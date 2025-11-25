R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N e l 2 0 2 4 c r e s c o n o v a l o r e a g g i u n t o e o c c u p a z i o n e n e l s i s t e m a p r o d u t t i v o c u l t u r a l e e c r e a t i v o , r i s p e t t i v a m e n t e a 1 1 2 , 6 m i l i a r d i d i e u r o ( + 2 , 1 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 ) e 1 , 5 m i l i o n i d i a d d e t t i ( + 1 , 6 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 ) . I n q u e s t o q u a d r o c u l t u r a e c r e a t i v i t à , d i r e t t a m e n t e o i n d i r e t t a m e n t e , g e n e r a n o c o m p l e s s i v a m e n t e u n v a l o r e a g g i u n t o p e r c i r c a 3 0 2 , 9 m i l i a r d i d i e u r o e q u i v a l e n t i a l 1 5 , 5 % d e l l a r i c c h e z z a c o m p l e s s i v a d e l P a e s e . Q u e s t i i d a t i p r i n c i p a l i c o n t e n u t i i n ' I o s o n o C u l t u r a 2 0 2 5 ' , i l r a p p o r t o a n n u a l e d i F o n d a z i o n e S y m b o l a , U n i o n c a m e r e , C e n t r o S t u d i d e l l e C a m e r e d i C o m m e r c i o G u g l i e l m o T a g l i a c a r n e e D e l o i t t e . I l r a p p o r t o , a r r i v a t o a l l a q u i n d i c e s i m a e d i z i o n e - e r e a l i z z a t o a n c h e c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l ’ I s t i t u t o p e r i l C r e d i t o S p o r t i v o e C u l t u r a l e , F o n d a z i o n e F i t z c a r r a l d o , F o r n a s e t t i e c o n i l p a t r o c i n i o d e l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a - è s t a t o p r e s e n t a t o o g g i d a E r m e t e R e a l a c c i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e S y m b o l a ; A n d r e a P r e t e , p r e s i d e n t e d i U n i o n c a m e r e ; A l e s s a n d r o R i n a l d i , v i c e d i r e t t o r e g e n e r a l e C e n t r o S t u d i G u g l i e l m o T a g l i a c a r n e ; V a l e r i a B r a m b i l l a , s o c i o e d a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o D e l o i t t e & T o u c h e ; B e n i a m i n o Q u i n t i e r i , p r e s i d e n t e I s t i t u t o p e r i l C r e d i t o S p o r t i v o e C u l t u r a l e . N e h a n n o d i s c u s s o A n t o n e l l a A n d r i a n i , v i c e p r e s i d e n t e A d i A s s o c i a z i o n e p e r i l D i s e g n o I n d u s t r i a l e ; E v e l i n a C h r i s t i l l i n , p r e s i d e n t e d e l M u s e o E g i z i o ; R a f f a e l e R a n u c c i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o F o n d a z i o n e M u s i c a p e r R o m a ; C h i a r a S b a r i g i a , p r e s i d e n t e A p a A s s o c i a z i o n e P r o d u t t o r i A u d i o v i s i v i . L ' a n a l i s i e v i d e n z i a c h e i l c o m p a r t o d e i s o f t w a r e e v i d e o g i o c h i è q u e l l o c h e c o n t r i b u i s c e m a g g i o r m e n t e a l l a r i c c h e z z a d e l l a f i l i e r a c o n 1 7 , 7 m i l i a r d i d i e u r o d i v a l o r e a g g i u n t o m e n t r e L o m b a