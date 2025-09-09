L o n d r a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S i s a c h e , s c h e r z a n d o , s p e s s o s i r a c c o n t a l a v e r i t à . I l p r i n c i p e H a r r y n o n è e s e n t e d a l d e t t o p o p o l a r e e , c o n u n a b a t t u t a , i e r i s e r a h a a c c e n n a t o a l r a p p o r t o s p e s s o c o m p l i c a t o t r a f r a t e l l i . P a r l a n d o c o n i l v i n c i t o r e d e l W e l l C h i l d A w a r d , i l p r e m i o d e l l ' a s s o c i a z i o n e d i c u i è s o s t e n i t o r e e p e r i l q u a l e è a L o n d r a , i l d u c a d i S u s s e x h a c h i e s t o a D e c l a n B i t m e a d s e s u o f r a t e l l o p i ù p i c c o l o l o f a c e s s e " i m p a z z i r e " . " N o , a n d i a m o d ' a c c o r d o " , g l i h a r i s p o s t o i l 1 7 e n n e . A l c h e , s o r r i d e n d o , H a r r y h a r i n c a r a t o : " S a i c o s a ? S i e t e f r a t e l l i e f a t e l a s t e s s a s c u o l a , e q u e s t o a v o l t e r e n d e l e c o s e p i ù d i f f i c i l i " . I n s o m m a , s o l t a n t o u n a c c e n n o , q u e l l o d e l s e c o n d o g e n i t o d i r e C a r l o a l d i f f i c i l e r a p p o r t o f r a f r a t e l l i , m a c h e b a s t a e a v a n z a a f a r t r a p e l a r e u n c e r t o s u o s e n s o d i a m a r e z z a , s o p r a t t u t t o d o p o c h e l u i e i l p r i n c i p e W i l l i a m , a p p e n a q u a l c h e o r a p r i m a , a v e v a n o r e s o o m a g g i o a l l a d e f u n t a r e g i n a , s e n z a i n c o n t r a r s i , p u r t r o v a n d o s i a p o c h i c h i l o m e t r i d i d i s t a n z a l ' u n o d a l l ' a l t r o , d u r a n t e i l p r i m o v i a g g i o d i H a r r y n e l R e g n o U n i t o i n c i n q u e m e s i . R e s t a , c o m u n q u e , a n c o r a l ' a t t e s a d i u n p o s s i b i l e i n c o n t r o d i H a r r y c o n r e C a r l o , d o p o t a n t o t e m p o c h e p a d r e e f i g l i o n o n s i v e d o n o ( i d u e s i e r a n o i n c o n t r a t i d i p e r s o n a l ' u l t i m a v o l t a u n a n n o e m e z z o f a ) . C o m e s i s a , l a s p e r a n z a è l ' u l t i m a a m o r i r e , a l m e n o f i n q u a n d o i l d u c a d i S u s s e x s i t r o v a a n c o r a n e l R e g n o U n i t o . O t t i m i s m o , d u n q u e : o g g i è a n c o r a i l s e c o n d o d e i q u a t t r o g i o r n i i n c u i r e s t e r à s u l s u o l o b r i t a n n i c o p r i m a d i f a r r i t o r n o i n C a l i f o r n i a .