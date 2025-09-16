R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a G a l l e r i a B p e r p r e s e n t a n e g l i s p a z i d e l l a p r o p r i a p i n a c o t e c a a M o d e n a u n n u o v o p r o g e t t o e s p o s i t i v o d a l t i t o l o ' I l t e m p o d e l l a s c r i t t u r a . I m m a g i n i d e l l a c o n o s c e n z a d a l R i n a s c i m e n t o a o g g i ' , a c u r a d i S t e f a n i a D e V i n c e n t i s , d a u n ’ i d e a d i F r a n c e s c a C a p p e l l e t t i , c o n i l P a t r o c i n i o d e l C o m u n e d i M o d e n a . L a m o s t r a , v i s i t a b i l e d a v e n e r d ì 1 9 s e t t e m b r e 2 0 2 5 a d o m e n i c a 8 f e b b r a i o 2 0 2 6 , a p r e a l p u b b l i c o i n o c c a s i o n e d i f e s t i v a l f i l o s o f i a ( d a l 1 9 a l 2 1 s e t t e m b r e a M o d e n a , C a r p i e S a s s u o l o ) , m a n i f e s t a z i o n e d i c u i B p e r è m a i n s p o n s o r , e p r o p o n e u n p e r c o r s o e s p l o r a t i v o i n t o r n o a l c o n c e t t o d i ' p a i d e i a ' , t e m a s c e l t o p e r q u e s t a X X V e d i z i o n e d e l f e s t i v a l . ' I l t e m p o d e l l a s c r i t t u r a . I m m a g i n i d e l l a c o n o s c e n z a d a l R i n a s c i m e n t o a o g g i ' s v i l u p p a u n a r i f l e s s i o n e c h e a t t r a v e r s a i s e c o l i r i t r a c c i a n d o c o m e l a t r a s m i s s i o n e d e l l a c o n o s c e n z a s i s i a a v v a l s a d i i m m a g i n i c o s t r u i t e a n c h e a t t r a v e r s o i l r i c o r s o a l l a p a r o l a s c r i t t a . L i b r i , c a r t i g l i e i s c r i z i o n i c o l l o c a t i a l l ’ i n t e r n o d i c o m p o s i z i o n i i c n o g r a f i c h e c o m u n i c a v a n o s i g n i f i c a t i p r e c i s i c h e s i s o n o e v o l u t i n e l t e m p o d i v e n t a n d o d i d i f f i c i l e i n t e r p r e t a z i o n e i n e p o c h e s u c c e s s i v e a l l a l o r o r e a l i z z a z i o n e , p u r c o n s e r v a n d o u n a f o r z a c o m u n i c a t i v a i n t r i n s e c a , c a p a c e d i d i a l o g a r e c o n i l p r e s e n t e e i l f u t u r o . L a m o s t r a t r a c c i a u n r a c c o n t o c h e i n c r o c i a a r t e , s t o r i a e r a p p r e s e n t a z i o n i d e l s a p e r e , e c o p r e u n a r c o t e m p o r a l e c h e s i e s t e n d e d a l l ’ a n t i c o a l c o n t e m p o r a n e o . I l p e r c o r s o e s p o s i t i v o p o n e i n d i a l o g o l a c o r p o r a t e c o l l e c t i o n d i B p e r c o n p r e s t i g i o s i p r e s t i t i p r o v e n i e n t i d a i s t i t u z i o n i c u l t u r a l i n a z i o n a l i , c o m e l a G a l l e r i a B o r g h e s e , l e G a l l e r i e N a z i o n a l i d i A r t e A n t i c a - P a l a z z o B a r b e r i n i d i R o m a e l a B i b l i o t e c a N a z i o n a l e M a r c i a n a d i V e n e z i a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a m p l i a r e i l i v e l l i d i l e t t u r a i n t o r n o a l t e m a ' p a i d e i a ' e d a r e v i t a a i n e d i t e c o n n e s s i o n i v i s i v e e c o n c e t t u a l i . L a s e l e z i o n e d e l l e o