r d i a e L a z i o s o n o l e r e g i o n i c h e p r o d u c o n o p i ù r i c c h e z z a c o n l a c u l t u r a . L a S a r d e g n a e C a l a b r i a , i n v e c e , s o n o l e r e g i o n i c o n l a c r e s c i t a p i ù f o r t e r i s p e t t o a l 2 0 2 3 . S u l f r o n t e d e l l e c i t t à , i l r a p p o r t o s o t t o l i n e a c h e M i l a n o è l a p r i m a p e r v a l o r e a g g i u n t o e o c c u p a z i o n e ; s e g u o n o R o m a , T o r i n o , F i r e n z e , M o n z a – B r i a n z a , T r i e s t e e B o l o g n a n e l l a t o p t e n d e l l e p r o v i n c e . I l r a p p o r t o e v i d e n z i a i n o l t r e c h e , g r a z i e a l l a l o r o f o r t e r e l a z i o n e c o n l a m a n i f a t t u r a , c u l t u r a e b e l l e z z a h a n n o d a t o v i t a a d u n a d e l l e p i ù f o r t i i d e n t i t à p r o d u t t i v e d e l m o n d o , i l m a d e i n I t a l y . O g g i l e i n d u s t r i e c u l t u r a l i e c r e a t i v e s o n o t r a i s e t t o r i p i ù s t r a t e g i c i p e r f a c i l i t a r e l a r i p r e s a e c o n o m i c a e s o c i a l e i t a l i a n a . N o n s o l o p e r c h é i d a t i d e l l ’ u l t i m o d e c e n n i o d i m o s t r a n o c h e s i t r a t t a d i u n a f o n t e s i g n i f i c a t i v a d i p o s t i d i l a v o r o e r i c c h e z z a , m a a n c h e p e r c h é s o n o u n m o t o r e d i i n n o v a z i o n e p e r l ’ i n t e r a e c o n o m i a e a g i s c o n o c o m e u n a t t i v a t o r e d e l l a c r e s c i t a d i a l t r i s e t t o r i , d a l t u r i s m o a t u t t i i s e t t o r i e c o n o m i c i c h e b e n e f i c i a n o d e l p r o c e s s o d i c u l t u r a l i z z a z i o n e d e l l ’ e c o n o m i a g r a z i e a n c h e a l l ’ a z i o n e d e g l i ' E m b e d d e d C r e a t i v e s ' , o v v e r o i p r o f e s s i o n i s t i c u l t u r a l i e c r e a t i v i c h e o p e r a n o a l d i f u o r i d e i s e t t o r i c h e c o s t i t u i s c o n o i l ' C o r e c u l t u r a ' . B e l l e z z a e c u l t u r a - a t t e s t a i l r a p p o r t o - s o n o p a r t e d e l D n a i t a l i a n o e s o n o a l l a b a s e d e l l e r i c e t t e m a d e i n I t a l y p e r u s c i r e d a l l e c r i s i . I n u m e r i d i m o s t r a n o c h e l a c u l t u r a è u n o d e i m o t o r i d e l l a n o s t r a e c o n o m i a : l a c u l t u r a p e r l ’ I t a l i a è u n f o r m i d a b i l e a t t i v a t o r e d i e c o n o m i a : u n a f i l i e r a i n c u i o p e r a n o s o g g e t t i p r i v a t i , p u b b l i c i e d e l t e r z o s e t t o r e c h e , n e l 2 0 2 4 è c r e s c i u t o d a l p u n t o d i v i s t a d e l v a l o r e a g g i u n t o ( 1 1 2 , 6 m i l i a r d i d i e u r o , i n a u m e n t o d e l + 2 , 1 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e e d e l + 1 9 , 2 % r i s p e t t o a l 2 0 2 1 ) . U n a f i l i e r a c o m p l e s s a e c o m p o s i t a i n c u i s i t r o v a n o a d o p e r a r e q u a s i 2 8 9 m i l a i m p r e s e ( i n c r e s c i t a d e l + 1 , 8 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 ) e p i ù d i 2 7 . 