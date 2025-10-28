L o n d r a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i n c i p e A n d r e a o s p i t ò J e f f r e y E p s t e i n , G h i s l a i n e M a x w e l l e H a r v e y W e i n s t e i n a l R o y a l L o d g e , l a s u a r e s i d e n z a p r i v a t a n e l p a r c o d e l C a s t e l l o d i W i n d s o r . I l d i s c u t i b i l e t e r z e t t o - r i p o r t a l a B b c - v i s i t ò l a v i l l a i n o c c a s i o n e d e l b a l l o i n m a s c h e r a p e r i l d i c i o t t e s i m o c o m p l e a n n o d e l l a f i g l i a d e l f r a t e l l o d i r e C a r l o , B e a t r i c e , n e l 2 0 0 6 , d u e m e s i d o p o c h e n e g l i S t a t i U n i t i e r a s t a t o e m e s s o u n m a n d a t o d i a r r e s t o n e i c o n f r o n t i d i E p s t e i n p e r v i o l e n z a s e s s u a l e s u m i n o r e . I n p r e c e d e n z a e r a s t a t o r i f e r i t o c h e E p s t e i n , M a x w e l l e W e i n s t e i n a v e v a n o v i s i t a t o i l C a s t e l l o d i W i n d s o r p e r l ' e v e n t o , m a n o n c h e f o s s e r o s t a t i o s p i t a t i n e l l a c a s a p r i v a t a d i A n d r e w , a l m o m e n t o i n t r a t t a t i v a c o n i r a p p r e s e n t a n t i d i r e C a r l o p e r l a s c i a r e l a r e s i d e n z a d i 3 0 s t a n z e p e r l a q u a l e n o n p a g a a l c u n a f f i t t o . S i r i t i e n e c h e E p s t e i n , M a x w e l l e W e i n s t e i n a b b i a n o v i s i t a t o l a R o y a l L o d g e p r i m a d e l l a f e s t a p r i n c i p a l e , c h e s i s v o l s e n e l l e s a l e d i r a p p r e s e n t a n z a d e l C a s t e l l o d i W i n d s o r e c h e c o m p r e s e u n r i c e v i m e n t o c o n c h a m p a g n e e u n b a n c h e t t o . L a R o y a l L o d g e è d i p r o p r i e t à d e l l a C r o w n E s t a t e , l ' i m m o b i l i a r e d e l m o n a r c a g e s t i t a i n m o d o i n d i p e n d e n t e , i c u i p r o f i t t i v a n n o a l T e s o r o . Q u a n d o n e l 2 0 1 9 l a B b c c h i e s e p e r c h é a v e s s e i n v i t a t o E p s t e i n a l d i c i o t t e s i m o c o m p l e a n n o d e l l a f i g l i a , d u e m e s i d o p o l ' e m i s s i o n e d e l m a n d a t o d i a r r e s t o n e g l i S t a t i U n i t i , i l d u c a d i E d i m b u r g o r i s p o s e : " C e r t a m e n t e n o n e r o a c o n o s c e n z a d i c o s a s t e s s e s u c c e d e n d o n e g l i S t a t i U n i t i q u a n d o f u i n v i t a t o e n o n n e e r o a c o n o s c e n z a f i n c h é i m e d i a n o n s e n e s o n o o c c u p a t i , p e r c h é n o n n e a v e v a m a i p a r l a t o " . E p s t e i n v e n n e a r r e s t a t o d a l l a p o l i z i a i n F l o r i d a o t t o g i o r n i d o p o l a f e s t a . A n d r e w h a r i n u n c i a t o a i s u o i t i t o l i a l l ' i n i z i o d i q u e s t o m e s e , d o p o c h e s o n o e m e r s i a l t r i d e t t a g l i s u i s u o i l e g a m i c o n E p s t e i n i n s e g u i t o a l l a p u b b l i c a z i o n e p o s t u m a d e l l e m e m o r i e d i V i r g i n i a G i u f f r e , n e l l e q u a l i l a d o n n a m o r t a s u i c i d a a f f e r m a d i e s s e r e s t a t a c o s t r e t t a a d a v e r e r a p p o r t i s e s s u a l i c o n i l p r i n c i p e i n t r e d i v e r s e o c c a s i o n i , t r a c u i u n a v o l t a c o n E p s t e i n e " a l t r e o t t o r a g a z z e " . A n d r e w , c h e h a r a g g i u n t o u n a c c o r d o f i n a n z i a r i o c o n l a