L o n d r a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - R e C a r l o e i l p r i n c i p e H a r r y p o t r e b b e r o i n c o n t r a r s i , q u a n d o t r a p o c h i g i o r n i i l s e c o n d o g e n i t o d e l s o v r a n o t o r n e r à n e l R e g n o U n i t o . I l d u c a d i S u s s e x s a r à a L o n d r a l ' 8 s e t t e m b r e p e r p a r t e c i p a r e a l l a c e r i m o n i a d e i W e l l c h i l d A w a r d s 2 0 2 5 e i n q u e l l ' o c c a s i o n e p o t r e b b e v e d e r e i l p a d r e , c h e n o n i n c o n t r a d a l f e b b r a i o 2 0 2 4 . M a , s e m a i d o v e s s e a c c a d e r e , u n i n c o n t r o f r a p a d r e e f i g l i o p o t r e b b e a v v e n i r e a p o r t e c h i u s e o v v e r o l o n t a n o d a c e l e b r a z i o n i p u b b l i c h e c o m e q u e l l e d e l p r e m i o d e l q u a l e H a r r y è p a d r i n o . P a r l a n d o i n e s c l u s i v a c o n e x p r e s s . c o . u k , l ' e s p e r t o r e a l e R i c h a r d F i t z w i l l i a m s r i t i e n e c h e l ' u n i c o m o d o i n c u i l a f r a t t u r a t r a i l r e e i l d u c a p o s s a r i m a r g i n a r s i è c h e l ' i n c o n t r o a v v e n g a i n p r i v a t o . " C i ò c h e a v r e b b e s e n s o s a r e b b e c h e i l p r i n c i p e H a r r y e i l r e s i i n c o n t r a s s e r o p r i v a t a m e n t e e i n s t a u r a s s e r o u n r a p p o r t o d i f i d u c i a . T u t t a v i a , n o n c ' è a l c u n a p o s s i b i l i t à c h e c i ò a c c a d a ! " , h a a f f e r m a t o , a g g i u n g e n d o d i n o n c r e d e r e c h e , s e i d u e n o n d o v e s s e r o i n c o n t r a r s i , i l r e n e s a r e b b e i n c o l p a t o . " S e r e C a r l o n o n v e d r à i l p r i n c i p e H a r r y d u r a n t e l a s u a p r o s s i m a v i s i t a , l a c o l p a r i c a d r à p r o b a b i l m e n t e s u i S u s s e x . M e g h a n h a a p p e n a a t t a c c a t o d i n u o v o l a F a m i g l i a R e a l e n e l l a s u a i n t e r v i s t a a B l o o m b e r g , a f f e r m a n d o d i c h e n o n s i s e n t i v a a u t e n t i c a q u a n d o e r a u n m e m b r o a t t i v o d e l l a f a m i g l i a " . N e t f l i x , i n o l t r e - s c r i v e l ' E x p r e s s - v o r r e b b e o v v i a m e n t e c h e H a r r y f o s s e c o i n v o l t o i n u n d o c u m e n t a r i o p e r c o m m e m o r a r e i 3 0 a n n i d a l l a t r a g i c a m o r t e d i D i a n a . Q u e s t o p o t r e b b e e s s e r e m o l t o c o n t r o v e r s o , s o p r a t t u t t o c o n W i l l i a m , e p r o b a b i l m e n t e a n c h e c o n C a r l o . " Q u i n d i n e s s u n o b i a s i m e r à r e C a r l o s e m a n t e r r à l e d i s t a n z e . T u t t a v i a , p o t r e b b e r o i n c o n t r a r s i e p o t r e b b e n a s c e r e q u a l c o s a " , h a c o n c l u s o l ' e s p e r t o , m e n t r e d a p a r t e s u a , i l P a l a z z o n o n h a a n c o r a c o n f e r m a t o u f f i c i a l m e n t e s e u n e v e n t u a l e i n c o n t r o f r a i l r e e i l p r i n c i p e H a r r y s i a a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o .