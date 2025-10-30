L o n d r a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a p r i n c i p e s s a D i a n a e r a " f r e d d a " e " d i s t a n t e " , q u a n d o e r a l o n t a n a d a f o t o g r a f i e t e l e c a m e r e . L o s o s t i e n e l ' e x r e d i S p a g n a J u a n C a r l o s i n u n n u o v o , s c o n v o l g e n t e l i b r o d i m e m o r i e , n e l q u a l e i l s o v r a n o , a c u i s o n o s t a t e a t t r i b u i t e n u m e r o s e r e l a z i o n i e x t r a c o n i u g a l i , n e g a d i a v e r m a i a v u t o u n f l i r t c o n l ' a l l o r a m o g l i e d e l p r i n c i p e C a r l o . I n ' R e c o n c i l i a t i o n ' , c h e s a r à p u b b l i c a t o l a p r o s s i m a s e t t i m a n a , J u a n C a r l o s s o s t i e n e c h e D i a n a f o s s e " f r e d d a , t a c i t u r n a , d i s t a n t e , t r a n n e i n p r e s e n z a d e i p a p a r a z z i " . L e s p e c u l a z i o n i s u l l a r e l a z i o n e d i D i a n a c o n C a r l o s c o v a n o d a g l i a n n i ' 8 0 , d o p o c h e l a p r i n c i p e s s a , i l p r i n c i p e C a r l o , W i l l i a m e H a r r y s o g g i o r n a r o n o a l P a l a z z o M a r i v e n t , l a r e s i d e n z a e s t i v a d e l l a f a m i g l i a r e a l e s p a g n o l a a P a l m a d i M a i o r c a , i n q u a t t r o d i v e r s e o c c a s i o n i . S i d i c e p e r ò c h e D i a n a p r o v a s s e r e p u l s i o n e p e r l ' e x r e . A n d r e w M o r t o n , i l s u o b i o g r a f o , a f f e r m ò i n ' L a d i e s o f S p a i n ' c h e l a p r i n c i p e s s a l o d e s c r i s s e c o m e u n " u o m o m o l t o l i b i d i n o s o " e c h e , d o p o u n a v i s i t a a M a i o r c a , l a d o n n a d i s s e a l l e s u e a m i c h e : " M i s e n t i v o a d i s a g i o a e s s e r e l a s c i a t a s o l a c o n l u i i n u n a s t a n z a , a n c h e s e p o s s o a s s i c u r a r v i c h e n o n è s u c c e s s o n u l l a " . S e m b r a c h e J u a n C a r l o s f o s s e u n t a l e d o n n a i o l o c h e i s e r v i z i s e g r e t i s p a g n o l i - h a r i v e l a t o J o s é M a n u e l V i l l a r e j o , e x c o m m i s s a r i o d i p o l i z i a , d u r a n t e u n ' a u d i z i o n e p a r l a m e n t a r e n e l 2 0 2 4 - f u r o n o c o s t r e t t i a i n i e t t a r g l i " o r m o n i f e m m i n i l i e i n i b i t o r i d e l t e s t o s t e r o n e p e r a b b a s s a r e l a s u a l i b i d o , p e r c h é s i r i t e n e v a c h e f o s s e u n p r o b l e m a p e r l o S t a t o e s s e r e u n a p e r s o n a c o s ì a r d e n t e m e n t e p a s s i o n a l e " . L a s u a p r e s u n t a r e l a z i o n e c o n l ' i m p r e n d i t r i c e e m o n d a n a C o r i n n a z u S a y n - W i t t g e n s t e i n è u n a d e l l e t a n t e r a g i o n i p e r c u i a b d i c ò a l t r o n o n e l 2 0 1 4 . S i d i c e c h e D i a n a s t e s s a a b b i a a v u t o d i v e r s e r e l a z i o n i n e l c o r s o d e l l a s u a v i t a . S e c o n d o u n ' a m i c a c h e h a p a r l a t o c o n S a l l y B e d e l l S m i t h , a u t r i c e d i ' D i a n a i n S e a r c h o f H e r s e l f : P o r t r a i t o f a T r o u b l e d P r i n c e s s ' , " e r a s o l i t a c o l l e z i o n a r e u o m i n i s e c o n d o i l v e c c h i o s t i l e r o m a n t i c o . T i l a n c i a v a u n ' o c c h i a t a c o n g l i o c c h i b a s s i . . . I n f o n d o s a p e v i c h e e r a u n g i o c o , e i n u n c e r t o s e n s o m o l t o i n t e l l i g e n t e , n o n c i n i c o , m a f a c e n d o c o s ì , c o n q u i s t a v a t u t t i " . L a s u a p r i m a p r e s u n t a r e l a z i o n e e x t r a c o n i u g a l e s a r e b b e a v v e n u t a n e l 1 9 8 5 , q u a n d o s i i n n a m o r ò d e l l a s u a g u a r d i a d e l c o r p o B a r r y M a n n a k e e . T i n a B r o w n , a u t r i c e d i ' T h e D i a n a C h r o n i c l e s ' , h a a f f e r m a t o : " P e r u n a d o n n a i n u n a g a b b i a d o r a t a , l e g u a r d i e d e l c o r p o s o n o u n o v v i o c a n d i d a t o p e r u n a f i s s a z i o n e r o m a n t i c a " . E l a s t e s s a D i a n a h a d i c h i a r a t o i n u n a c o n v e r s a z i o n e r e g i s t r a t a a p p a r e n t e m e n t e r i g u a r d a n t e M a n n a k e e : " E r o f e l i c e s o l o q u a n d o l u i e r a n e i p a r a g g i . E r o c o m e u n a b a m b i n a d a v a n t i a l u i p e r t u t t o i l t e m p o , d i s p e r a t a e i n c e r c a d i e l o g i . D i s p e r a t a " .