p e r e p r e s e n t a t e i n c l u d e d u e b u s t i p r o v e n i e n t i d a l l a G a l l e r i a B o r g h e s e d i R o m a , d i r e t t a d a F r a n c e s c a C a p p e l l e t t i , c a p o l a v o r i d i e p o c a m o d e r n a c o m e i d i p i n t i d i J e a n B o u l a n g e r , A l e s s a n d r o M a z z o l a , G i a c o m o C a v e d o n i e L u i g i A m i d a n i , a p p a r t e n e n t i a l n u c l e o s t o r i c o m o d e n e s e d e l l a r i c c a c o l l e z i o n e p e r m a n e n t e d i B p e r , e g i u n g e s i n o a l c o n t e m p o r a n e o c o n l ’ o p e r a d i S a b r i n a M e z z a q u i , a c q u i s i t a d a L a G a l l e r i a i n o c c a s i o n e d i A r t e F i e r a 2 0 2 5 d i c u i B p e r è m a i n p a r t n e r , e i l a v o r i d e l l ’ a r t i s t a P i e t r o R u f f o , p r o t a g o n i s t a d e l P a d i g l i o n e V e n e z i a a l l a B i e n n a l e A r t e 2 0 2 4 , s o s t e n u t o d a L a G a l l e r i a B p e r . L a m o s t r a s i a r t i c o l a s e c o n d o a l c u n i n u c l e i t e m a t i c i c o m e l a r a f f i g u r a z i o n e d e l l a s c r i t t u r a e d e i p r o c e s s i e d u c a t i v i , l e a l l e g o r i e d e l l a c o n o s c e n z a e i l r u o l o d e l r i t r a t t o c o m e e s e m p i o n e l p e r c o r s o d i e d u c a z i o n e a l l ’ a g i r e . I l p e r c o r s o , i l c u i a l l e s t i m e n t o è s t a t o p r o g e t t a t o d a l l ’ e x h i b i t d e s i g n e r A n d r e a I s o l a , s i a p r e c o n d u e o p e r e d i S a b r i n a M e z z a q u i , L e t t e r e ( 2 0 1 0 ) e S e g n i ( 2 0 0 9 ) , c h e r e n d o n o c o n c r e t a l a d i m e n s i o n e d e l l a s c r i t t u r a , f i l o r o s s o d e l l ’ e s p o s i z i o n e i n s i e m e a l t e m p o c h e p e r m e t t e d i i n g l o b a r l a n e l l ’ o p e r a d ’ a r t e , m a c h e i n q u e s t o c a s o è e s s a s t e s s a o g g e t t o d e l l ’ o p e r a e n o n u n o s t r u m e n t o p e r l a s u a i n t e r p r e t a z i o n e . S i p r o s e g u e c o n o p e r e d e l l a c o l l e z i o n e B p e r c o m e I l p i a n t o d i G i a c o b b e d i G i a c o m o C a v e d o n i , i n c u i i l P a t r i a r c a è r a f f i g u r a t o c o n u n c a r t e g g i o c h e n e e s p l i c i t a l a d i s p e r a z i o n e , e C l i o . M u s a d e l l a s t o r i a d i J e a n B o u l a n g e r , c h e r a f f i g u r a u n a d e l l e n o v e s o r e l l e f i g l i e d i Z e u s , c h e n e l l o s p e c i f i c o s i m b o l e g g i a l ’ a r t e d e l t r a m a n d a r e l e g e s t a d e g l i e r o i . Q u e s t e o p e r e s o n o p o s t e i n d i a l o g o c o n i m p o r t a n t i p r e s t i t i q u a l i i l B u s t o d i M i n e r v a d i a m b i t o r o m a n o c h e r a p p r e s e n t a l a d e a d e l l a S a p i e n z a e d e l l a t e s s i t u r a , a r t e c h e c o n s e n t e d i r a c c o n t a r e l a s t o r i a , e p r o v i e n e d a l l a G a l l e r i a B o r g h e s e d i R o m a , e i l S a n G i r o l a m o c h e s i g i l l a u n a l e t t e r a d i G i o v a n n i F r a n c e s c o B a r b i e r i ( i l G u e r c i n o ) g i u n t o d a l l e G a l l e r i e N a z i o n a l i d i A r t e A n