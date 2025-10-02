L o n d r a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I t u r i s t i i t a l i a n i c h e p r o s s i m a m e n t e a n d r a n n o n e l R e g n o U n i t o s o n o i n v i t a t i a p r e s t a r e m o l t a a t t e n z i o n e a l l e b a n c o n o t e i n c i r c o l a z i o n e o l t r e m a n i c a . S o p r a t t u t t o a q u e l l e d a 5 s t e r l i n e d i R e C a r l o I I I , u n a d e l l e q u a l i è s t a t a v e n d u t a a l l ' a s t a s u e B a y p e r 2 . 8 0 0 s t e r l i n e ( u n s a l t o d i v a l o r e c h e è p a s s a t o d a i c i r c a 5 e u r o e m e z z o d i q u e l l o n o m i n a l e a b e n 3 . 2 0 0 e u r o ) . C h i e n t r e r à i n p o s s e s s o d e l l a b a n c o n o t a , p o t r e b b e r i t r o v a r s i f r a l e m a n i u n a f o r t u n a . M a p e r a c c o r g e r s e n e , e n o n s p r e c a r l a m a g a r i p e r a c q u i s t a r e s o l t a n t o u n g e l a t o , d o v r e b b e p r e s t a r e a t t e n z i o n e a u n d e t t a g l i o : i l n u m e r o d i s e r i e , c h e i n d i c a s e i l p e z z o d i c a r t a h a u n v a l o r e p i ù a l t o d i q u e l l o s t a m p a t o . P e r i c o l l e z i o n i s t i , b i s o g n a f a r e a t t e n z i o n e a i p r e f i s s i d e i n u m e r i s e r i a l i i m p r e s s i s u o g n i b a n c o n o t a , c h e i n d i c a n o s e h a o m e n o v a l o r e : q u e l l e d a 5 s t e r l i n e d e v o n o i n i z i a r e c o n ' C A 0 1 ' , q u e l l e d a 1 0 c o n H B 0 1 e q u e l l e d a 2 0 c o n E H 0 1 ( s e g u i t o d a u n n u m e r o b a s s o c o m e 0 0 0 0 0 2 o 0 0 0 0 0 3 ) . L a b a n c o n o t a d a 5 s t e r l i n e v e n d u t a s u e B a y a v e v a i l n u m e r o d i s e r i e C A 0 1 0 0 0 0 4 6 , i l c h e l a r e n d e v a e s t r e m a m e n t e a m b i t a . N e l R e g n o U n i t o c i r c o l a n o i n o l t r e m o n e t e d a p o c h i p e n n y , c h e s o n o r a r e m a m o l t o p r e z i o s e . L a R o y a l M i n t h a s v e l a t o q u e l l e d a 5 0 p e n n y c o n p i ù v a l o r e d e l l a s u a c o l l e z i o n e . L a m o n e t a p i ù r a r a è l a K e w ' s G a r d e n d a 5 0 p e n n y , i d e a t a p e r c e l e b r a r e i l 2 5 0 ° a n n i v e r s a r i o d e i g i a r d i n i n e l 2 0 0 9 . C o n q u e s t o d i s e g n o f u r o n o c o n i a t e s o l o 2 1 0 . 0 0 0 m o n e t e . I l K e w G a r d e n s 5 0 p v i e n e v e n d u t o i n m e d i a a 1 5 6 , 2 5 s t e r l i n e ( 1 8 0 e u r o ) , m a u n v e n d i t o r e n e h a r i c a v a t o p i ù d i 7 0 0 s t e r l i n e ( 8 0 0 e u r o ) , v e n d e n d o l o s u e B a y . L e a l t r e m o n e t e p i ù r a r e p r o v e n g o n o p r i n c i p a l m e n t e d a l l e O l i m p i a d i d e l 2 0 1 1 , c o n l e m o n e t e d e d i c a t e a l w r e s t l i n g , a l f o o t b a l l a m e r i c a n o e a l j u d o t r a l e p i ù p r e z i o s e . N e s o n o s t a t i c o n i a t i s o l o 1 , 1 m i l i o n i d i e s e m p l a r i p e r c i a s c u n a d i q u e s t e m o n e t e . A n c h e i m o d e l l i F l o p s y B u n n y e P e t e r R a b b i t p r o d o t t i n e l 2 0 1 8 s o n o m o l t o p r e z i o s i . Q u e s t e m o n e t e , c o n i a t e i n 1 , 4 m i l i o n i d i e s e m p l a r i , r a f f i g u r a n o i p e r s o n a g g i d e i r o m a n z i d i B e a t r i x P o t t e r e c e l e b r a n o l a v i t a d e l l a s c r i t t r i c e i n g l e s e . I l l o r o v a l o r e d i v e n d i t a è d i c i r c a 5 s t e r l i n e ( c i r c a 5 , 5 e u r o ) .