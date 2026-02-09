R o m a , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l g r u p p o d i h a c k e r f i l o r u s s i ' N o n a m e 0 5 7 ( 1 6 ) ' h a n u o v a m e n t e p r e s o d i m i r a s u l p r o p r i o c a n a l e T e l e g r a m i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i . L o h a n n o r i f e r i t o f o n t i i n f o r m a t e . G l i h a c k e r h a n n o f a t t o r i f e r i m e n t o a l l a d e n u n c i a d a p a r t e d i T a j a n i d e l l ' a t t a c c o i n f o r m a t i c o a s i t i d e l l e a m b a s c i a t e i t a l i a n e n e l m o n d o e d i a l b e r g h i c o l l e g a t i a l l e O l i m p i a d i M i l a n - C o r t i n a , d i c u i i l g r u p p o h a r i v e n d i c a t o l a r e s p o n s a b i l i t à .