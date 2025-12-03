R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " Q u e l l o c h e e m e r g e d a l s e t t i m o r a p p o r t o è c h e l e i m p r e s e c e l a p o s s o n o f a r e , s p e c i a l m e n t e l e p i c c o l e i m p r e s e , s e s t a n n o i n f i l i e r a . N o n è s o l o u n d i s c o r s o d i c a t e n a p r o d u t t i v a , m a è u n a c i r c o l a z i o n e d i d a t i , m e t t e r e i n c o m u n e d e l l e c o m p e t e n z e , l a v o r a r e i n s i e m e s u l l a c o n o s c e n z a a u m e n t a t a " . L o h a d i c h i a r a t o S t e f a n o C u z z i l l a , p r e s i d e n t e d i 4 . M a n a g e r , i n t e r v e n u t o o g g i a R o m a a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l s e t t i m o r a p p o r t o d e l l ’ O s s e r v a t o r i o 4 . M a n a g e r , ' L e f i l i e r e p r o d u t t i v e n e l l ’ e r a d e l l a c o n o s c e n z a a u m e n t a t a ' . C u z z i l l a h a e v i d e n z i a t o c o m e l ’ e v o l u z i o n e d i g i t a l e r e n d a n e c e s s a r i o u n i n v e s t i m e n t o d e c i s o s u l l e c o m p e t e n z e m a n a g e r i a l i e s u l l ’ i n n o v a z i o n e d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e . " P e r a f f r o n t a r e q u e s t a n u o v a e r a d i g i t a l e - p r o s e g u e - s e r v o n o a n c h e d e l l e c o m p e t e n z e , p e r c i ò u n l a v o r o i m p o r t a n t e s u u n r e s k i l l i n g d i m a n a g e r , u n l a v o r o s u l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e i t a l i a n e c h e d e v o n o a v e r e i l s u p p o r t o , m a n e l l o s t e s s o t e m p o d e v o n o s t a r e p i ù i n r e t e p e r c h é a n c o r a h a n n o p a u r a d i a f f r o n t a r e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c h e , i n v e c e , d e v e e s s e r e v i s t a c o m e u n a r i s o r s a " . I l p r e s i d e n t e d i 4 . M a n a g e r h a r i c h i a m a t o l a n e c e s s i t à d i v a l o r i z z a r e i l p a t r i m o n i o d i c o n o s c e n z a d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o i t a l i a n o , m e t t e n d o i n r e l a z i o n e i m p r e s e d i d i m e n s i o n i d i v e r s e : " D o b b i a m o m e t t e r e a f a t t o r e c o m u n e t u t t i i n o s t r i v a n t a g g i , t u t t o i l n o s t r o s a p e r e , l a c o n o s c e n z a c h e è l a n o s t r a f o r z a : n o n s o l o d e i p r o d o t t i , m a a n c h e d e l l a g e s t i o n e d e l d a t o . D o b b i a m o c o s t r u i r e u n d i a l o g o s u l l a f o r n i t u r a e s u l l e c o m p e t e n z e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e e s t e r n e p e r c h é i l m o n d o f u o r i d a l l ' E u r o p a è s e m p r e p i ù c o m p e t i t i v o . T u t t o q u e s t o v a f a t t o i n u n ’ o t t i c a d i s i s t e m a , p e r c h é d o p o u n a c r i s i p a n d e m i c a , u n a c r i s i e n e r g e t i c a e u n a c r i s i b e l l i c a , u n ’ i m p r e s a d a s o l a , a n c h e s e f o r t e , n o n c e l a p u ò f a r e a d a f f r o n t a r e l e s f i d e f u t u r e " .