t i c a d i R o m a - P a l a z z o B a r b e r i n i , i l S a n t o d e l l a t r a d u z i o n e d e l l a t r a d u z i o n e d e l l a B i b b i a , c h e c o n i l s u o i m p e g n o a v e v a r e s o l e S a c r e S c r i t t u r e c o m p r e n s i b i l i a t u t t i i f e d e l i . L a s c r i t t u r a è u n o s t r u m e n t o d i t r a s m i s s i o n e d i s a p e r i e s c a m b i s i a i n t e l l e t t u a l i c h e p r a t i c i , l e g a t i a l q u o t i d i a n o . I n s e g n a r e a l e g g e r e e s c r i v e r e c o s t i t u i s c e i l p r i m o a t t o d i g e n e r o s i t à v e r s o u n i n d i v i d u o p o i c h é c o n f e r i s c e l a p o s s i b i l i t à d i a c c e d e r e a l l a c o n o s c e n z a , d u n q u e a l l a l i b e r t à . S i i n s e r i s c e i n q u e s t o c o n t e s t o i l d i p i n t o d i A l e s s a n d r o M a z z o l a M a d o n n a c o n i l b a m b i n o , i n c u i s i i n t r o d u c e l ’ e l e m e n t o d e l l i b r o : M a r i a p o r g e i l v o l u m e a l b a m b i n o e q u e s t o g e s t o r a p p r e s e n t a l a p o s s i b i l i t à d i i n t e r p r e t a r e i l d e s t i n o d i G e s ù a t t r a v e r s o l e s a c r e s c r i t t u r e . I l t e m a d e l r i t r a t t o è i n t r o d o t t o d a u n ’ a l t r a s c u l t u r a p r o v e n i e n t e d a l l a G a l l e r i a B o r g h e s e : u n a t e s t a a n t i c a d i A l e s s a n d r o M a g n o m o n t a t a s u u n b u s t o s e c e n t e s c o . L ’ o p e r a c o s t i t u i s c e u n e s e m p i o d i c o m e n e l l a a n t i c a t r a d i z i o n e o c c i d e n t a l e i l r i t r a t t o a v e s s e u n o s c o p o e d u c a t i v o , c o n l ’ i n t e n t o d i t r a s m e t t e r e m o d e l l i d i v i r t ù , c a p a c i d i i s p i r a r e l ’ o s s e r v a t o r e l ’ e m u l a z i o n e d e i p i ù a l t i v a l o r i c i v i l i e m o r a l i . D i c o n t r o , I S e i T r a d i t o r i d e l l a L i b e r t à d i P i e t r o R u f f o , s o n o d e g l i a n t i - r i t r a t t i . L a s e r i e s i c o n f i g u r a c o m e u n ’ i n d a g i n e v i s i v a e c o n c e t t u a l e s u l l a l i b e r t à i n d i v i d u a l e e c o l l e t t i v a e s i a r t i c o l a i n s e i r i t r a t t i r e a l i z z a t i t r a 2 0 0 9 e 2 0 1 0 c h e r a f f i g u r a n o i f i l o s o f i H e l v e t i u s , R o u s s e a u , S a i n t S i m o n , D e M a i s t r e , F i c h t e e H e g e l , i l c u i p e n s i e r o è c o n s i d e r a t o d a l f i l o s o f o e p o l i t o l o g o b r i t a n n i c o I s a i a h B e r l i n a l l ’ o r i g i n e d e l l a n a s c i t a d e l l e i d e o l o g i e i l l i b e r a l i d e l X X s e c o l o . R e a l i z z a t i c o n l a t e c n i c a d e l l ’ i n t a g l i o s u c a r t a , i v o l t i d e i s e i p r o t a g o n i s t i s o n o c o s t i t u i t i d a p i c c o l e l i b e l l u l e f i s s a t e c o n c h i o d i . L ’ i n s e t t o è t r a d i z i o n a l m e n t e c o n s i d e r a t o u n s i m b o l o d i l i b e r t à m a a l l o s t e s s o t e m p o d i f r a g i l i t à , e i l s u o v o l o è i n t e r r o t t o d a l l ’ e s s e r e l e t t e r a l m e n t e i n c h i o d a t o a l s u p p o r t o . I n q u e