L o n d r a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a s t o r i c a d e c i s i o n e d i r e C a r l o I I I d i p r i v a r e i l f r a t e l l o A n d r e a d e i s u o i t i t o l i r e a l i e , d i f a t t o , d i e s i l i a r l o h a o t t e n u t o u n a m p i o s o s t e g n o n e l R e g n o U n i t o , m a n o n è r i u s c i t a a p l a c a r e l e r i c h i e s t e d i u l t e r i o r i m i s u r e e d i u n m a g g i o r e c o n t r o l l o s u l l a m o n a r c h i a . L a d e c i s i o n e d e l r e d i r e v o c a r e i l t i t o l o d i p r i n c i p e a d A n d r e a , l a p r i m a i n o l t r e u n s e c o l o , è l ' u l t i m a u m i l i a n t e c o n s e g u e n z a p e r i l r e a l e , t r a v o l t o d a l l o s c a n d a l o p e r i s u o i l e g a m i c o n i l c o n d a n n a t o p e r r e a t i s e s s u a l i J e f f r e y E p s t e i n . I e r i , C a r l o a v e v a a n n u n c i a t o c h e a v r e b b e c a c c i a t o i l f r a t e l l o m i n o r e d a l l a s u a d i m o r a s t o r i c a n e l p a r c o d e l C a s t e l l o d i W i n d s o r , d o p o l e r i n n o v a t e a c c u s e d i u n a d e l l e p r i n c i p a l i a c c u s a t r i c i d i E p s t e i n , V i r g i n i a G i u f f r e . L a p u b b l i c a z i o n e , l a s c o r s a s e t t i m a n a , d e l l e m e m o r i e d e l l a d o n n a m o r t a s u i c i d a , i n c u i s i r i b a d i s c o n o c o n d e t t a g l i s c o n v o l g e n t i l e a c c u s e s e c o n d o c u i s a r e b b e s t a t a v i t t i m a d i t r a t t a p e r a v e r e r a p p o r t i s e s s u a l i c o n A n d r e w t r e v o l t e , d i c u i d u e q u a n d o a v e v a 1 7 a n n i , h a s c a t e n a t o u n a r i n n o v a t a p r o t e s t a p u b b l i c a . " S i t r a t t a d i u n o s v i l u p p o e n o r m e , e n o r m e " , h a d i c h i a r a t o a l l a B b c l a g h o s t w r i t e r d e l l i b r o d i m e m o r i e , A m y W a l l a c e , d o p o c h e B u c k i n g h a m P a l a c e h a c o m u n i c a t o l a r e v o c a d e l t i t o l o a l t e r z o g e n i t o e s e c o n d o f i g l i o m a s c h i o d e l l a r e g i n a E l i s a b e t t a I I . " A v e r e q u a l c u n o a l p o t e r e , q u a l c u n o r i s p e t t a t o c o m e i l r e , c h e d i c e ' T i c r e d o ' . . . è s t o r i c o . È u n o n o r e p e r V i r g i n i a . È u n o n o r e p e r i l s u o l i b r o " . I l p u b b l i c o p r e s e n t e a l l a d i r e t t a d e l p r o g r a m m a d i p u n t a d e l l a B b c d e d i c a t o a i d i b a t t i t i d i a t t u a l i t à " Q u e s t i o n T i m e " h a a p p l a u d i t o s p o n t a n e a m e n t e q u a n d o è s t a t a a n n u n c i a t a l a n o t i z i a . P e r s o n a g g i d i o g n i p a r t e p o l i t i c a h a n n o a c c o l t o c o n f a v o r e l ' i n i z i a t i v a . " S i t r a t t a d i u n p a s s o d a v v e r o c o r a g g i o s o , i m p o r t a n t e e g i u s t o d a p a r t e d e l r e , e l o s o s t e n g o p i e n a m e n t e " , h a d e t t o l a s e g r e t a r i a a l l a C u l t u r a L i s a N a n d y . L a G i u f f r e , c i t t a d i n a s t a t u n i t e n s