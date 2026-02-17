L o n d r a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S e i a z i e n d e c o l l e g a t e a l l ' e x m o g l i e d i A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r , S a r a h F e r g u s o n , s t a n n o p e r c h i u d e r e i b a t t e n t i i n s e g u i t o a l l e r i v e l a z i o n i s u i s u o i r a p p o r t i c o n J e f f r e y E p s t e i n . S e c o n d o l a C o m p a n i e s H o u s e ( l a s o c i e t à d e l g o v e r n o b r i t a n n i c o i n c a r i c a t a d e l l a t e n u t a d e l p u b b l i c o r e g i s t r o d e l l e i m p r e s e ) , è s t a t a p r e s e n t a t a u n a r i c h i e s t a d i c a n c e l l a z i o n e d i c i a s c u n a s o c i e t à d o p o c h e s o n o e m e r s i n u o v i d e t t a g l i s u i c o n t a t t i d i F e r g u s o n c o n E p s t e i n n e i m i l i o n i d i d o c u m e n t i p u b b l i c a t i d a l l e a u t o r i t à s t a t u n i t e n s i c o m e p a r t e d e i f a s c i c o l i s u E p s t e i n . L a F e r g u s o n e r a l ' u n i c o a m m i n i s t r a t o r e d e l l e s e i s o c i e t à : S P h o e n i x E v e n t s , F e r g i e ' s F a r m , L a L u n a I n v e s t m e n t s , S o l a m o o n L t d , P h i l a n t h r a p r e n e u r L t d e P l a n e t P a r t n e r s P r o d u c t i o n s L t d . E ' e m e r s o n e i d o c u m e n t i p u b b l i c a t i i l ​ ​ m e s e s c o r s o c h e l ' e x d u c h e s s a s c r i v e s s e a E p s t e i n : " S o n o a l t u o s e r v i z i o . S p o s a m i e b a s t a " . I n u n o s c a m b i o d i e m a i l d e l 2 1 s e t t e m b r e 2 0 1 1 , g l i s c r i v e v a d i a v e r a p p r e s o d a l d u c a , A n d r e a " c h e h a i a v u t o u n m a s c h i e t t o . A n c h e s e n o n c i s i a m o p i ù s e n t i t i , s o n o a n c o r a q u i c o n a m o r e , a m i c i z i a e c o n g r a t u l a z i o n i p e r i l t u o b a m b i n o . S a r a h x x " . A l l ' e m a i l f a c e v a s e g u i t o u n a l t r o m e s s a g g i o d o v e S a r a h r i m p r o v e r a E p s t e i n : " S e i s c o m p a r s o . . . N o n s a p e v o n e m m e n o c h e a s p e t t a s s i u n b a m b i n o . E r a c o s ì c h i a r o c h e e r i m i o a m i c o s o l o p e r a r r i v a r e a d A n d r e w . E q u e s t o m i h a f e r i t o p r o f o n d a m e n t e . P i ù d i q u a n t o t u p o s s a i m m a g i n a r e " . M o l t i d e g l i s c a m b i s o n o d a t a t i d o p o l a c o n d a n n a d i E p s t e i n n e l 2 0 0 8 p e r a v e r i n d o t t o u n a m i n o r e n n e a l l a p r o s t i t u z i o n e . T r a l e r e c e n t i r i v e l a z i o n i t r a t t e d a i f a s c i c o l i d i E p s t e i n , e m e r g e c h e n e l 2 0 0 9 F e r g i e r i n g r a z i ò i l c o n d a n n a t o p e r r e a t i s e s s u a l i p e r e s s e r e s t a t o i l " f r a t e l l o " c h e " a v e v a s e m p r e d e s i d e r a t o " e c h e s i s c u s ò " u m i l m e n t e " c o n i l s u o " c a r o a m i c o " u n m e s e d o p o a v e r l o r i n n e g a t o p u b b l i c a m e n t e n e l 2 0 1 1 . A l l ' i n i z i o d i q u e s t o m e s e , l ' e n t e b e n e f i c o d i F e r g u s o n , S a r a h ' s T r u s t , h a a n n u n c i a t o c h e a v r e b b e c h i u s o " p e r i l p r o s s i m o f u t u r o " d o p o c h e s o n o e m e r s i i d e t t a g l i d e l l a s u a r e l a z i o n e c o n E p s t e i n , m e n t r e a l t r e s e t t e o r g a n i z z a z i o n i b e n e f i c h e , t r a c u i l a T e e n a g e C a n c e r T r u s t , h a n n o i n t e r r o t t o i r a p p o r t i e r e v o c a t o i l p a t r o c i n i o d i F e r g u s o n . L a p u b b l i c a z i o n e d i u n n u o v o l i b r o è s t a t a a n n u l l a t a l o s c o r s o a u t u n n o , c o n l a c o n s e g u e n t e d i s t r u z i o n e d i m i g l i a i a d i c o p i e , d o p o c h e l e è s t a t o t o l t o i l t i t o l o r e a l e d i d u c h e s s a d i Y o r k .