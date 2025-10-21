R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l C e n t r o n a z i o n a l e a n t i c r i m i n e i n f o r m a t i c o p e r l a p r o t e z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e d e l l a p o l i z i a d i S t a t o è u n ' e c c e l l e n z a a s s o l u t a d e l n o s t r o c o m p a r t o s i c u r e z z a . I n u n m o n d o s e m p r e p i ù i n t e r c o n n e s s o , i r i s c h i l e g a t i a l l o s p a z i o d i g i t a l e v i a v i a p i ù n u m e r o s i e i n s i d i o s i . L a p r o t e z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e e l a d i f e s a d a g l i a t t a c c h i i n f o r m a t i c i r a p p r e s e n t a q u i n d i u n a f r o n t i e r a e s s e n z i a l e p e r l a t u t e l a d e l l a d e m o c r a z i a , d e l l ’ e c o n o m i a e d e i d i r i t t i d e i c i t t a d i n i " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i , a m a r g i n e d e l l a c e r i m o n i a p e r i l v e n t e n n a l e d e l C e n t r o . " N o n p o s s i a m o p e r c i ò c h e r i n g r a z i a r e l e d o n n e e g l i u o m i n i d i q u e s t o C e n t r o p e r i l p r e z i o s o l a v o r o c h e s v o l g o n o q u o t i d i a n a m e n t e , c o n c o m p e t e n z a , d e d i z i o n e e p r o f e s s i o n a l i t à , a g a r a n z i a d e l l a s i c u r e z z a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e i n f o r m a t i z z a t e d i r i l e v a n z a n a z i o n a l e . I l l o r o i m p e g n o c o n t r i b u i s c e a r e n d e r e l ’ I t a l i a p i ù s i c u r a a n c h e n e l c y b e r s p a z i o . I l c o m p i t o d e l l a p o l i t i c a e d e l l e i s t i t u z i o n i è m e t t e r e l o r o , c o m e t u t t i c o l o r o c h e o p e r a n o n e l c o m p a r t o s i c u r e z z a - d i f e s a , n e l l e c o n d i z i o n i d i l a v o r a r e m e g l i o . L o f a r e m o l a v o r a n d o , a n c h e n e l l a p r o s s i m a m a n o v r a , p e r r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d i q u e s t o s e t t o r e s t r a t e g i c o " , c o n c l u d e .