7 0 0 m i l a o r g a n i z z a z i o n i s e n z a s c o p o d i l u c r o c h e s i o c c u p a n o d i c u l t u r a e c r e a t i v i t à ( i l 7 , 6 % d e l t o t a l e d e l l e o r g a n i z z a z i o n i n o n - p r o f i t ) . M a i l ' p e s o d e l l a c u l t u r a e d e l l a c r e a t i v i t à n e l n o s t r o P a e s e è m o l t o m a g g i o r e r i s p e t t o a l v a l o r e a g g i u n t o c h e d e r i v a d a l l e s o l e a t t i v i t à c h e n e f a n n o p a r t e . C u l t u r a e c r e a t i v i t à , i n m a n i e r a d i r e t t a o i n d i r e t t a , g e n e r a n o c o m p l e s s i v a m e n t e u n v a l o r e a g g i u n t o p e r c i r c a 3 0 2 , 9 m i l i a r d i d i e u r o . C o n t i n u a a n c h e n e l 2 0 2 4 l a r i p r e s a d e l M e z z o g i o r n o c h e p r e s e n t a t a s s i d i c r e s c i t a s u p e r i o r i a l l a m e d i a n a z i o n a l e s i a c o n r i f e r i m e n t o a l v a l o r e a g g i u n t o ( + 4 , 2 % r i s p e t t o a d u n a c r e s c i t a m e d i a n a z i o n a l e p a r i a + 2 , 1 % ) c h e a g l i o c c u p a t i ( + 2 , 9 % a n z i c h é + 1 , 6 % ) . S p i c c a n o , i n p a r t i c o l a r e , g l i i n c r e m e n t i d e l l a C a l a b r i a ( v a l o r e a g g i u n t o : + 7 , 5 % ; o c c u p a z i o n e : + 4 , 7 % ) e d e l l a S a r d e g n a ( v a l o r e a g g i u n t o : + 7 , 5 % ; o c c u p a z i o n e : + 6 , 2 % ) . “ L a f o r z a d e l l a n o s t r a e c o n o m i a e d e l m a d e i n I t a l y - d i c h i a r a E r m e t e R e a l a c c i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e S y m b o l a - d e v e m o l t o , i n t u t t i i c a m p i , a l l a c u l t u r a e a l l a b e l l e z z a . P i ù c h e i n a l t r i P a e s i . C u l t u r a e c r e a t i v i t à o l t r e a d a r r i c c h i r e l a n o s t r a i d e n t i t à e a l i m e n t a r e l a d o m a n d a d i I t a l i a n e l m o n d o , p o s s o n o a i u t a r c i a d a f f r o n t a r e i n s i e m e , s e n z a p a u r a , l e d i f f i c i l i s f i d e c h e a b b i a m o d a v a n t i . A p a r t i r e d a l l a c r i s i c l i m a t i c a . L ’ I t a l i a , f o r t e d i o l t r e u n m i l i o n e e m e z z o d i a d d e t t i c u l t u r a l i e c r e a t i v i p u ò o f f r i r e u n c o n t r i b u t o i m p o r t a n t e a d u n a t r a n s i z i o n e v e r d e e d i g i t a l e . U n ’ e c o n o m i a p i ù a m i s u r a d ’ u o m o e p e r q u e s t o p i ù c o m p e t i t i v a e p i ù c a p a c e d i f u t u r o c o m e s o s t i e n e i l M a n i f e s t o d i A s s i s i . A n c h e d a q u e s t o d e r i v a l a f o r z a d e l n o s t r o e x p o r t . C o m e p i ù v o l t e s o t t o l i n e a t o d a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a ‘ l a c u l t u r a n o n r a p p r e s e n t a u n l u s s o s u p e r f l u o , m a u n a u t e n t i c o a s s e t c o m p e t i t i v o ’ ” . “ L a c r e s c i t a d e l s i s t e m a c u l t u r a l e e c r e a t i v o - a f f e r m a A n d r e a P r e t e , p r e s i d e n t e d i U n i o n c a m e r e - n o n p u ò p r e s c i n d e r e d a u n i n v e s t i m e n t o s e r i o s u l l e p e r s o n e . L e i m p r e s e c i d i c o n o c h e o l t r e u n a e n t r a t a s u d u e è d i f f i c i l e d a r e p e r i r e , p e r c h é s e r v o n o c o m p e t e n z e s e m p r e p i ù i b r i d e : d i g i t a l i , c r e a t i v e , g e s t i o n a l i . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d i U n i o n c a m e r e , A n d r e a P r e t e , c h e h a a g g i u n t o “ è i l g r a n d e p a r a d o s s o i t a l i a n o : a b b i a m o u n s e t t o r e c h e c o n t i n u a a g e n e r a r e v a l o r e e o c c u p a z i o n e , m a f a t i c a a t r o v a r e i p r o f i l i n e c e s s a r i p e r c o m p e t e r e . L a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e , i n p a r t i c o l a r e , s t a a c c e l e r a n d o l a d o m a n d a d i f i g u r e c a p a c i d i i n t e g r a r e c r e a t i v i t à e t e c n o l o g i a : d a l l ’ u s o e v o l u t o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a l l e c o m p e t e n z e d i d a t a a n a l y s i s , d a l l a p r o d u z i o n e a u d i o v i s i v a a v a n z a t a a l l a p r o g e t t a z i o n e d i c o n t e n u t i e s e r v i z i d i g i t a l i . C o l m a r e q u e s t o m i s m a t c h - h a s o t t o l i n e a t o P r e t e - s i g n i f i c a r a f f o r z a r e o r i e n t a m e n t o , f o r m a z i o n e e p o l i t i c h e a t t i v e , m e t t e n d o i n c o n n e s s i o n e i l m o n d o d e l l a c u l t u r a c o n s c u o l e , u n i v e r s i t à , I T S e n u o v e p r o f e s s i o n i . P e r c h é s e n z a l e g i u s t e c o m p e t e n z e , a n c h e i l p o t e n z i a l e c r e a t i v o d e l P a e s e r i s c h i a d i r i m a n e r e i n e s p r e s s o ” . “ D e l o i t t e , c o n i l p r o p r i o s e t t o r e s p e c i a l i s t i c o d e l l a r e v i s i o n e c o n t a b i l e – s o t t o l i n e a V a l e r i a B r a m b i l l a , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i D e l o i t t e & T o u c h e S . p . A - c r e d e c h e m i s u r a r e i l v a l o r e g e n e r a t o s i a u n a c o n d i z i o n e e s s e n z i a l e p e r u n a p i a n i f i c a z i o n e s t r a t e g i c a r e a l m e n t e e f f i c a c e : q u a n d o p a r l i a m o d i c u l t u r a , q u e s t a e s i g e n z a d i v e n t a a n c o r a p i ù e v i d e n t e e s p e c i f i c a . L ’ i m p a t t o d e l l a c u l t u r a s u p e r a i n f a t t i i c o n f i n i e c o n o m i c i e o c c u p a z i o n a l i e i n v e s t e l a c o e s i o n e s o c i a l e , l ’ i n n o v a z i o n e , i l b e n e s s e r e d e l l e c o m u n i t à . P e r q u e s t o s u p p o r t i a m o a n c h e q u e s t ’ a n n o l a r e a l i z z a z i o n e d e l R a p p o r t o ' I o S o n o C u l t u r a ' , c h e r i b a d i s c e c o m e s i a f o n d a m e n t a l e a d o t t a r e s t r u m e n t i d i v a l u t a z i o n e e r e n d i c o n t a z i o n e , c h e s a p p i a n o c o g l i e r e l a p r o f