L o n d r a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - R e C a r l o e i l p r i n c i p e H a r r y s i s o n o v i s t i a l l ' i n i z i o d e l m e s e a L o n d r a p e r u n t è . L ' u d i e n z a c o n c e s s a d a l s o v r a n o a l f i g l i o è d u r a t a p o c o p i ù d i 5 0 m i n u t i , m a è b a s t a t a p e r r i a v v i c i n a r s i d o p o 1 9 m e s i c h e n o n s i v e d e v a n o . S e è v e r o , p e r ò , c h e l ' i n c o n t r o f r a i l s o v r a n o e i l d u c a d i S u s s e x p u ò s e g n a r e l ' i n i z i o d i u n a r i c o n c i l i a z i o n e , q u e s t o n o n s i g n i f i c a a u t o m a t i c a m e n t e c h e H a r r y p o s s a t o r n a r e a l a v o r a r e a t t i v a m e n t e n e l l a f a m i g l i a r e a l e . " I l r e è s t a t o a s s o l u t a m e n t e c h i a r o n e l s o s t e n e r e l a d e c i s i o n e d e l l a s u a d e f u n t a m a d r e , s e c o n d o c u i n o n p u ò e s s e r c i u n r u o l o p u b b l i c o ' m e t à d e n t r o e m e t à f u o r i ' p e r i m e m b r i d e l l a f a m i g l i a " , h a d i c h i a r a t o u n a f o n t e r e a l e a l M a i l o n S u n d a y . I " c o l l o q u i a d a l t o l i v e l l o " , a p p a r e n t e m e n t e i n c o r s o p e r r i u n i r e C a r l o e H a r r y i n " u n a d i m o s t r a z i o n e p u b b l i c a d i u n i t à " , p o t r e b b e r o r i v e l a r s i s i g n i f i c a t i v i , m a q u a l s i a s i c a m b i a m e n t o s a r à p u r a m e n t e f a m i l i a r e , p i u t t o s t o c h e r i f e r i t o a l l o s t a t u s q u o r e a l e . S e t u t t a v i a u n a r i c o n c i l i a z i o n e a f f e t t i v a f r a r e C a r l o e i l s u o s e c o n d o g e n i t o è p o s s i b i l e , r e s t a i l ' f a t t o r e C a m i l l a ' , l a q u a l e n o n è c o s ì d i s p o n i b i l e a l p e r d o n o q u a n t o l o è i l m a r i t o . U n a f o n t e h a r i f e r i t o a l l ' E x a m i n e r c h e l a r e g i n a c o n s o r t e " n o n p e r d o n e r à m a i " i l d u c a , p o i c h é " è a n c o r a f u r i o s a p e r c i ò c h e h a s c r i t t o s u d i l e i " n e l l a s u a a u t o b i o g r a f i a ' S p a r e ' " e p e r c i ò c h e h a d e t t o n e l l e i n t e r v i s t e s u c c e s s i v e " . L a f o n t e s o t t o l i n e a c o m e H a r r y n o n a b b i a d i p i n t o C a m i l l a – c h e h a s p o s a t o C a r l o n e l 2 0 0 5 – n e l l a l u c e m i g l i o r e n e l s u o l i b r o d i m e m o r i e , s c r i v e n d o : " I n u n c e r t o s e n s o , v o l e v o p e r s i n o c h e C a m i l l a f o s s e f e l i c e . F o r s e s a r e b b e m e n o p e r i c o l o s a s e f o s s e f e l i c e ? " . L a f o n t e s o s t i e n e c h e C a m i l l a r i t i e n e c h e C h a r l e s s t i a " r i s c h i a n d o c o n s e g u e n z e t e r r i b i l i s e l a s c i a e n t r a r e H a r r y o g l i d à q u a l s i a s i t i p o d i u d i e n z a " , s o t t o l i n e a n d o c h e p e n s a c h e i l p e r d o n o d e l m a r i t o a l l a f i n e " s i r i t o r c e r à c o n t r o d i l u i " .