s t o m o d o l ’ a r t i s t a n o n s o l o c o n c r e t i z z a i l p e n s i e r o d i B e r l i n m a p o n e i l p u b b l i c o d a v a n t i a u n a r i f l e s s i o n e p i ù a m p i a e a p o r r e i n d i s c u s s i o n e l ’ i n s e g n a m e n t o d i q u e s t i f i l o s o f i . S i p r o s e g u e c o n u n ’ a l t r a o p e r a d i P i e t r o R u f f o , u n o d e i g l o b i p r e s e n t a t i a l P a d i g l i o n e V e n e z i a a l l a B i e n n a l e d ’ A r t e 2 0 2 4 c h e s i n t e t i z z a d i v e r s i d e g l i a s p e t t i l e g a t i a l t e m a d e l l a r a p p r e s e n t a z i o n e d e l l a s c r i t t u r a o s s e r v a t i l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o d i m o s t r a . C o n s t e l l a t i o n G l o b e ( 2 0 2 4 ) i n v i t a a d a l z a r e l o s g u a r d o , a t t r a v e r s o c o s t r u z i o n i c o n v e n z i o n a l i i n c u i s c r i t t u r a e r a p p r e s e n t a z i o n i s i m b o l i c h e d i r e a l t à n a t u r a l i s i s o v r a p p o n g o n o , r e s t i t u e n d o i l d e s i d e r i o u m a n o d i s p i n g e r e l e p r o p r i e c o n o s c e n z e s i n o a i l i m i t i d e l m o n d o c o n o s c i u t o e o l t r e , e d i t r a s m e t t e r e q u e s t i s a p e r i a l l e g e n e r a z i o n i s u c c e s s i v e . I n o c c a s i o n e d e l l a m o s t r a , l a s e d e e s p o s i t i v a d i M o d e n a d e L a G a l l e r i a B p e r s i p r e s e n t a i n u n a v e s t e r i n n o v a t a , g r a z i e a l l ’ i n t e r v e n t o d e l l o s t u d i o M i g l i o r e + S e r v e t t o i n c a r i c a t o d e l r i d i s e g n o g r a f i c o d i t u t t a l a s e g n a l e t i c a e d e l s i s t e m a d i e l e m e n t i v i s i v i e i n f o r m a t i v i f i n a l i z z a t i a l m i g l i o r a m e n t o d e l l ’ e s p e r i e n z a d i v i s i t a . I l p r o g e t t o a b b r a c c i a l e z o n e d i a c c o g l i e n z a d e l l o s p a z i o e s p o s i t i v o , d a l l ’ e s t e r n o a l l ’ i n t e r n o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r a f f o r z a r e l ’ i d e n t i t à v i s i v a d e l l a r e a l t à c u l t u r a l e d i B p e r . L a m o s t r a I l t e m p o d e l l a s c r i t t u r a . I m m a g i n i d e l l a c o n o s c e n z a d a l R i n a s c i m e n t o a o g g i è a c c o m p a g n a t a d a l l a p u b b l i c a z i o n e d i u n c a t a l o g o e d i t o d a S a g e p , c o n t e n e n t e s a g g i a c u r a d i F r a n c e s c a C a p p e l l e t t i , S t e f a n i a D e V i n c e n t i s , S t e f a n i a P o r t i n a r i e P a o l o B e r t i . I l v o l u m e è d i s p o n i b i l e i n m o s t r a c o n u n c o n t r i b u t o m i n i m o a p a r t i r e d a 8 e u r o e d è a n c o r a u n a v o l t a u n v o l a n o d i s o l i d a r i e t à : i f o n d i r a c c o l t i s a r a n n o i n f a t t i d e v o l u t i a l l a F o n d a z i o n e V i t a I n d i p e n d e n t e O n l u s d i M o d e n a , c h e d a l 2 0 0 8 è a t t i v a c o n p r o g e t t i t e s i a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à e a d a c c r e s c e r e l a l o r o a u t o n o m i a a b i t a t i v a , g a r a n t e n d o s t r u m e n t i , e s p e r i e n