è s t a t a a m p i a m e n t e s n o b b a t a n o n s o l o d a i m e m b r i s e n i o r d e l l a f a m i g l i a r e a l e , m a a n c h e d a c e l e b r i t à d e l c i n e m a , c o s a c h e u n t e m p o n o n a c c a d e v a , q u a n d o p e r i l s u o c o m p l e a n n o r i c e v e v a o n d a t e d i a u g u r i e d i a f f e t t o . C o m e s e n o n b a s t a s s e , s c r i v e l ' E x p r e s s , M e g h a n d e v e o r a a f f r o n t a r e a n c h e l e a c c u s e d i a v e r s c r i t t o i l s u o t r i b u t o d i c o m p l e a n n o a t t r a v e r s o i l s u o b r a n d d i l i f e s t y l e ' A s E v e r ' . U n s u o p o s t s u l l ' a c c o u n t I n s t a g r a m d e l m a r c h i o r e c i t a : " C e l e b r a n d o l a d o n n a d i e t r o t u t t o q u e s t o . M e t t e i l c u o r e , l a v i s i o n e e i l t o c c o m a g i c o i n o g n i d e t t a g l i o , e o g g i b r i n d i a m o a l e i ! B u o n c o m p l e a n n o a l l a n o s t r a f o n d a t r i c e @ m e g h a n " . I l t o n o d e l m e s s a g g i o h a f a t t o s t o r c e r e i l n a s o a i f a n , c o n u n c o m m e n t a t o r e c h e h a s c r i t t o : " N e s s u n o d o v r e b b e s o r p r e n d e r s i c h e M e g h a n s i s i a e l o g i a t a e s i s i a a u g u r a t a b u o n c o m p l e a n n o " . U n a l t r o h a a g g i u n t o : " ' M e t t e i l c u o r e i n o g n i d e t t a g l i o . . . ' R a g a z z a , l ' h a i m e s s o n e l l a t u a s t e s s a t a s t i e r a " . M e g h a n , c h e u n t e m p o e r a p u b b l i c a m e n t e s o s t e n u t a d a p e r s o n a g g i d e l c a l i b r o d i B e y o n c é e T y l e r P e r r y , o r a s e m b r a a v e r p e r s o i l c o n t r o l l o s u l l a c e r c h i a r i s t r e t t a d i H o l l y w o o d , c o n p e r f i n o i s u o i s o s t e n i t o r i p i ù f e d e l i c h e q u e s t ' a n n o s o n o r i m a s t i i n s i l e n z i o . B e y o n c é h a i n v i a t o g l i a u g u r i d i c o m p l e a n n o n e l l ' a g o s t o 2 0 2 0 , p u b b l i c a n d o s u l s u o s i t o w e b " B u o n c o m p l e a n n o M e g h a n M a r k l e " , i n s i e m e a u n a f o t o d e l l a d u c h e s s a d a b a m b i n a . S i i n c o n t r a r o n o l a p r i m a v o l t a a l l a p r e m i è r e l o n d i n e s e d e l ' R e L e o n e ' , n e l 2 0 1 9 , a c u i M e g h a n e i l p r i n c i p e H a r r y p a r t e c i p a r o n o i n v e s t e r e a l e u f f i c i a l e . L a l o r o a m i c i z i a s e m b r a v a i n t a t t a n e l 2 0 2 2 , q u a n d o M e g h a n r i v e l ò n e l l a d o c u s e r i e H a r r y & M e g h a n d i N e t f l i x d i a v e r r i c e v u t o u n m e s s a g g i o p r i v a t o d a l l a c a n t a n t e . M e g h a n h a d e t t o c h e B e y o n c é s t a v a " s o l o c h i e d e n d o c o m e s t a v a " e v o l e v a a s s i c u r a r s i c h e s i s e n t i s s e " a l s i c u r o e p r o t e t t a " , e h a a g g i u n t o c h e l a c a n t a n t e l e a v e v a d e t t o q u a n t o l a " a m m i r a s s e e l a r i s p e t t a s s e " . M e g h a n e H a r r y h a n n o p a r t e c i p a t o a l ' R e n a i s s a n c e T o u r ' d i B e y o n c é n e l 2 0 2 3 e a l l a t a p p a d e l C o w b o y C a r t e r T o u r a L o s A n g e l e s a l l ' i n i z i o d i q u e s t ' a n n o . M a n e l g r a n d e g i o r n o d i M e g h a n , q u e s t a s e t t i m a n a , è r e g n a t o i l s i l e n z i o p i ù a s s o l u t o . A n c o r a p i ù s o r p r e n d e n t e è s t a t a l a m a n c a n z a d i r i c o n o s c i m e n t o d a p a r t e d i T y l e r P e r r y , l ' u o m o c h e u n a v o l t a s i è r i f e r i t o a M e g h a n c h i a m a n d o l a " p r i n c i p e s s a " i n u n e m o z i o n a n t e t r i b u t o s u I n s t a g r a m e c h e è i l p a d r i n o d i s u a f i g l i a , l a p r i n c i p e s s a L i l i b e t . N e l 2 0 2 2 , P e r r y a v e v a d i c h i a r a t o c o n e n t u s i a s m o : " H o a v u t o u n p o s t o i n p r i m a f i l a n e l l a t u a v i t a n e g l i u l t i m i a n n i . T i h o v i s t o s o p p o r t a r e c o s e c h e a v r e b b e r o d i s t r u t t o m o l t e p e r s o n e . S o n o i n c r e d i b i l m e n t e o r g o g l i o s o d i v e d e r e q u a n t o s i a t e f e l i c i t u , t u o m a r i t o e i v o s t r i f i g l i . M i r i e m p i e d i g i o i a a u g u r a r t i b u o n c o m p l e a n n o , p r i n c i p e s s a M e g h a n " . Q u e s t ' a n n o , i n v e c e , n o n u n a p a r o l a , n o n o s t a n t e l a m o g l i e d i H a r r y f o s s e a t t i v a s u I n s t a g r a m q u e l g i o r n o . A n c h e l a f a m i g l i a r e a l e è r i m a s t a i n s i l e n z i o . N e g l i a n n i p r e c e d e n t i , i l p r i n c i p e W i l l i a m e l a p r i n c i p e s s a K a t e M i d d l e t o n a v e v a n o p u b b l i c a t o m e s s a g g i d i a u g u r i , c o s ì c o m e r e C a r l o I I I e l a r e g i n a C a m i l l a . M a n e l 2 0 2 5 , n o n è s t a t o c o n d i v i s o a l c u n m e s s a g g i o u f f i c i a l e . L a r e a z i o n e n e g a t i v a n o n p o t r e b b e a r r i v a r e i n u n m o m e n t o p e g g i o r e p e r M e g h a n . C o n i s u o i e x s o s t e n i t o r i p i ù s t r e t t i c h e , a q u a n t o p a r e , m a n t e n g o n o l e d i s t a n z e , i c r i t i c i i n i z i a n o a c h i e d e r s i s e l a s u a s t e l l a s t i a s v a n e n d o , s i a a H o l l y w o o d c h e o l t r e o c e a n o .