R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " R a p p r e s e n t i a m o o g g i 2 4 7 s o c i d i s t r i b u i t i i n t u t t e l e r e g i o n i d ’ I t a l i a , c h e h a n n o p r o d o t t o o l t r e 1 1 m i l a c o n c e r t i , p a r i a l 4 4 % d i t u t t i g l i e v e n t i d i m u s i c a c l a s s i c a e j a z z i n I t a l i a . I l n o s t r o v o l u m e d ’ a f f a r i s u p e r a i 1 1 2 m i l i o n i d i e u r o , c o n u n c o n t r i b u t o p u b b l i c o d e l F o n d o U n i c o p e r l o S p e t t a c o l o d i c i r c a 1 9 m i l i o n i . S o l o i l 2 0 % d e l l e n o s t r e a t t i v i t à è s o s t e n u t o d a l l o S t a t o , i l r e s t o è f r u t t o d e l l a c a p a c i t à d e l l e a s s o c i a z i o n i d i a t t r a r r e r i s o r s e p u b b l i c h e e p r i v a t e . È u n s e g n a l e d i v i t a l i t à c h e v a i n c o r a g g i a t o " . L o h a d i c h i a r a t o F r a n c e s c a n t o n i o P o l l i c e , p r e s i d e n t e A i a m ( A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a A t t i v i t à M u s i c a l i ) i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l r a p p o r t o A i a m 2 0 2 4 s u l l e a t t i v i t à m u s i c a l i i n I t a l i a e a l l ’ e s t e r o i l l u s t r a t o p r e s s o i l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a a R o m a . " C h i e d i a m o c h e i l s o s t e g n o s t a t a l e s i a p r o p o r z i o n a t o a l l a p r o d u t t i v i t à : p i ù r i s u l t a t i , p i ù c o n t r i b u t i . È g i u s t o r e n d i c o n t a r e c o m e i f o n d i v e n g o n o i m p i e g a t i e q u a l e i m p a t t o p r o d u c o n o p e r l a m u s i c a i t a l i a n a " , h a c o n c l u s o .