e e a u s t r a l i a n a , s i è t o l t a l a v i t a a d a p r i l e a l l ' e t à d i 4 1 a n n i . I l f r a t e l l o S k y R o b e r t s , r e s i d e n t e n e g l i S t a t i U n i t i , h a a c c o l t o c o n f a v o r e l a d e c i s i o n e d e l s o v r a n o , m a h a d i c h i a r a t o a l l a B b c c h e " n o n è a b b a s t a n z a " . " M i c o n g r a t u l o c o n i l r e , p e n s o c h e s t i a f a c e n d o u n l a v o r o s t r a o r d i n a r i o c o m e l e a d e r m o n d i a l e , c r e a n d o u n p r e c e d e n t e . M a d o b b i a m o f a r e u n u l t e r i o r e p a s s o a v a n t i : d e v e s t a r e d i e t r o l e s b a r r e " , h a d e t t o r i f e r e n d o s i a d A n d r e w . S i s t a n n o m o l t i p l i c a n d o l e r i c h i e s t e d i i n t e r v e n t i s i m i l i , c o n i l g r u p p o d i p r e s s i o n e a n t i - m o n a r c h i a R e p u b l i c c h e i e r i h a r i v e l a t o d i a v e r i n c a r i c a t o g l i a v v o c a t i d i v e r i f i c a r e s e c i s i a n o " p r o v e s u f f i c i e n t i " p e r a v v i a r e u n ' a z i o n e p e n a l e p r i v a t a . L a p o l i z i a m e t r o p o l i t a n a d i L o n d r a a v e v a g i à i n d a g a t o s u l l e a f f e r m a z i o n i d i G i u f f r e , m a n e l 2 0 2 1 a v e v a d i c h i a r a t o d i n o n a v e r p r e s o u l t e r i o r i p r o v v e d i m e n t i d o p o a v e r r i e s a m i n a t o l e i n d a g i n i . A n d r e w , 6 5 a n n i , h a r i p e t u t a m e n t e n e g a t o l e a c c u s e . M a h a a c c e t t a t o d i p a g a r e a G i u f f r e m i l i o n i d i d o l l a r i n e l 2 0 2 2 p e r p o r r e f i n e a l l a s u a c a u s a c i v i l e p e r v i o l e n z a s e s s u a l e c o n t r o d i l u i . A d i s t a n z a d i t r e a n n i , i l r e s i è t r o v a t o a d a f f r o n t a r e c r e s c e n t i p r e s s i o n i a f f i n c h é a g i s c a , d o p o c h e u n a s e r i e d i a c c u s e h a n n o s p i n t o i p a r l a m e n t a r i a c h i e d e r e u n m a g g i o r e c o n t r o l l o s u a l c u n e q u e s t i o n i r e a l i . I n p a r t i c o l a r e , l e r i v e l a z i o n i s e c o n d o c u i A n d r e w n o n a v r e b b e d i f a t t o p a g a t o a l c u n a f f i t t o p e r l a s u a r e s i d e n z a r e a l e d i 3 0 s t a n z e a W i n d s o r , c o m e p a r t e d i u n c o n t r a t t o d i l o c a z i o n e a p p a r e n t e m e n t e f a v o r e v o l e d e l 2 0 0 3 , h a n n o s u s c i t a t o n u o v e c r i t i c h e . I l f r a t e l l o d i C a r l o s i t r a s f e r i r à a b r e v e i n u n a r e s i d e n z a n e l l a t e n u t a r e a l e d i S a n d r i n g h a m , n e l l ' I n g h i l t e r r a o r i e n t a l e . L a r e s i d e n z a s a r à f i n a n z i a t a p r i v a t a m e n t e d a l r e . A c a u s a d e l l a d e c i s i o n e d e l s o v r a n o , i l f r a t e l l o m i n o r e n o n s a r à p i ù c h i a m a t o p r i n c i p e , m a s e m p l i c e m e n t e A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r . T u t t a v i a , r i m a n e l ' o t t a v o n e l l a l i n e a d i s u c c e s s i o n e a l t r o n o .