o n d i t à e l a m u l t i d i m e n s i o n a l i t à d e l v a l o r e c u l t u r a l e , a l f i n e d i g e n e r a r e b e n e f i c i d u r a t u r i p e r i t e r r i t o r i e p e r l e p e r s o n e ” . F o r n a s e t t i r i n n o v a p e r i l q u i n d i c e s i m o a n n o l a s u a p a r t n e r s h i p c o n F o n d a z i o n e S y m b o l a d a n d o , a n c o r a u n a v o l t a , u n v o l t o a l l a c o p e r t i n a d e l s u o r a p p o r t o a n n u a l e I o s o n o C u l t u r a . U n a s c e l t a c h e v a b e n o l t r e l a g r a f i c a e l ’ A r t D i r e c t i o n e c h e t r o v a l a s u a r a g i o n d ’ e s s e r e i n u n a v e r a e p r o p r i a c o m u n i o n e d ’ i n t e n t i . F o r n a s e t t i è u n ’ i m p r e s a a r t i s t i c a e u n a t t o r e c u l t u r a l e , e v e d e r a d i c a t i i n F o n d a z i o n e S y m b o l a a l c u n i d e i v a l o r i p i ù s e n t i t i d a l l ’ A t e l i e r , l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a c r e a t i v i t à e d e l l a c u l t u r a , v a l o r i c h e , g r a z i e a ' I o s o n o C u l t u r a ' , s i r i a p p r o p r i a n o d e l g i u s t o m e r i t o c h e s p e t t a l o r o n e l c o n t e s t o s o c i a l e . Q u e s t a i m m a g i n e i s p i r a , i n f a t t i , u n d o p p i o r i c h i a m o : s i a l a d i f f e r e n z a d i c o n t e n u t i d o v u t i a i n u o v i l i n g u a g g i , n u o v e t e c n o l o g i e , n u o v e g e n e r a z i o n i e u n i n s i e m e d i d i v e r s i t à c h e c o n v i v o n o ; s i a i l m o v i m e n t o d e l l a r u o t a e d e l m o v i m e n t o i n a v a n t i , d a c u i i d e a d i r i c a m b i o e a n c h e d i v e l o c i t à . I n p a r t i c o l a r e , l a v e l o c i t à c o n t r a d d i s t i n g u e l ’ e r a i n c u i s i a m o i m m e r s i , g u i d a t i d a i s o c i a l e d a c o n t e n u t i s e m p r e p i ù r a p i d i ( e s . r e e l s , T i k T o k , e t c . ) : q u a l s i a s i c o s a p u ò d i v e n t a r e v i r a l e i n p o c h i s s i m o t e m p o e c o n l a s t e s s a v e l o c i t à c o n s u m a r s i , p e r d a r e s p a z i o a d a l t r o . ' I o S o n o C u l t u r a ' p e r m e t t e d i a n a l i z z a r e l ’ e v o l u z i o n e d e l l a f i l i e r a i n t e r m i n i d i p r o d u z i o n e d i r i c c h e z z a e c r e a z i o n e d i p o s t i d i l a v o r o . N e g l i u l t i m i a n n i , i l s e t t o r e c u l t u r a l e e c r e a t i v o h a m o s t r a t o u n a r i p r e s a s i g n i f i c a t i v a , c o n u n a c r e s c i t a c o s t a n t e i n t e r m i n i d i v a l o r e a g g i u n t o e d i o c c u p a z i o n e . T u t t a v i a , l ' a n d a m e n t o n o n è s t a t o u n i f o r m e t r a i v a r i s e t t o r i : v e n e s o n o a l c u n i c h e h a n n o r e g i s t r a t o i n c r e m e n t i p i ù m a r c a t i d i a l t r i e s e t t o r i c h e h a n n o s u b i t o d e l l e c o n t r a z i o n i . L ' a n a l i s i d e i d a t i d e l 2 0 2 4 e v i d e n z i a u n a t r a s f o r m a z i o n e d e l p a