P a r i g i , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l M u s é e G r é v i n d i P a r i g i o s p i t e r à d a o g g i l a s t a t u a d i c e r a d e l l a p r i n c i p e s s a D i a n a , d o p o a v e r g i à a c c o l t o , n e l 2 0 2 3 q u e l l a d i r e C a r l o I I I i n k i l t s c o z z e s e a c c a n t o a l l a m a d r e , l a r e g i n a E l i s a b e t t a I I . M a l a n o t i z i a v e r a è c h e l a p r i m a m o g l i e d e l s o v r a n o , n e l l a s u a r a p p r e s e n t a z i o n e , i n d o s s a i l c o s i d d e t t o ' a b i t o d e l l a v e n d e t t a ' . S i t r a t t a d e l f a m o s o v e s t i t o n e r o c h e l a p r i n c i p e s s a m i s e n e l 1 9 9 4 i n o c c a s i o n e d i u n e v e n t o d i b e n e f i c e n z a a l l a S e r p e n t i n e G a l l e r y d i L o n d r a , d u e a n n i d o p o l a s u a s e p a r a z i o n e d a l l ' a l l o r a p r i n c i p e d i G a l l e s . E r a i l 2 9 g i u g n o , e s u l l a t e l e v i s i o n e b r i t a n n i c a t r a s m e t t e v a n o i l d o c u m e n t a r i o i n t i t o l a t o ' C h a r l e s : T h e p r i v a t e m a n , t h e p u b l i c r o l e ' , i n c u i C a r l o a m m i s e i n p a r t i c o l a r e d i a v e r t r a d i t o D i a n a c o n C a m i l l a P a r k e r - B o w l e s . I l ' r e v e n g e d r e s s ' è u n o d e g l i a b i t i p i ù i c o n i c i d i D i a n a . U n t u b i n o n e r o m o l t o s e m p l i c e , m a l a c u i f o r m a e s a l t a v a p e r f e t t a m e n t e l ' e l e g a n t e f i g u r a d e l l a p r i n c i p e s s a d i G a l l e s . I l p e r f e t t o " a b i t o d e l r i t o r n o " p e r p r o i e t t a r e l ' i m m a g i n e d i u n a p r i n c i p e s s a s i c u r a d i s é n o n o s t a n t e l e c i r c o s t a n z e i n q u i e t a n t i . " L o c h i a m i a m o ' a b i t o d e l l a v e n d e t t a ' p e r c h é l o i n d o s s ò l a n o t t e i n c u i C a r l o c o n f e s s ò l a s u a r e l a z i o n e c o n C a m i l l a " , s p i e g ò a l R e a d e r ' s D i g e s t i l b a n d i t o r e c h e o r g a n i z z ò l a v e n d i t a d i d i v e r s i a b i t i d i D i a n a n e l 2 0 1 3 . " M e n t r e a l c u n i a v r e b b e r o p o t u t o p e n s a r e ' n o n c e l a f a c c i o s t a s e r a ' , D i a n a u s c ì c o n q u e s t o a b i t o , i n c u i e r a a s s o l u t a m e n t e s p l e n d i d a . F u u n a v e r a d i c h i a r a z i o n e d ' a m o r e " . I l v e s t i t o è q u e l l o c h e p i ù r a p p r e s e n t a l ' e m a n c i p a z i o n e d i L a d y D . , d e s c r i t t o d a u n a d e l l e s u e b i o g r a f e , G e o r g i n a H o w e l l , c o m e " f o r s e l ' a b i t o p i ù s t r a t e g i c o m a i i n d o s s a t o d a u n a d o n n a d e l l ' e r a m o d e r n a " . I c o n a p o p , c e l e b r a t a p e r i l s u o s t i l e , l a s u a u m a n i t à e l a s u a i n d i p e n d e n z a , l a m a m m a d e i p r i n c i p i W i l l i a m e H a r r y e n t r a a f a r p a r t e d e l l a c o l l e z i o n e d e l c e l e b r e m u s e o p a r i g i n o e s a t t a m e n t e n e l g i o r n o d e l l ' a n n i v e r s a r i o d e l l a f a m o s a i n t e r v i s t a d e l l a p r i n c i p e s s a a l l a B b c , t r a s m e s s a i l 2 0 n o v e m b r e 1 9 9 5 , i n c u i D i a n a d i e d e l a s u a v e r s i o n e d e i f a t t i c i r c a l a s e p a r a z i o n e d a C a r l o e p r o n u n c i ò l a f a m o s a f r a s e : " E r a v a m o i n t r e i n q u e s t o m a t r i m o n i o , i l c h e è u n p o ' t r o p p o " , r i f e r e n d o s i a C a m i l l a , s t o r i c a a m a n t e d e l l ' a l l o r a p r i n c i p e d i G a l l e s . L a s t a t u a , s c o l p i t a d a L a u r e n t M a l l l a m a c i e r e a l i z z a t a d a g l i a t e l i e r G r é v i n , s a r à i n s t a l l a t a s o t t o l a c u p o l a d e l m u s e o , i n u n o s p a z i o d e d i c a t o a l l a m o d a . L a p r i n c i p e s s a d i G a l l e s s a r à e s p o s t a a c c a n t o a d a l t r e i c o n e d e l s e t t o r e , c o m e J e a n P a u l G a u l t i e r , C h a n t a l T h o m a s , A y a N a k a m u r a e L e n a S i t u a t i o n s .