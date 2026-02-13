L o n d r a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - M e n t r e l o s c a n d a l o E p s t e i n c o i n v o l g e A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r c o n n u o v e r i v e l a z i o n i , s u l f r o n t e o p p o s t o l a f a m i g l i a r e a l e m o s t r a i l p r o p r i o l a t o p o s i t i v o , i m p e g n a n d o s i s e m p r e p i ù n e l s o c i a l e e n e l l a b e n e f i c e n z a : i l p r i n c i p e W i l l i a m h a d o n a t o 5 . 0 0 0 s t e r l i n e a u n a l l e v a t o r e d i p e c o r e p e r i l s u o i m p e g n o p e r s e n s i b i l i z z a r e s u l t e m a d e l l a s a l u t e m e n t a l e n e l l e z o n e r u r a l i , l a p r i n c i p e s s a K a t e h a v i s i t a t o u n c e n t r o d i s a l u t e m e n t a l e p e r b a m b i n i , C a m i l l a h a i n c o n t r a t o l e f o r z e d e l l ' o r d i n e c h e s i o c c u p a n o d i v i o l e n z a d o m e s t i c a , H a r r y e M e g h a n h a n n o s o t t o l i n e a t o l ' i m p o r t a n z a d e l l a t u t e l a d e i m i n o r i o n l i n e . L a d o n a z i o n e d i q u a s i 6 . 0 0 0 e u r o d e l p r i n c i p e d i G a l l e s è a n d a t a a l l ' a l l e v a t o r e S a m S t a b l e s , u n a f f i t t u a r i o d e l D u c a t o d i C o r n o v a g l i a e f o n d a t o r e d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e b e n e f i c a W e A r e F a r m i n g M i n d s , c h e s t a p e r c o r r e n d o 2 2 9 c h i l o m e t r i d a R o s s - o n - W y e a L o n d r a n e l t e n t a t i v o d i " a c c e n d e r e i r i f l e t t o r i n a z i o n a l i s u l l e i m m e n s e p r e s s i o n i c h e g l i a g r i c o l t o r i a f f r o n t a n o o g n i g i o r n o " e r a c c o g l i e r e f o n d i p e r l a N a t i o n a l F e d e r a t i o n o f Y o u n g F a r m e r s ' C l u b s . L ' i n i z i a t i v a b e n e f i c a è i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a F a r m S a f e t y F o u n d a t i o n e l a s u a c a m p a g n a ' M i n d Y o u r H e a d ' . I e r i , C a t h e r i n e M i d d l e t o n e h a c e l e b r a t o l a S e t t i m a n a d e l l a s a l u t e m e n t a l e d e i b a m b i n i , u n a c a u s a a c u i t i e n e m o l t o , v i s i t a n d o a C r o y d o n l ' o r g a n i z z a z i o n e b e n e f i c a P l a c e 2 B e , c h e h a l a n c i a t o l ' i n i z i t i v a a n n u a l e 2 0 a n n i f a . P r o f o n d a m e n t e i m p e g n a t a p e r i l b e n e s s e r e e m o t i v o d e i b a m b i n i , K a t e h a p a r l a t o c o n g l i a l u n n i d i u n a q u i n t a e l e m e n t a r e , c o n c u i h a s o t t o l i n e a t o q u a n t o s i a i m p o r t a n t e e s p r i m e r e l e p r o p r i e e m o z i o n i , a n c h e a t t r a v e r s o i l g i o c o . " A v o l t e è d i f f i c i l e p a r l a r e d e i p r o p r i p e n s i e r i e s e n t i m e n t i " , h a d e t t o . " L a g e n t i l e z z a è e s s e n z i a l e " . D a p a r t e s u a , l a r e g i n a C a m i l l a h a i n c o n t r a t o i l g r u p p o d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e p e r l e v i t t i m e d i a b u s i d o m e s t i c i , f o n d a t o d a l l a s o v r i n t e n d e n t e S h a r o n B a k e r , g i à v i t t i m a d i a b u s i d a u n e x f i d a n z a t o . L a s o v r a n a h a a f f e r m a t o d i e s s e r e r i m a s t a i n o r r i d i t a d a l n u m e r o d i p e r s o n e c h e s i r i v o l g o n o a l l a s a l a d i c o n t r o l l o d e l l a p o l i z i a p e r c h i e d e r e a i u t o i n r e l a z i o n e a l l e v i o l e n z e d o m e s t i c h e . L a s u a v i s i t a a v v i e n e n e l b e l m e z z o d e l l o s c a n d a l o c h e r i g u a r d a i l f r a t e l l o d e l r e , A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r , e d e l l e c o n t i n u e r i v e l a z i o n i c h e e m e r g o n o d a i d o c u m e n t i s u l l a s u a r e l a z i o n e c o n i l f i n a n z i e r e p e d o f i l o J e f f r e y E p s t e i n . S e m b r a c h e l a d e c i s i o n e d i p r i v a r e l ' e x d u c a d i Y o r k d e i s u o i o n o r i e t i t o l i , p r e s a l o s c o r s o a n n o , s i a s t a t a i n p a r t e i n f l u e n z a t a d a l l e p r e o c c u p a z i o n i d e l l a R e g i n a . D a l l ' a l t r a p a r t e d e l l ' o c e a n o , a n c h e s e s o n o m e m b r i n o n p i ù a t t i v i d e l l a f a m i g l i a r e a l e , q u a n t o a i m p e g n o s o c i a l e n o n s o n o d a m e n o H a r r y e M e g h a n . I l p r i n c i p e e l a p r i n c i p e s s a d i S u s s e x h a n n o r i l a s c i a t o u n a n u o v a e i n c i s i v a d i c h i a r a z i o n e s u l l a n e c e s s i t à d i " r e s p o n s a b i l i t à " q u a n d o s i t r a t t a d i s i c u r e z z a d e i m i n o r i o n l i n e . A t t r a v e r s o l a l o r o o r g a n i z z a z i o n e b e n e f i c a r e c e n t e m e n t e r i n o m i n a t a A r c h e w e l l P h i l a n t h r o p i e s , h a n n o p u b b l i c a t o u n m e s s a g g i o d o v e a f f e r m a n o d i r i c o n o s c e r e i l " m o m e n t o c r u c i a l e " c h e s i s t a v e r i f i c a n d o q u e s t a s e t t i m a n a ( a L o s A n g e l e s , M e t a e G o o g l e a f f r o n t a n o i l p r i m o p r o c e s s o p e r v e r i f i c a r e s e l e a z i e n d e d i s o c i a l m e d i a a b b i a n o d e l i b e r a t a m e n t e p r o g e t t a t o l e l o r o p i a t t a f o r m e p e r c r e a r e d i p e n d e n z a n e i b a m b i n i , n d r ) p e r " l e f a m i g l i e c h e c e r c a n o v e r i t à , g i u s t i z i a e t u t e l a p e r i b a m b i n i e l e c o m u n i t à d i t u t t o i l m o n d o " .