s i g n o r a G i u f f r e n e l 2 0 2 2 , h a r i p e t u t a m e n t e n e g a t o q u a l s i a s i i l l e c i t o . N e l 2 0 1 9 , h a d i c h i a r a t o a B b c N e w s n i g h t d i n o n r i c o r d a r e " a f f a t t o " d i a v e r i n c o n t r a t o l a s i g n o r a G i u f f r e e c h e " n o n h a n n o m a i a v u t o a l c u n t i p o d i c o n t a t t o s e s s u a l e " . S e m b r a c h e E p s t e i n e l a c o m p a g n a G h i s l a i n e M a x w e l l f o s s e r o o s p i t i a b i t u a l i d e l l e r e s i d e n z e r e a l i t r a l a f i n e d e g l i a n n i ' 9 0 e l ' i n i z i o d e g l i a n n i 2 0 0 0 . U n ' i m m a g i n e d e l l a c o p p i a a B a l m o r a l , l a t e n u t a p r i v a t a d e l l a f a m i g l i a r e a l e n e l l e H i g h l a n d s , è s t a t a d i f f u s a d a i p u b b l i c i m i n i s t e r i d u r a n t e i l p r o c e s s o a l l a M a x w e l l p e r t r a f f i c o s e s s u a l e . S i r i t i e n e c h e s i a s t a t a s c a t t a t a n e l 1 9 9 9 , q u a n d o A n d r e w a v r e b b e i n v i t a t o l a c o p p i a a s o g g i o r n a r e n e l c a s t e l l o s c o z z e s e . N e l 2 0 0 0 , E p s t e i n f u o s p i t e a l C a s t e l l o d i W i n d s o r e i l p r i n c i p e o r g a n i z z ò u n e v e n t o p e r i l c o m p l e a n n o d e l l a M a x w e l l a S a n d r i n g h a m , l a r e s i d e n z a p r i v a t a d i c a m p a g n a d e l m o n a r c a n e l N o r f o l k . G h i s l a i n e M a x w e l l v i s i t ò B u c k i n g h a m P a l a c e n e l l ' a m b i t o d i u n t o u r p r i v a t o n e l 2 0 0 2 . U n a f o t o c h e l a r i t r a e s e d u t a s u l t r o n o d e l m o n a r c a a c c a n t o a l l ' a t t o r e K e v i n S p a c e y è s t a t a o t t e n u t a d a l D a i l y T e l e g r a p h q u a s i d u e d e c e n n i d o p o . S i p e n s a c h e i l t o u r s i a s t a t o o r g a n i z z a t o d a l p r i n c i p e A n d r e a , m a c h e i n q u e l l ' o c c a s i o n e J e f f r e y E p s t e i n n o n c i f o s s e . A n d r e w h a c o n f e r m a t o d i a v e r v i a g g i a t o s u l j e t p r i v a t o d i E p s t e i n , d i a v e r s o g g i o r n a t o s u l l a s u a i s o l a p r i v a t a , n e l l a s u a v i l l a d i P a l m B e a c h e d i a v e r v i s i t a t o l a c a s a d i G h i s l a i n e M a x w e l l a B e l g r a v i a , a L o n d r a . E p s t e i n s i è s u i c i d a t o i n u n a c e l l a d i u n c a r c e r e d i N e w Y o r k n e l l ' a g o s t o 2 0 1 9 , m e n t r e e r a i n a t t e s a d e l p r o c e s s o p e r a c c u s e d i t r a f f i c o s e s s u a l e . N e l 2 0 0 9 , a v e v a r a g g i u n t o u n p a t t e g g i a m e n t o c o n i p u b b l i c i m i n i s t e r i d o p o c h e i g e n i t o r i d i u n a r a g a z z a d i 1 4 a n n i a v e v a n o r i f e r i t o a l l a p o l i z i a i n F l o r i d a c h e E p s t e i n a v e v a m o l e s t a t o l a l o r o f i g l i a n e l l a s u a c a s a d i P a l m B e a c h . L a M a x w e l l s t a a t t u a l m e n t e s c o n t a n d o u n a p e n a d e t e n t i v a d i 2 0 a n n i n e g l i S t a t i U n i t i p e r a v e r r e c l u t a t o e t r a f f i c a t o q u a t t r o r a g a z z e a d o l e s c e n t i p e r c h é E p s t e i n n e a b u s a s s e s e s s u a l m e n t e . W e i n s t e i n è s t a t o c o n d a n n a t o p e r a g g r e s s i o n e s e s s u a l e d a i t r i b u n a l i d i N e w Y o r k e L o s A n g e l e s , m a h a o t t e n u t o u n n u o v o p r o c e s s o p e r a l c u n e d e l l e s u e c o n d a n n e .