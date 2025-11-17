L o n d r a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N o n b a s t a v a a v e r t o l t o i t i t o l i r e a l i a l f r a t e l l o A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r e n o n e r a s u f f i c i e n t e s f r a t t a r l o d a l l a R o y a l L o d g e . A d e s s o , r e C a r l o s i a p p r e s t a a s e q u e s t r a r e a l l ' e x d u c a d i Y o r k M u i c k e S a n d y , g l i a m a t i c a n i d i E l i s a b e t t a I I c h e a l l a m o r t e d e l l a r e g i n a g l i e r a n o s t a t i a f f i d a t i . G l i u l t i m i c o r g i d e l l a s o v r a n a , c h e n e l c o r s o d e l l a s u a v i t a n e h a a v u t i u n a t r e n t i n a , s e c o n d o C h a r l e s n o n v e r r e b b e r o b e n a c c u d i t i u n a v o l t a c h e A n d r e a s i t r a s f e r i r à a S a n d r i n g h a m . E p e g g i o a n c o r a s a r e b b e s e i c a n i r i m a n e s s e r o c o n S a r a h F e r g u s o n , c h e n o n s e g u i r e b b e l ' e x m a r i t o n e l l a t e n u t a r e m o t a e p r i v a t a d e l r e n e l l ' I n g h i l t e r r a o r i e n t a l e , a 1 8 0 c h i l o m e t r i d a L o n d r a . I l f a t t o c h e A n d r e w e S a r a h n o n v i v r a n n o p i ù i n s i e m e u n a v o l t a l a s c i a t a l a R o y a l L o d g e - s c r i v e i l g i o r n a l i s t a b r i t a n n i c o R o b S h u t e r n e l s u o b l o g - h a a p p a r e n t e m e n t e c o n t r i b u i t o a i s e n t i m e n t i d i r e C a r l o n e i c o n f r o n t i d e i c o r g i , d e i q u a l i i l f r a t e l l o n o n s a r e b b e i n g r a d o d i p r e n d e r s i c u r a . E a n c h e s e " S u a M a e s t à a m a v a F e r g i e , e r a f e r o c e m e n t e p r o t e t t i v a n e i c o n f r o n t i d i q u e i c a n i " , h a d i c h i a r a t o a l g i o r n a l i s t a u n a f o n t e i n t e r n a a l l a f a m i g l i a r e a l e . " N o n a v r e b b e m a i v o l u t o c h e f o s s e r o l a s c i a t i s o l t a n t o c o n S a r a h , e C a r l o l o s a m e g l i o d i c h i u n q u e a l t r o " . S h u t e r h a i n o l t r e f a t t o r i f e r i m e n t o a " p e r s o n e i n t e r n e a l p a l a z z o " , c h e a v r e b b e r o i n s i n u a t o c h e i l r e s i a " p r o f o n d a m e n t e t u r b a t o " p e r i l c a m b i a m e n t o i n a t t o a l l a R o y a l L o d g e , d o v e M u i c k e S a n d y h a n n o v i s s u t o d a l l a m o r t e d e l l a r e g i n a " . T a n t o c h e C h a r l e s v o r r e b b e t r o v a r e p e r i c a n i d i s u a m a d r e " u n a s i s t e m a z i o n e p i ù s t a b i l e " . E c o s ì , p r o s e g u e S h u t e r , " i l r e s t a g i à e s p l o r a n d o c a n a l i f o r m a l i p e r r i v e n d i c a r e i c o r g i c o m e ' p a r t e d e l l ' e r e d i t à v i v e n t e d e l l a C o r o n a ' " . S e b b e n e q u e s t e a f f e r m a z i o n i n o n s i a n o a n c o r a s t a t e c o m m e n t a t e d a B u c k i n g h a m P a l a c e , i l g i o r n a l i s t a h a a f f e r m a t o c h e l ' e x d u c a d i Y o r k è t u t t ' a l t r o c h e c o n t e n t o r i g u a r d o l ' i d e a d e l l ' a l l o n t a n a m e n t o d e i c a n i . " A n d r e a l a r i f i u t a c a t e g o r i c a m e n t e - s p i e g a - e p o t r e b b e d a r e i l v i a a q u e l l o c h e g l i a d d e t t i a i l a v o r i t e m o n o p o s s a d i v e n t a r e u n o s c o n t r o r e a l e s u v a s t a s c a l a , c o n i d u e a n i m a l i a l c e n t r o " . I n p r a t i c a , m e n t r e s i a v v i c i n a i l g i o r n o d e l l o s f r a t t o d i A n d r e a d a S a n d r i n g h a m , è a n c o r a t u t t ' a l t r o c h e c h i a r o d o v e v i v r a n n o i c o r g i d e l l a d e f u n t a r e g i n a u n a v o l t a c h e A n d r e a l a s c e r à l a R o y a l L o d g e .