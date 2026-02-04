Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - Energia, bioeconomia, economia circolare, risorse idriche, agroecologia, velocizzazione degli iter autorizzativi, lotta allillegalità, rafforzamento dei controlli. Sono i temi al centro del Libro Bianco di Legambiente sulla riconversione green dellindustria italiana: 30 proposte per otto settori chiave con sei pilastri per rilanciare la manifattura italiana e renderla più competitiva e sostenibile. Un obiettivo: dare gambe al Clean Industrial Deal Made in Italy, fondato su lotta alla crisi climatica, innovazione e competitività. Per farlo, è necessario accelerare il passo avendo come come pilastri la decarbonizzazione, la circolarità, linnovazione, la legalità, nuova occupazione green e inclusione. In questo quadro dunque, lItalia, deve colmare ritardi e vuoti normativi, superando iter troppo lenti e burocratici, alti costi energetici e il mancato rispetto delle norme ambientali, tutti ostacoli non tecnologici che ad oggi ne frenano il pieno sviluppo. In particolare, spiega Legambiente, bisogna spingere sullapplicazione e il rispetto delle norme ambientali, come evidenziato anche dalla Commissione Ue nel suo recente riesame dellattuazione delle politiche ambientali, che possono far risparmiare alleconomia europea ben 180 miliardi di euro annui (circa l1% del Pil Ue). Il Clean Industrial Deal è unopportunità che lItalia non deve assolutamente sprecare per varare una politica industriale allaltezza della sfida climatica e per far ridurre alle imprese i costi dellenergia, evitando, però, la pericolosa scorciatoia della deregulation ambientale, ha evidenziato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, intervenuto stamattina alla terza edizione del forum LItalia in cantiere. Un clean industrial deal made in Italy. Investire in unambiziosa politica industriale significa favorire la competitività delle imprese, facendo occupare dallItalia, prima degli altri Paesi, lesponenziale mercato globale delle tecnologie green, ha affermato, sottolineando che con questo spirito abbiamo deciso di scrivere il nostro Libro bianco, pensato come un vero e proprio piano industriale per lItalia, indirizzando delle proposte a governo e Parlamento e raccontando, con lesperienza dei tanti campioni nazionali della transizione ecologica, quello che il Paese sta già facendo.