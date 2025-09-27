Roma, 27 set. (Adnkronos Salute) - Unire competenze e risorse per rafforzare lassistenza in hospice e a domicilio, migliorare la qualità delle cure e costruire un sistema più sostenibile. È lo spirito che anima lOsservatorio cure palliative (Opc), promosso da 'Liuc-Università Cattaneo-Business School, 'Federazione cure palliative' e 'Uneba Lombardia'. Una realtà che si arricchisce della presenza della 'Fondazione La Pelucca' di Sesto San Giovanni che ha ufficializzato in queste ore ladesione al progetto, diventando così la ventinovesima realtà di un network che raccoglie dati, confronta, analizza modelli organizzativi e promuove buone pratiche a beneficio di pazienti, famiglie e operatori. Ad oggi lOsservatorio monitora informazioni relative a oltre il 30% dei posti letto complessivi disponibili in Regione Lombardia, sia negli Hospice che nelle Ucp Dom (Unità di cure palliative domiciliare). "Lidea dellOsservatorio - spiega Roberto Pigni, docente di Liuc Business School nasce per creare un luogo di incontro super partes per i gestori in cui affrontare sfide di interesse trasversale con il supporto scientifico. Grazie alla raccolta e allelaborazione di una mole consistente di dati possiamo cogliere differenze, punti di forza e criticità delle varie strutture, aiutandole a migliorare i propri modelli organizzativi e assistenziali". "Siamo orgogliosi di entrare a far parte di una rete che mette al centro la condivisione di conoscenze ed esperienze per affrontare in modo concreto le criticità del nostro settore", sottolinea Giuseppe Nicosia, presidente di Fondazione La Pelucca. "LOsservatorio - aggiunge il direttore generale e sanitario Giuseppe Minutolo - ci permetterà di alimentare un flusso costante di dati e analisi tra le diverse realtà coinvolte, creando un circolo virtuoso che avrà un impatto diretto sulla qualità dellassistenza. I veri beneficiari saranno i pazienti e le loro famiglie". LOsservatorio, dunque, ha tra gli obiettivi quello di condividere esperienze, produrre evidenze scientifiche a supporto delle politiche di settore: dal confronto tra residenzialità e domiciliarità, alla valutazione dei servizi pubblici e privati, fino allindagine sul benessere del personale e alle ricerche sulle performance assistenziali.