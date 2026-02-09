L o n d r a , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r c o n d i v i s e c o n s a p e v o l m e n t e i n f o r m a z i o n i r i s e r v a t e c o n J e f f r e y E p s t e i n q u a n d o e r a I n v i a t o S p e c i a l e d e l R e g n o U n i t o p e r i l C o m m e r c i o e g l i I n v e s t i m e n t i , n e l 2 0 1 0 e n e l 2 0 1 1 . L a n o t i z i a e m e r g e d a l l ' u l t i m a p u b b l i c a z i o n e d i d o c u m e n t i c h e r i g u a r d a n o i l c a s o d e l l ' e x f i n a n z i e r e m o r t o s u i c i d a i n c a r c e r e . L e e - m a i l c o n t e n u t e n e l l ' u l t i m o l o t t o d i f i l e d i E p s t e i n m o s t r a n o c h e l ' e x d u c a d i Y o r k t r a s m i s e r e s o c o n t i d i v i s i t e a S i n g a p o r e , H o n g K o n g e V i e t n a m e d e t t a g l i r i s e r v a t i s u o p p o r t u n i t à d i i n v e s t i m e n t o . S e c o n d o l e l i n e e g u i d a u f f i c i a l i , g l i i n v i a t i c o m m e r c i a l i h a n n o i l d o v e r e d i r i s e r v a t e z z a s u l l e i n f o r m a z i o n i s e n s i b i l i , c o m m e r c i a l i o p o l i t i c h e r e l a t i v e a l l e l o r o v i s i t e u f f i c i a l i . L ' e x p r i n c i p e , c h e h a r i c o p e r t o i l r u o l o d i i n v i a t o c o m m e r c i a l e t r a i l 2 0 0 1 e i l 2 0 1 1 , h a c o s t a n t e m e n t e e s t r e n u a m e n t e n e g a t o q u a l s i a s i i l l e c i t o . L e e - m a i l i n d i c a n o c h e i l 7 o t t o b r e 2 0 1 0 A n d r e w i n v i ò a E p s t e i n i d e t t a g l i d e l l e s u e i m m i n e n t i v i s i t e u f f i c i a l i c o m e i n v i a t o c o m m e r c i a l e a S i n g a p o r e , V i e t n a m , S h e n z h e n i n C i n a e H o n g K o n g , d o v e e r a a c c o m p a g n a t o d a s o c i i n a f f a r i d i E p s t e i n . I l 3 0 n o v e m b r e , d o p o a v e r c o m p i u t o i v i a g g i , a v r e b b e i n o l t r a t o a E p s t e i n i r e s o c o n t i u f f i c i a l i d e g l i s t e s s i , i n v i a t i d a l s u o a l l o r a a s s i s t e n t e s p e c i a l e , A m i t P a t e l , c i n q u e m i n u t i d o p o a v e r l i r i c e v u t i . A n d r e w d i c h i a r ò a B b c N e w s n i g h t n e l 2 0 1 9 d i a v e r v i s t o E p s t e i n l ' u l t i m a v o l t a a N e w Y o r k a l l ' i n i z i o d i d i c e m b r e 2 0 1 0 , p e r c o m u n i c a r e a l f i n a n z i e r e c a d u t o i n d i s g r a z i a c h e s t a v a r o m p e n d o l a l o r o a m i c i z i a . T u t t a v i a , l a v i g i l i a d i N a t a l e d i q u e l l ' a n n o , i n v i ò v i a e - m a i l a E p s t e i n u n b r i e f i n g r i s e r v a t o s u l l e o p p o r t u n i t à d i i n v e s t i m e n t o n e l l a r i c o s t r u z i o n e d e l l a p r o v i n c i a d i H e l m a n d , i n A f g h a n i s t a n , c h e a l l ' e p o c a e r a s u p e r v i s i o n a t a d a l l e f o r z e a r m a t e b r i t a n n i c h e e f i n a n z i a t a c o n d e n a r o d e l g o v e r n o b r i t a n n i c o . I n q u e l m o m e n t o , E p s t e i n e r a g i à s t a t o c o n d a n n a t o p e r r e a t i s e s s u a l i . " N o n s a p e v o c h e A n d r e w a v e s s e c o n d i v i s o i n f o r m a z i o n i s u l l e o p p o r t u n i t à d i i n v e s t i m e n t o i n A f g h a n i s t a n , q u e s t a è l a p r i m a v o l t a c h e n e s e n t o p a r l a r e " , h a d i c h i a r a t o V i n c e C a b l e , c h e a l l ' e p o c a e r a S e g r e t a r i o d i S t a t o p e r g l i A f f a r i , l ' I n n o v a z i o n e e l e C o m p e t e n z e . I n u n ' u l t e r i o r e e - m a i l d a t a t a 9 f e b b r a i o 2 0 1 1 , A n d r e w s u g g e r i s c e c h e E p s t e i n p o t r e b b e i n v e s t i r e i n u n a s o c i e t à d i p r i v a t e e q u i t y c h e a v e v a v i s i t a t o u n a s e t t i m a n a p r i m a .