n o r a m a c u l t u r a l e e c r e a t i v o i t a l i a n o , c o n u n a c r e s c e n t e d i g i t a l i z z a z i o n e e u n a r i d e f i n i z i o n e d e l l e d i n a m i c h e o c c u p a z i o n a l i . I l s e t t o r e c h e c r e s c e d i p i ù i n t e r m i n i d i r i c c h e z z a p r o d o t t a n e l c o r s o d e l l ’ u l t i m o a n n o è q u e l l o d e i S o f t w a r e e v i d e o g i o c h i ( + 8 , 0 % ) , s e g u i t o d a l l e a t t i v i t à d i C o m u n i c a z i o n e ( + 4 , 4 % ) . S i t r a t t a d i s e t t o r i c h e c r e s c o n o a n c h e d a u n p u n t o d i v i s t a o c c u p a z i o n a l e , r e g i s t r a n d o i n u n s o l o a n n o u n a u m e n t o d e i l a v o r a t o r i r i s p e t t i v a m e n t e p a r i a l + 2 , 3 % e + 5 , 7 % . L e P e r f o r m i n g a r t s e a r t i v i s i v e h a n n o r e g i s t r a t o u n a c r e s c i t a d e l v a l o r e a g g i u n t o d e l + 2 , 2 % n e l 2 0 2 4 e d e l + 3 4 , 4 % d a l 2 0 2 1 , m e n t r e l ' o c c u p a z i o n e è a u m e n t a t a d e l + 2 , 6 % n e l l ' u l t i m o a n n o e d e l + 9 , 6 % d a l 2 0 2 1 . A n c h e i l P a t r i m o n i o s t o r i c o e a r t i s t i c o m o s t r a s e g n a l i d i r i p r e s a , c o n u n i n c r e m e n t o d e l v a l o r e a g g i u n t o d e l + 1 , 5 % n e l 2 0 2 4 e d e l + 3 2 , 0 % d a l 2 0 2 1 , a c c o m p a g n a t o d a u n a c r e s c i t a d e l l ' o c c u p a z i o n e d e l + 7 , 6 % n e l l ' u l t i m o a n n o e d e l + 2 1 , 1 % d a l 2 0 2 1 . L ’ A u d i o v i s i v o e m u s i c a h a e v i d e n z i a t o u n a c r e s c i t a p i ù c o n t e n u t a , c o n u n a u m e n t o d e l v a l o r e a g g i u n t o d e l + 0 , 5 % n e l 2 0 2 4 e d a l + 7 , 2 % d a l 2 0 2 1 , m e n t r e l ' o c c u p a z i o n e è c r e s c i u t a d e l + 8 , 1 % d a l 2 0 2 1 m a s o l o d e l + 0 , 1 % n e l l ' u l t i m o a n n o , r i l e v a n d o u n a s o s t a n z i a l e s t a b i l i t à d e l s e t t o r e . I l s e t t o r e d e l l ' E d i t o r i a e s t a m p a , p u r m a n t e n e n d o u n r u o l o c e n t r a l e n e l p a n o r a m a c u l t u r a l e , h a r e g i s t r a t o u n a c r e s c i t a p i ù c o n t e n u t a . I l v a l o r e a g g i u n t o r a g g i u n g e g l i 1 1 m i l i a r d i , i n a u m e n t o d e l + 6 , 2 % d a l 2 0 2 1 , m a c o n u n a f l e s s i o n e d e l - 1 , 5 % n e l l ' u l t i m o a n n o . I l a v o r a t o r i d e l s e t t o r e s o n o 1 9 6 m i l a , i n c r e s c i t a d e l + 1 , 9 % n e l 2 0 2 4 e d e l + 3 , 3 % d a l 2 0 2 1 , s e p p u r i l c o m p a r t o n o n s i a r i u s c i t o a r e c u p e r a r e p i e n a m e n t e l e p e r d i t e s u b i t e n e g l i a n n i p r e c e d e n t i . I l m e r c a t o e d i t o r i a l e i t a l i a n o , i n p a r t i c o l a r e , a p p a r e c o m p l e s s i v a m e n t e m a t u r o e s t a b i l e , m a m o s t r a s e g n a l i d i r e v i s i o n e d e l l e p r e f e r e n z e d e l p u b b l i c o e u n a f o r t e d i g i t a l i z z a z i o n e , c o n u n c r e s c e n