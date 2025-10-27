R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ D a g i o r n i l ’ u f f i c i o s t a m p a d e l m i n i s t r o G i u l i è i m p e g n a t o a d i f f o n d e r e c o m u n i c a t i p e r d i m o s t r a r e p r e s u n t o a t t i v i s m o e c a p a c i t à d i s p e s a d e l m i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a . P e c c a t o c h e t u t t e l e i n i z i a t i v e s b a n d i e r a t e c o m e n u o v e s i a n o i n r e a l t à f r u t t o d i p r o v v e d i m e n t i a p p r o v a t i n e l l a p r e c e d e n t e l e g i s l a t u r a d a l m i n i s t r o D a r i o F r a n c e s c h i n i ” . C o s ì l a c a p o g r u p p o d e l P d n e l l a C o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a , I r e n e M a n z i . “ O g g i l a f a n f a r a d i G i u l i — p a g a t a d a i c o n t r i b u e n t i — p a r l a d i u n i n v e s t i m e n t o d i 3 0 0 m i l i o n i d i e u r o p e r p a r c h i e g i a r d i n i s t o r i c i . P e c c a t o c h e s i t r a t t i e s a t t a m e n t e d e l l e r i s o r s e p r e v i s t e d a l d e c r e t o f i r m a t o d a F r a n c e s c h i n i n e l l ’ a p r i l e d e l 2 0 2 2 ( D M 1 6 1 d e l 1 3 a p r i l e 2 0 2 2 ) . D u e g i o r n i f a , i n v e c e , e r a l a v o l t a d e g l i i n v e s t i m e n t i p e r i l s u p e r a m e n t o d e l l e b a r r i e r e a r c h i t e t t o n i c h e n e i m u s e i : a n c h e i n q u e s t o c a s o s i t r a t t a d i i n t e r v e n t i i n s e r i t i n e l d e c r e t o a f i r m a F r a n c e s c h i n i d e l s e t t e m b r e 2 0 2 2 ( D M 3 3 1 d e l 6 s e t t e m b r e 2 0 2 2 ) . P e r q u a n t o t e m p o d o b b i a m o a n d a r e a v a n t i c o n q u e s t a d i s t o r s i o n e d e l l a r e a l t à ? L a v e r i t à è c h e i l m i n i s t e r o d e l l a c u l t u r a , c o n q u e s t a s t r a t e g i a c o m u n i c a t i v a , t e n t a d i i n g a n n a r e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a p e r c o p r i r e i n a t t i v t à e i n c a p a c i t à a p p r o p r i a n d o s i d i r i s u l t a t i n o n s u o i . M a i d a t i s o n o s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i : i n q u e s t a l e g i s l a t u r a n o n è s t a t o f a t t o n u l l a d i n u o v o , s e n o n t a g l i c o n t i n u i a l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a e a s e t t o r i s t r a t e g i c i c h e h a n n o s u b i t o p e s a n t i r i d u z i o n i i n t u t t e l e m a n o v r e d i b i l a n c i o , c o m p r e s a q u e l l a a p p e n a d e p o s i t a t a i n P a r l a m e n t o . ”