L o n d r a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A l l a f i n e è s e m p r e u n a q u e s t i o n e d i s o l d i e d e r a d a v v e r o u n i n g e n u o c h i c r e d e v a c h e A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r , c h e è t u t t ' a l t r o c h e u n o s p r o v v e d u t o - s e n z a i t i t o l i , l e o n o r i f i c e n z e , l a d i m o r a d a r e e , f o r s e , p e r f i n o i c a n i d e l l a r e g i n a E l i s a b e t t a c h e a v e v a i n ' a f f i d a m e n t o c o n g i u n t o ' c o n l ' e x m o g l i e S a r a h - a l n e t t o d i t u t t o q u e s t o b e n d i d i o s o t t r a t t o d a l f r a t e l l o , i l s o v r a n o C a r l o , s e n e s a r e b b e s t a t o z i t t o e b u o n o , a c c e t t a n d o d i e s s e r e t r a t t a t o c o m e u n a p p e s t a t o , r e i e t t o d a t u t t o i l R e g n o U n i t o . C h e v a d a a S a n d r i n g h a m , l ' e x d u c a d i Y o r k d e c a d u t o p e r c h é i n l o s c h i a f f a r i c o n i l f i n a n z i e r e p e d o f i l o s u i c i d a J e f f r e y E p s t e i n , o p p u r e i n e s i l i o d o r a t o i n B a h r e i n , c o m e a u s p i c h e r e b b e C h a r l e s , u n a c o s a è c e r t a , e d è c h e n o n l o f a r à g r a t i s . C o s a A n d r e w v u o l e s i s a , c i ò c h e i n v e c e è d a v e d e r e è q u a n t o p o s s a o s i a c o s t r e t t o a c o n c e d e r e r e C a r l o , p u r c h é i l f r a t e l l o s i t o l g a d a i p i e d i , p e r l a g i o i a n o n s o l o s u a , m a a n c h e d e l f i g l i o e r e d e a l t r o n o W i l l i a m , p e r i l q u a l e l o z i o r a p p r e s e n t a u n a v e r g o g n a p e r l a C o r o n a c h e u n g i o r n o m e t t e r à s u l c a p o , e d e l l a m o g l i e K a t e , c h e d i r e c e n t e h a d i c h i a r a t o c h e t u t t o c i ò c h e n o n v o r r e b b e è d i t r o v a r s i a t u p e r t u c o n A n d r e a m e n t r e p a s s e g g i a c a n d i d a m e n t e a c a v a l l o p e r i l p a r c o d i W i n d s o r . Q u i n d i , i n v e c e d i l a n c i a r c i i n i n c e r t e s p e c u l a z i o n i , p a r l i a m o d e i f a t t i o v v e r o d e l l e p r e t e s e d e l l ' e x p r i n c i p e , e r g o d e l l a s u a b u o n u s c i t a . S c r i v o n o i g i o r n a l i b r i t a n n i c i c h e r e C a r l o s t a r e b b e a f f r o n t a n d o l ' e n n e s i m o g r a t t a c a p o p e r q u a n t o r i g u a r d a l a s i s t e m a z i o n e d i s u o f r a t e l l o , c h e p e r i l m o m e n t o h a r i n v i a t o i l p r o p r i o t r a s f e r i m e n t o n e l l a t e n u t a d i S a n d r i n g h a m , n e l N o r f o l k , a b e n o l t r e N a t a l e ( a c a u s a d e l l e s p e s e d i t r a s l o c o e d i r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l a n u o v a c a s a d o v e a n d r à a v i v e r e ) . D a q u e s t a s c e l t a , s a r e b b e n a t a u n a n u o v a f a i d a t r a i d u e f r a t e l l i , c o n f o n t i c h e a f f e r m a n o c h e A n d r e w v u o l e s o l o e s s e r e t r a t t a t o " e q u a m e n t e " e p e r q u e s t o m o t i v o i l r e a l e c a d u t o i n d i s g r a z i a s t a r e b b e o r a " s n o c c i o l a n d o r i c h i e s t e e u l t i m a t u m " s u l l a s u a e v e n t u a l e s i s t e m a z i o n e n e l N o r f o l k , s e m p r e c h e n o n s e n e v o g l i a a n d a r e a v i v e r e n e l B a h r e i n , s c a m b i a n d o d u n q u e u n r e g n o , d i v e n u t o o r m a i i n o s p i t a l e , c o n u n a l t r o p i ù a m i c h e v o l e , q u e l l o d i r e H a m a d b i n I s a A l K h a l i f a . I n s o m m a , A n d r e a p e r o r a c h i e d e u n a c a s a d i b u o n e d i m e n s i o n i , c o n s e i o s e t t e c a m e r e d a l e t t o n e l l a t e n u t a d i S a n d r i n g h a m ( s e m p r e m e n o d e l l e 3 0 a c u i è a b i t u a t o n e l l a R o y a l L o d g e ) , c o m p l e t a d i p e r s o n a l e , t r a c u i u n c u o c o , u n g i a r d i n i e r e , u n a g o v e r n a n t e , u n a u t i s t a e l a p o l i z i a p e r l a s i c u r e z z a . U n a f o n t e h a d i c h i a r a t o a l D a i l y B e a s t : " A n d r e w f a r à e s a t t a m e n t e c i ò c h e g l i è s t a t o c h i e s t o e v u o l e s o l o e s s e r e l a s c i a t o i n p a c e . R i n u n c i a a l l ' a f f i t t o d i u n a d e l l e c a s e p i ù b e l l e d ' I n g h i l t e r r a e s i a s p e t t a d i e s s e r e t r a t t a t o e q u a m e n t e " . U n e x c o r t i g i a n o h a a g g i u n t o c h e " s a r à s e m p r e u n a q u e s t i o n e d i s o l d i " p e r q u a n t o r i g u a r d a A n d r e w : " V e r r à s o s t a n z i a l m e n t e s v i n c o l a t o d a l c o n t r a t t o d i l o c a z i o n e , q u i n d i c o n t r a t t e r à s u o g n i m i n i m o d e t t a g l i o d e l l ' a c c o r d o " . C ' è s o l o d a a s p e t t a r e , a q u e s t o p u n t o , l a r i s p o s t a d i B u c k i n g h a m P a l a c e .