L o n d r a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - R e C a r l o e l a r e g i n a C a m i l l a i n c o n t r e r a n n o P a p a L e o n e d u r a n t e u n a v i s i t a d i S t a t o u f f i c i a l e i n V a t i c a n o i l m e s e p r o s s i m o . S e c o n d o i l S u n , i s o v r a n i b r i t a n n i c i t r a s c o r r e r a n n o d u e g i o r n i a R o m a i n o t t o b r e , d o p o i l l o r o v i a g g i o i n I t a l i a a d a p r i l e , q u a n d o i n c o n t r a r o n o P a p a F r a n c e s c o p o c h i g i o r n i p r i m a d e l l a s u a m o r t e . S e b b e n e i l r e e l a r e g i n a n o n a b b i a n o a n c o r a i n c o n t r a t o u f f i c i a l m e n t e d i p e r s o n a P a p a L e o n e , i l P o n t e f i c e h a r e c e n t e m e n t e r i v o l t o u n g e s t o s i g n i f i c a t i v o a l l a f a m i g l i a r e a l e . A l l ' i n i z i o d e l m e s e , h a i n v i a t o u n o m a g g i o a s o r p r e s a a l l a d e f u n t a K a t h a r i n e , d u c h e s s a d i K e n t , s c o m p a r s a i l 4 s e t t e m b r e a l l ' e t à d i 9 2 a n n i . L a m e s s a f u n e b r e d e l l a d u c h e s s a , c e l e b r a t a i l 1 6 s e t t e m b r e d a l l ' a r c i v e s c o v o d i W e s t m i n s t e r , i l c a r d i n a l e V i n c e n t N i c h o l s , è s t a t a s t o r i c a i n q u a n t o è s t a t o i l p r i m o f u n e r a l e c a t t o l i c o d i u n m e m b r o d e l l a f a m i g l i a r e a l e b r i t a n n i c a n e l l a s t o r i a m o d e r n a . B u c k i n g h a m P a l a c e h a d i c h i a r a t o c h e i l m e s s a g g i o d i P a p a L e o n e è s t a t o l e t t o d a S u a E c c e l l e n z a l ' A r c i v e s c o v o M i g u e l M a u r y B u e n d i a , N u n z i o A p o s t o l i c o i n G r a n B r e t a g n a , d u r a n t e l a m e s s a d i s u f f r a g i o . I l m e s s a g g i o d i P a p a L e o n e i n i z i a v a c o n q u e s t e p a r o l e : " S o n o a d d o l o r a t o n e l l ' a p p r e n d e r e d e l l a m o r t e d i S u a A l t e z z a R e a l e l a D u c h e s s a d i K e n t e i n v i o l e m i e p i ù s e n t i t e c o n d o g l i a n z e , i n s i e m e a l l ' a s s i c u r a z i o n e d e l l a m i a v i c i n a n z a n e l l a p r e g h i e r a , a S u a M a e s t à , a i m e m b r i d e l l a F a m i g l i a R e a l e e i n p a r t i c o l a r e a s u o m a r i t o , i l D u c a d i K e n t , e a i l o r o f i g l i e n i p o t i i n q u e s t o m o m e n t o d i d o l o r e " . " A f f i d a n d o l a s u a n o b i l e a n i m a a l l a m i s e r i c o r d i a d e l n o s t r o P a d r e C e l e s t e - p r o s e g u i v a - m i a s s o c i o v o l e n t i e r i a t u t t i c o l o r o c h e r e n d o n o g r a z i e a D i o O n n i p o t e n t e p e r l ' e r e d i t à d i b o n t à c r i s t i a n a d e l l a D u c h e s s a , t e s t i m o n i a t a d a i s u o i m o l t i a n n i d i d e d i z i o n e a i d o v e r i u f f i c i a l i , a l p a t r o c i n i o d i e n t i d i b e n e f i c e n z a e a l l a d e d i z i o n e a l l e p e r s o n e v u l n e r a b i l i d e l l a s o c i e t à . A t u t t i c o l o r o c h e p i a n g o n o l a s u a p e r d i t a , n e l l a s i c u r a s p e r a n z a d e l l a R e s u r r e z i o n e , i m p a r t i s c o v o l e n t i e r i l a m i a b e n e d i z i o n e a p o s t o l i c a c o m e p e g n o d i c o n s o l a z i o n e e p a c e n e l S i g n o r e R i s o r t o " .