R o m a , 2 7 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n i r e c o m p e t e n z e e r i s o r s e p e r r a f f o r z a r e l ’ a s s i s t e n z a i n h o s p i c e e a d o m i c i l i o , m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l e c u r e e c o s t r u i r e u n s i s t e m a p i ù s o s t e n i b i l e . È l o s p i r i t o c h e a n i m a l ’ O s s e r v a t o r i o c u r e p a l l i a t i v e ( O p c ) , p r o m o s s o d a ' L i u c - U n i v e r s i t à C a t t a n e o - B u s i n e s s S c h o o l ’ , ' F e d e r a z i o n e c u r e p a l l i a t i v e ' e ' U n e b a L o m b a r d i a ' . U n a r e a l t à c h e s i a r r i c c h i s c e d e l l a p r e s e n z a d e l l a ' F o n d a z i o n e L a P e l u c c a ' d i S e s t o S a n G i o v a n n i c h e h a u f f i c i a l i z z a t o i n q u e s t e o r e l ’ a d e s i o n e a l p r o g e t t o , d i v e n t a n d o c o s ì l a v e n t i n o v e s i m a r e a l t à d i u n n e t w o r k c h e r a c c o g l i e d a t i , c o n f r o n t a , a n a l i z z a m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i e p r o m u o v e b u o n e p r a t i c h e a b e n e f i c i o d i p a z i e n t i , f a m i g l i e e o p e r a t o r i . A d o g g i l ’ O s s e r v a t o r i o m o n i t o r a i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a o l t r e i l 3 0 % d e i p o s t i l e t t o c o m p l e s s i v i d i s p o n i b i l i i n R e g i o n e L o m b a r d i a , s i a n e g l i H o s p i c e c h e n e l l e U c p D o m ( U n i t à d i c u r e p a l l i a t i v e d o m i c i l i a r e ) . " L ’ i d e a d e l l ’ O s s e r v a t o r i o - s p i e g a R o b e r t o P i g n i , d o c e n t e d i L i u c B u s i n e s s S c h o o l – n a s c e p e r c r e a r e u n l u o g o d i i n c o n t r o s u p e r p a r t e s p e r i g e s t o r i i n c u i a f f r o n t a r e s f i d e d i i n t e r e s s e t r a s v e r s a l e c o n i l s u p p o r t o s c i e n t i f i c o . G r a z i e a l l a r a c c o l t a e a l l ’ e l a b o r a z i o n e d i u n a m o l e c o n s i s t e n t e d i d a t i p o s s i a m o c o g l i e r e d i f f e r e n z e , p u n t i d i f o r z a e c r i t i c i t à d e l l e v a r i e s t r u t t u r e , a i u t a n d o l e a m i g l i o r a r e i p r o p r i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i e a s s i s t e n z i a l i " . " S i a m o o r g o g l i o s i d i e n t r a r e a f a r p a r t e d i u n a r e t e c h e m e t t e a l c e n t r o l a c o n d i v i s i o n e d i c o n o s c e n z e e d e s p e r i e n z e p e r a f f r o n t a r e i n m o d o c o n c r e t o l e c r i t i c i t à d e l n o s t r o s e t t o r e " , s o t t o l i n e a G i u s e p p e N i c o s i a , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e L a P e l u c c a . " L ’ O s s e r v a t o r i o - a g g i u n g e i l d i r e t t o r e g e n e r a l e e s a n i t a r i o G i u s e p p e M i n u t o l o - c i p e r m e t t e r à d i a l i m e n t a r e u n f l u s s o c o s t a n t e d i d a t i e a n a l i s i t r a l e d i v e r s e r e a l t à c o i n v o l t e , c r e a n d o u n c i r c o l o v i r t u o s o c h e a v r à u n i m p a t t o d i r e t t o s u l l a q u a l i t à d e l l ’ a s s i s t e n z a . I v e r i b e n e f i c i a r i s a r a n n o i p a z i e n t i e l e l o r o f a m i g l i e " . L ’ O s s e r v a t o r i o , d u n q u e , h a t r a g l i o b i e t t i v i q u e l l o d i c o n d i v i d e r e e s p e r i e n z e , p r o d u r r e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e a s u p p o r t o d e l l e p o l i t i c h e d i s e t t o r e : d a l c o n f r o n t o t r a r e s i d e n z i a l i t à e d o m i c i l i a r i t à , a l l a v a l u t a z i o n e d e i s e r v i z i p u b b l i c i e p r i v a t i , f i n o a l l ’ i n d a g i n e s u l b e n e s s e r e d e l p e r s o n a l e e a l l e r i c e r c h e s u l l e p e r f o r m a n c e a s s i s t e n z i a l i .