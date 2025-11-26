R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l p r o g e t t o c h e a b b i a m o p o r t a t o a v a n t i i n I d i , n a t o n e l 2 0 2 1 , è m o l t o i m p o r t a n t e e u t i l i z z a a g e n t i v i r t u a l i , d o t a t i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , p e r d a r e t u t t o i l s u p p o r t o n e c e s s a r i o a i p a z i e n t i c h e s i r i v o l g o n o a l l a n o s t r a s t r u t t u r a " . Q u e s t i s t r u m e n t i " s o n o i n g r a d o d i p r e n o t a r e p r e s t a z i o n i c o m e s e f o s s e r o o p e r a t o r i u m a n i d e l c a l l c e n t e r , p o s s o n o g e s t i r e l e r i c h i e s t e d i i n f o r m a z i o n i , l e p r e p a r a z i o n i a g l i e s a m i , i r e c a l l p e r e v i t a r e i n o - s h o w e p o s s o n o d a r e i n f o r m a z i o n i s u t u t t a l ' a t t i v i t à c h e r i l e v a n o r i g u a r d o l e n e c e s s i t à d e l p a z i e n t e , a l f i n e d i p o t e r d a r e u n ' o f f e r t a a i n o s t r i c i t t a d i n i i n l i n e a c o n i l o r o b i s o g n i " . C o s ì G i a m p a o l o D ' A g n e s e , d i r e t t o r e T e c n o l o g i a & I n n o v a z i o n e F o n d a z i o n e L u i g i M a r i a M o n t i I d i I r c c s , p a r t e c i p a n d o a l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t i n c o r s o a d A r e z z o . " L a p a r t e d e l p r o g e t t o s p e r i m e n t a l e d e l l e i n f o r m a z i o n i s t a d a n d o v e r a m e n t e u n g r a n d e v a l o r e - s p i e g a D ' A g n e s e - p e r c h é i l 6 0 - 7 0 % d e l l e c h i a m a t e c h e r i c e v i a m o r i g u a r d a n o i n f o r m a z i o n i , p r o b l e m i s u l p a r c h e g g i o , s u l c o s t o d e l l e v i s i t e , s u i m e d i c i c h e l a v o r a n o d a n o i e s u c o m e s i a c c e d e a i n o s t r i s e r v i z i . T u t t a q u e s t a a t t i v i t à v i e n e f a t t a d a g l i o p e r a t o r i v i r t u a l i i n s i e m e a g l i o p e r a t o r i d e l c a l l c e n t e r . P e r t a n t o , i n q u e s t i u l t i m i 3 - 4 a n n i s i è i n s t a u r a t a u n a v e r a e p r o p r i a c o l l a b o r a z i o n e t r a l ' a g e n t e v i r t u a l e e i l c o l l e g a c h e l a v o r a a l c a l l c e n t e r , c h e è c a r i c a t o d i u n l a v o r o m e n o e c c e s s i v o s u l l e a t t i v i t à r i p e t i t i v e a m e n o v a l o r e a g g i u n t o e s i p u ò c o s ì d e d i c a r e a l s u p p o r t o d i p a z i e n t i c h e h a n n o d e i p r o b l e m i , c o m e i p a z i e n t i o n c o l o g i c i o c o n m a l a t t i e r a r e , g r a z i e a l l ' a i u t o d a t o d a l l ' o p e r a t o r e v i r t u a l e c h e s i o c c u p a a l p o s t o s u o d i t u t t a l ' a t t i v i t à p i ù r i p e t i t i v a e a m e n o v a l o r e a g g i u n t o " . I l p r o g e t t o s t a " e v o l v e n d o a n c h e s u d i v e r s i c a n a l i , c o m e l ' a c c e s s o a t t r a v e r s o l e c h a t d e l p o r t a l e w e b , W h a t s A p p e d S m s - c o n t i n u a D ' A g n e s e - S i t r a t t a d i u n o s t r u m e n t o c h e r i e s c e a s o d d i s f a r e a d o g g i c i r c a 1 , 5 m i l i o n i d i u t e n t i . D a l 2 0 2 1 a d o g g i a b b i a m o a s s i s t i t o a u n a a c c e l e r a z i o n e : i p a z i e n t i h a n n o l a p o s s i b i l i t à d i a c c e d e r e 2 4 o r e s u 2 4 , 7 g i o r n i s u 7 a n o s t r i s e r v i z i , p a r l a n d o c o m u n q u e c o n u n o p e r a t o r e . N o n s i c o m u n i c a p i ù s o l o c o n l a m a i l o l ' a p p l i c a z i o n e , d o v e m o l t i p a z i e n t i f r a g i l i o d i u n a c e r t a e t à h a n n o d i f f i c o l t à a d a c c e d e r e . E ' u n c o n t i n u o c r e s c e r e e p o r t a r e a v a n t i q u e s t o p r o g e t t o c h e , o r m a i , è d i v e n t a t o u n b i s o g n o d e l p a z i e n t e c h e c i s e g u e a n c h e n e l s u o P d t a - P e r c o r s o d i a g n o s t i c o t e r a p e u t i c o a s s i s t e n z i a l e , c o n u n o s t r u m e n t o c h e r i c o r d a l ' e s a m e c h e d e v e f a r e , l a p r e s t a z i o n e o l a v i s i t a p r e s c r i t t a " .