R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - D a C e n t r o m a r c a e I b c p r o p o s t e a l G o v e r n o p e r s o s t e n e r e c o m p e t i t i v i t à , i n n o v a z i o n e e l e g a l i t à d e l l a f i l i e r a . S i è s v o l t o o g g i a P a l a z z o W e d e k i n d , i l p r i m o F o r u m n a z i o n a l e d e l L a r g o C o n s u m o , p r o m o s s o d a C e n t r o m a r c a - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d e l l ’ I n d u s t r i a d i M a r c a - e I b c - A s s o c i a z i o n e I n d u s t r i e B e n i d i C o n s u m o - c o n i l p a t r o c i n i o d e l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y . P e r l a p r i m a v o l t a , l ’ i n t e r a f i l i e r a d e l “ c a r r e l l o d e l l a s p e s a ” ( a g r i c o l t u r a , i n d u s t r i a d i t r a s f o r m a z i o n e , d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a , l o g i s t i c a ) h a p o r t a t o a l l ’ a t t e n z i o n e d e l G o v e r n o e d e l P a r l a m e n t o p r o p o s t e c o n c r e t e e c o n d i v i s e , a c o s t o z e r o p e r l a f i n a n z a p u b b l i c a , p e r r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l s e t t o r e e g a r a n t i r e u n b e n e f i c i o d i r e t t o a i c o n s u m a t o r i . I l s e t t o r e d e l l a r g o c o n s u m o r a p p r e s e n t a o l t r e 9 3 0 m i l a i m p r e s e , s v i l u p p a u n g i r o d ’ a f f a r i a l c o n s u m o p a r i a 2 2 2 m i l i a r d i d i e u r o , o c c u p a 2 , 3 m i l i o n i d i a d d e t t i e g e n e r a e s p o r t a z i o n i p e r c i r c a 8 1 m i l i a r d i d i e u r o . N u m e r i c h e n e t e s t i m o n i a n o l a r i l e v a n z a s t r a t e g i c a p e r l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a . A p r e n d o i l a v o r i , i l p r e s i d e n t e d i C e n t r o m a r c a , F r a n c e s c o M u t t i , h a s o t t o l i n e a t o c o m e i l F o r u m r a p p r e s e n t i u n i m p o r t a n t e m o m e n t o d i c o n d i v i s i o n e p e r l ’ i n t e r a f i l i e r a d e l l a r g o c o n s u m o . " S o t t o p o n i a m o a l G o v e r n o p r o p o s t e c o n c r e t e , a c o s t o z e r o , c h e m e t t o n o a l c e n t r o l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e a z i e n d e , l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i e i l p r e s i d i o d e l l a l e g a l i t à l u n g o t u t t a l a c a t e n a d e l v a l o r e " h a a f f e r m a t o M u t t i . " È l a p r i m a v o l t a c h e s i a f f r o n t a i l t e m a d e l c a r r e l l o d e l l a s p e s a i n m o d o s t r u t t u r a t o , p e r a n a l i z z a r e l e d i n a m i c h e c h e l o c a r a t t e r i z z a n o e i n d i v i d u a r e s o l u z i o n i u t i l i a r a f f o r z a r e l a f i l i e r a " . " L e n o s t r e a n a l i s i n a s c o n o d a u n a p p r o c c i o p r a g m a t i c o a i p r o b l e m i c h e l e a z i e n d e d e l l a r g o c o n s u m o s t a n n o a f f r o n t a n d o q u o t i d i a n a m e n t e " h a r i m a r c a t o F l a v i o F e r r e t t i , p r e s i d e n t e d i I b c . " D a l c o n f r o n t o c o n i l G o v e r n o e c o n l e r a p p r e s e n t a n z e d i c a t e g o r i a s o n o e m e r s i p u n t i c o n d i v i s i s u c u i c o s t r u i r e u n p e r c o r s o c o m u n e . O r a è i l m o m e n t o d i t r a d u r r e l e p r o p o s t e i n a z i o n i , p e r d a r e a l l e i m p r e s e r i s p o s t e r a p i d e e s t r u m e n t i e f f i c a c i p e r c r e s c e r e " . I l d o c u m e n t o c o m p l e t o d e l l e p r o p o s t e d i p o l i c y - d i s p o n i b i l e s u l s i t o d i C e n t r o m a r c a - è s t a t o i l l u s t r a t o i n d e t t a g l i o n e i g i o r n i s c o r s i a l M i m i t n e l c o r s o d i u n i n c o n t r o c u i h a n n o p r e s o p a r t e n u m e r o s e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a . G l i i n t e r v e n t i s i c o n c e n t r a n o s u t r e a m b i t i . C o m p e t i t i v i t à : L ’ o b i e t t i v o è : f a v o r i r e l ’ e s p a n s i o n e d i m e n s i o n a l e d e l l e i m p r e s e e l ’ a c c e s s o a s t r u m e n t i f i n a n z i a r i p i ù e f f i c a c i , p r o m u o v e n d o a g g r e g a z i o n i