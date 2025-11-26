Roma, 26 nov. - (Adnkronos) - Strafalcioni da Oscar, supposizioni imbarazzanti e convinzioni infondate, oggi quasi 7 italiani su 10 (68%) litigano con la grammatica e commettono errori inquietanti nello scritto, ma anche nel parlato. Una problematica che secondo gli esperti è anche frutto dellabuso di internet e delluso di neologismi e anglicismi, che hanno reso gli italiani incapaci di scrivere e di formulare a volte un ragionamento sensato nel proprio idioma. 'Qualè', 'pultroppo', 'propio', 'avvolte', 'al linguine' senza dimenticare gli imperdibili 'c'è ne' e 'c'è né', gli errori degli italiani variano dallapostrofo (62%), al congiuntivo (56%) passano per la declinazione dei verbi (50%) e la punteggiatura (52%). Ma come si può affrontare la problematica dellutilizzo corretto della lingua italiana? Leggere con regolarità (66%), scrivere a mano (43%), evitare luso frequente di chatbot di intelligenza artificiale (55%) e allenare la mente giocando con la conoscenza della lingua italiana (47%), attraverso book-game che consentono di ripassare regole e storia della nostra lingua in modo più semplice e giocoso come 501 quiz sulla lingua italiana sono alcuni dei segreti per migliorare. È quanto emerge da unindagine condotta da Libreriamo, il media digitale dedicato ai consumatori di cultura, su circa 1600 italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni, realizzata con la metodologia Swoa (Web Opinion Analysis) attraverso un monitoraggio online sui blog, forum e i principali social network Facebook, Instagram, X, YouTube e coinvolgendo un panel di 20 esperti tra sociologi e letterati per capire quali sono i principali errori grammaticali che commettono oggi gli italiani, le cause di tali strafalcioni e capire cosa è consigliato fare per ridare la giusta dignità alla nostra amata lingua italiana. "L'italiano, inteso come lingua, è un luogo simbolico che ci accoglie al di là delle differenze geografiche, sociali e generazionali afferma Saro Trovato, sociologo e fondatore di Libreriamo La lingua rappresenta un valore da salvaguardare, una delle eccellenze del nostro Paese da tutelare e valorizzare: per farlo, occorre innanzi tutto conoscerla. Per contribuire a questo processo di valorizzazione, come Libreriamo abbiamo deciso di contribuire a far riscoprire la lingua italiana attraverso il gioco e lesercizio mentale: abbiamo così pensato a un libro, 501 quiz sulla lingua italiana, con cui è possibile mettersi alla prova, da soli o con gli amici, per sperimentare la propria conoscenza della nostra amata lingua italiana e allo stesso tempo allenare la mente e la memoria. Perché la lingua italiana va conosciuta e salvaguardata, in quanto capace di generare senso comunità, di appartenenza, di identità". Ma quali sono i classici errori che commettono gli italiani? 'Qual è o qualè?' (71%) resta tra quelli più comuni. Lapostrofo in questo caso non va messo, infatti 'Qual è' si scrive senza. Sempre. In cima alla classifica della categoria di errori più comuni cè ovviamente lapostrofo (62%), uno degli amici più antipatici della lingua italiana. Quando si mette? Semplice, con tutte le parole femminili, quindi: unamica sì e un amico no. Luso del congiuntivo (56%) poi mette sempre a dura prova gli italiani. Limportante è che hai superato lesame, seppur molto usata questa è una formula grammaticale scorretta perché in questo caso bisogna usare il congiuntivo: Limportante è che tu abbia superato lesame. I pronomi (52%) sono un altro grande errore commesso dagli italiani che vivono allestero. Gli ho detto che era molto bella. In questo caso, in riferimento ad una persona di sesso femminile, bisogna usare il pronome le: Le ho detto che era molto bella. Un errore molto diffuso nella lingua italiana, sia nel parlato che nello scritto, riguarda la declinazione dei verbi (50%), specialmente per quanto concerne l'uso dei tempi verbali e la scelta dell'ausiliare. Questi errori non sono solo semplici sviste grammaticali; spesso sono un segnale di un allontanamento dalla padronanza della lingua, riflettendo un parlato più superficiale o l'influenza di dialetti e gerghi locali che semplificano o alterano le complesse regole della coniugazione italiana. Tali inesattezze, sebbene tollerate nel linguaggio informale, diventano evidenti indicatori di sciatteria o scarsa cura nei contesti più formali o scritti. Un altro grande classico è luso della C o della Q (48%). Se nella lingua parlata lerrore non si nota, nello scritto è tutta unaltra storia. Non si scrive 'evaquare ledifico', ma Evacuare ledificio. Allo stesso modo il mio reddito è profiquo' è sbagliatissimo. Si scrive il mio reddito è proficuo. 