z e , f i g u r e s p e c i a l i z z a t e e p r o f e s s i o n a l i i n g r a d o d i a c c o m p a g n a r l e v e r s o u n ’ i n d i p e n d e n z a e f f e t t i v a , s t a b i l e e s i c u r a . P e r p e r m e t t e r e a u n p u b b l i c o s e m p r e p i ù a m p i o d i f r u i r e d e i p r o p r i p r o g e t t i e s p o s i t i v i , L a G a l l e r i a B p e r p r e s e n t a , a n c h e i n q u e s t a m o s t r a , t r e i n c i s i o n i p r o d o t t e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ I s t i t u t o d e i C i e c h i F r a n c e s c o C a v a z z a d i B o l o g n a e r e a l i z z a t e c o n l a t e c n i c a P . I . A . F . ( M i n o l t a ) , c h e r i p r o d u c o n o l e o p e r e : L e t t e r e d i S a b r i n a M e z z a q u i , M a d o n n a c o l B a m b i n o d i L u i g i A m i d a n i e R o u s s e a u d i P i e t r o R u f f o . S e m p r e c o n q u e s t o o b i e t t i v o , è s t a t a r i n n o v a t a l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a F o n d a z i o n e C o l l e g i o S a n C a r l o , e i n p a r t i c o l a r e c o n i l g r u p p o s t u d e n t e s c o c h e a n i m a R a d i o F s c - U n i m o r e , p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i a u d i o - g u i d e f r u i b i l i t r a m i t e Q R c o d e d e d i c a t e a l r a c c o n t o d e l l a m o s t r a . N o n m a n c a p o i u n p r o g r a m m a d i v i s i t e g u i d a t e e p e r c o r s i d i d a t t i c i , p r o g e t t a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C i v i t a M o s t r e , p e n s a t o p e r l e s c u o l e d i o g n i o r d i n e e g r a d o e s t r u t t u r a t o p e r f a s c e d ’ e t à , c o s ì c o m e o c c a s i o n i p e r v i v e r e g l i s p a z i e s p o s i t i v i c o n i n i z i a t i v e p e n s a t e p e r f a r d i a l o g a r e i l i n g u a g g i d e l l a c o n t e m p o r a n e i t à . A n c h e l a m o s t r a I l t e m p o d e l l a s c r i t t u r a L a G a l l e r i a B p e r a c c o m p a g n a t a d a u n n u o v o c i c l o d i A R T a l k , i l p r o g r a m m a d i c o n v e r s a z i o n i a p e r t e a l p u b b l i c o c h e p o r t a a M o d e n a f i g u r e a f f e r e n t i a d i v e r s i a m b i t i s c i e n t i f i c i e p r o f e s s i o n a l i , c h i a m a t e a d a p p r o f o n d i r e l e t e m a t i c h e t r a t t a t e d a l l ’ e s p o s i z i o n e e a p o r t a r e n u o v a l u c e s u l l e o p e r e c u s t o d i t e n e l l ’ a m p i a c o r p o r a t e c o l l e c t i o n d i B p e r . I l p r i m o i n c o n t r o , d a l t i t o l o ' C O P R I T I ! c o n o s c e r e l e s t r a t e g i e d e l l a r e t o r i c a p e r n o n a n d a r e n u d i a l P o l o N o r d ' , è i n p r o g r a m m a m e r c o l e d ì 2 2 o t t o b r e a p a r t i r e d a l l e 1 8 . 3 0 e v e d e c o n v e r s a r e M a d d a l e n a S a n t e r o n i c o n F l a v i a T r u p i a , e s p e r t a d i c o m u n i c a z i o n e , d i v u l g a t r i c e e d o c e n t e d i r e t o r i c a , s c r i t t u r a , c o m u n i c a z i o n e , s o c i a l m e d i a i n u n i v e r s i t à , m a s t e r e c e n t r i d i f o r m a z i o n e , p r o p r i o s u l p o t e r e d e l l a s c r i t t u r a .