e i n v e s t i m e n t i s t r a t e g i c i . L e p r i n c i p a l i m i s u r e i n c l u d o n o ; s u p p o r t o a i p r o c e s s i d i m e r g e r & a c q u i s i t i o n , c o n c r e d i t o d ’ i m p o s t a s u l l e s p e s e p e r l ’ a c q u i s i z i o n e d i p a r t e c i p a z i o n i e s t e r e e m a g g i o r e d e d u c i b i l i t à d e g l i i n t e r e s s i p a s s i v i s u i f i n a n z i a m e n t i d e d i c a t i ; i n c e n t i v i a l l a m a n a g e r i a l i z z a z i o n e d e l l e p m i , a t t r a v e r s o d e c o n t r i b u z i o n e p e r i l a v o r a t o r i i n c o d a t o r i a l i t à e a g e v o l a z i o n i f i s c a l i p e r l a f o r m a z i o n e d e l p e r s o n a l e c o n d i v i s o ; p r o m o z i o n e d i p a r t e n a r i a t i e r e t i t r a i m p r e s e , c o n s o s t e g n o f i n a n z i a r i o d e d i c a t o , i n c e n t i v i f i s c a l i p e r i n v e s t i m e n t i c o n g i u n t i i n r i c e r c a / i n n o v a z i o n e e d e t a s s a z i o n e d e g l i u t i l i r e i n v e s t i t i i n a t t i v i t à c o e r e n t i c o n g l i o b i e t t i v i c o m u n i . I n n o v a z i o n e . M o l t e a z i e n d e d e v o n o a n c o r a c o m p l e t a r e l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e , e p e r s u p p o r t a r l e è f o n d a m e n t a l e r e n d e r e p i ù a c c e s s i b i l i g l i s t r u m e n t i e s e m p l i f i c a r e i p r o c e s s i b u r o c r a t i c i . T r a g l i i n t e r v e n t i p r i o r i t a r i r i e n t r a l a d e m a t e r i a l i z z a z i o n e d e i d o c u m e n t i d i t r a s p o r t o a t t r a v e r s o l ’ E d i ( E l e c t r o n i c D a t a I n t e r c h a n g e ) , p e r s e m p l i f i c a r e i p r o c e s s i , m i g l i o r a r e t r a c c i a b i l i t à e s i c u r e z z a d e i d a t i e r e n d e r e p i ù r a p i d a l a g e s t i o n e d e l l e m e r c i . L e g a l i t à . C e n t r o m a r c a e I b c r i b a d i s c o n o i l l o r o i m p e g n o p e r u n m e r c a t o p i ù t r a s p a r e n t e e s i c u r o , a t t r a v e r s o : C o n t r a s t o a l l e p r a t i c h e c o m m e r c i a l i s l e a l i , p a r t e c i p a n d o a i l a v o r i n o r m a t i v i e u r o p e i e c o l l a b o r a n d o c o n l e a u t o r i t à p e r r a f f o r z a r e l a c o o p e r a z i o n e t r a S t a t i m e m b r i ; L o t t a a l l a c o n t r a f f a z i o n e n e l l a r g o c o n s u m o , a t t r a v e r s o l a p r o m o z i o n e d i l i n e e g u i d a e b u o n e p r a t i c h e , l ’ a d o z i o n e d i s t r u m e n t i d i g i t a l i e s i s t e m i d i t r a c c i a b i l i t à , i l r a f f o r z a m e n t o d e l p r e s i d i o n e i c a n a l i d i g i t a l i e n e l l e a t t i v i t à d i s e n s i b i l i z z a z i o n e d e l c o n s u m a t o r e . L ’ i n c o n t r o è s t a t o a p e r t o d a l l ’ O n . F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , M i n i s t r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a , d e l l a S o v r a n i t à A l i m e n t a r e e d e l l e F o r e s t e . S o n o i n t e r v e n u t i : l ’ O n . M a s s i m o B i t o n c i , S o t t o s e g r e t a r i o a l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y e P r e s i d e n t e d e l C n c u ; l ’ O n . A l b e r t o G u s m e r o l i , P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e A t t i v i t à P r o d u t t i v e d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i ; l ’ O n . V i n i c i o P e l u f f o , V i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e A t t i v i t à P r o d u t t i v e , C a m e r a d e i D e p u t a t i ; C a r l o A l b e r t o B u t t a r e l l i , P r e s i d e n t e d i F e d e r d i s t r i b u z i o n e ; M a s s i m i l i a n o G i a n s a n t i , P r e s i d e n t e d i C o n f a g r i c o l t u r a ; R e n z o S a r t o r i , V i c e p r e s i d e n t e d i A s s o l o g i s t i c a e V i t t o r i o C i n o , D i r e t t o r e G e n e r a l e C e n t r o m a r c a e I b c . A c o n c l u s i o n e , l ’ i n t e r v e n t o d i V a l e n t i n o V a l e n t i n i , V i c e m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y . H a m o d e r a t o i l a v o r i S a b r i n a S c a m p i n i , g i o r n a l i s t a M e d i a s e t .