'Ne o né' (44%) è un altro di quegli errori da penna rossa. Laccento su ìné si utilizza quando questo vuole essere utilizzato come negazione. La punteggiatura (39%) poi ha fatto tante vittime. Virgole, punti e virgola, due punti, non vanno mai usati alla leggera. Ognuno ha la propria regola. Tra i principali dubbi legati alla lingua scritta, emerge il dilelmma tra un po, un po o un pò? (37%). La parola pò con laccento risulta sempre più diffusa. La grafia corretta è 'un po con lapostrofo, perché la forma è il risultato di un troncamento: Un po di formaggio grazie. Molti hanno il dubbio su quale congiunzione usare tra E o ed e A o ad (35%). La semplice aggiunta della d eufonica deve essere fatta solo nel caso in cui la parola che segue cominci con la stessa vocale. Quindi: Vado ad Amburgo o Era felice ed entusiasta sono frasi corrette. Infine andare daccordo (31%) è molto difficile se non si scrive daccordo. Cè chi persino avvolte si arrabbia (25%) e avvolte lascia perdere dimenticandosi che a volte è meglio restare a casa avvolti dalla coperte. Pultroppo (22%) è un altro errore che purtroppo si nota spesso nei commenti della gente. Allo stesso modo molte volte capita di leggere propio bene (19%) al posto di proprio bene. Ma se quelli appena citati sono gli errori più comuni commessi dagli italiani, quali sono invece quelli più originali? Un esempio curioso arriva dal settore beauty. Fare lestetista a volte può diventare un vero stress: infatti uno degli errori che viene commesso dai clienti e che infastidisce di più le impiegate è questo: Devo fare la ceretta al linguine (13%) invece della forma corretta Devo fare la ceretta allinguine. Un errore che fa imbestialire i letterati invece è luso spropositato della K (38%) al posto di C/CH: Ke cosa facciamo?, Ke cosa fai?. Ma la storpiatura della lingua italiana prevede tante altre abbreviazioni: mi piace tt questo (35%) invece di mi piace tutto questo oppure nn sopporto chi scrive così (34%) al posto di non sopporto chi scrive così. Andiamo a mangiare una salciccia (17%). La forma corretta è salsiccia perché la parola deriva dal latino salsicia. E per tagliarla molte volte viene usato il cortello (15%) invece del coltello. Infine, X concludere, luso inappropriato della x sarebbe da abolire e ritrovare la forma più corretta per concludere. Ma cosa si può fare per promuovere un utilizzo corretto della lingua italiana e avere maggior confidenza con le sue regole? Secondo gli esperti leggere con regolarità (66%), unabitudine che genitori e docenti dovrebbero trasmettere già in età adolescenziale, rappresenta il primo antidoto allignoranza grammaticale. Seguono tra i consigli il riprendere lantica ma indispensabile abitudine di scrivere a mano (43%), una tradizione che con lavvento della tecnologia sta purtroppo diminuendo ma che rappresenta invece un esercizio indispensabile per prendere dimestichezza e trovare maggior padronanza con le regole della lingua italiana. Altri elementi capace di disinnescare il rischio di commettere errori gramamticali sono evitare luso frequente di chatbot di intelligenza artificiale (55%), ancheessi non esenti da errori grossolani, diminuire labuso di neologismi e parole straniere (51%) che possono contribuire allinsorgere di alcuni errori grossolani. Tra i suggerimenti più efficaci, gli esperti consigliano di allenare la mente giocando con le regole della lingua italiana (47%): diversi studi confermano che il cervello è un organo che, come un muscolo, ha bisogno di allenamento, con il gioco della domanda e della risposta che rappresenta uno dei metodi più efficaci per consolidare lapprendimento e la conoscenza. Il cosiddetto retrieval practice, la pratica del recupero attivo delle informazioni, rafforza la memoria, stimola le connessioni neuronali e rende le conoscenze più durature (Roediger & Butler, 2011). Nascono così libri dedicati al concetto di allenare la mente giocando come 501 quiz sulla lingua italiana il book-game per scoprire e difendere la lingua italiana giocando e allenando la mente, un modo per ripassare regole e storia della lingua italiana in modo più semplice, attraente e giocoso.