t e p e s o d e l l a n a r r a t i v a i t a l i a n a e u n a r i n n o v a t a c e n t r a l i t à d e l l e l i b r e r i e f i s i c h e . N o n t u t t i i c o m p a r t i h a n n o m o s t r a t o u n a d i n a m i c a p o s i t i v a . I l s e t t o r e A r c h i t e t t u r a e d e s i g n h a r e g i s t r a t o u n a c o n t r a z i o n e d e l v a l o r e a g g i u n t o d e l - 6 , 3 % d a l 2 0 2 3 , c o n u n a r i d u z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e d e l - 5 , 5 % . U n a d i n a m i c a i n f l u e n z a t a d a l l a f i n e d e g l i i n c e n t i v i f i s c a l i n e l l ’ e d i l i z i a ( c o m e S u p e r b o n u s e a l t r i b o n u s ) , c h e h a c a u s a t o u n b r u s c o c a l o d e g l i i n v e s t i m e n t i n e l s e t t o r e e d i l i z i o - r e s i d e n z i a l e n e l 2 0 2 4 . Q u e s t o r a l l e n t a m e n t o d e g l i i n v e s t i m e n t i s i r i f l e t t e n a t u r a l m e n t e s u l l a v o r o d e g l i s t u d i d i a r c h i t e t t u r a e d e s i g n e s u l l ’ i n d o t t o l e g a t o a l l a p r o g e t t a z i o n e e r e a l i z z a z i o n e d i s p a z i a b i t a t i v i e c o m m e r c i a l i . C ’ è p o i l a c o m p o n e n t e E m b e d d e d C r e a t i v e s , c o m p o s t a d a t u t t i i p r o f e s s i o n i s t i c u l t u r a l i e c r e a t i v i c h e o p e r a n o a l d i f u o r i d e i s e t t o r i c h e c o s t i t u i s c o n o i l C o r e c u l t u r a - d e s i g n e r , e s p e r t i d i c o m u n i c a z i o n e , s t o r y t e l l e r , c u r a t o r i , a r t d i r e c t o r , a r t i s t i , a r c h i t e t t i c h e è s t r e t t a m e n t e c o n n e s s a a i p r o c e s s i d i c u l t u r a l i z z a z i o n e c h e h a n n o p r o g r e s s i v a m e n t e i n t e r e s s a t o u n n u m e r o c r e s c e n t e d i s e t t o r i e c o n o m i c i : i n i z i a l m e n t e q u e l l i d e l m a n i f a t t u r i e r o a v a n z a t o e , p i ù r e c e n t e m e n t e , i n m i s u r a s e m p r e m a g g i o r e , q u e l l i d e i s e r v i z i . L e a t t i v i t à s v o l t e d a g l i E m b e d d e d C r e a t i v e s h a n n o g e n e r a t o n e l 2 0 2 4 , c o m e v i s t o , u n v a l o r e a g g i u n t o c h e h a s u p e r a t o i 4 9 m i l i a r d i d i e u r o , c o n u n a c r e s c i t a d e l + 2 , 7 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 e u n ’ e s p a n s i o n e d e l + 1 7 , 1 % s u l 2 0 2 1 , a c o n f e r m a d e l r a f f o r z a m e n t o s t r u t t u r a l e d i q u e s t o s e g m e n t o . I l s e t t o r e i n c u i g l i E m b e d d e d C r e a t i v e s p r o d u c o n o m a g g i o r r i c c h e z z a è q u e l l o d e g l i “ a l t r i s e r v i z i a l l e i m p r e s e ” : i l 2 2 % d e l t o t a l e e , a c o n f e r m a d e l r u o l o s t r a t e g i c o d e i p r o f e s s i o n i s t i c r e a t i v i p e r l ’ i n n o v a z i o n e t r a s v e r s a l e d e l s e t t o r e , s i s e g n a l a u n a l o r o c r e s c i t a d e l + 1 , 7 % a n n u a e d e l + 6 , 8 % n e l t r i e n n i o .