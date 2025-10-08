R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " H o a v u t o l ’ o n o r e d i i n c o n t r a r e , i n V I I c o m m i s s i o n e d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , u n a d e l e g a z i o n e d e l g r u p p o d i a m i c i z i a I t a l i a - R e g n o U n i t o . È s t a t a l ’ o c c a s i o n e p e r d i s c u t e r e d e l r a p p o r t o t r a G o v e r n o n a z i o n a l e e g l i e n t i l o c a l i e r e g i o n a l i n e l l a g e s t i o n e d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e , a l l a l u c e d e l l a r i f o r m a r a d i c a l e s u l r u o l o d e i s i n d a c i c h e i l R e g n o U n i t o s t a p o r t a n d o a v a n t i . S u i m p u l s o d e l p r e s i d e n t e d e l l a d e l e g a z i o n e , M P A l b e r t o C o s t a , c h e t r a l ' a l t r o v a n t a o r i g i n i i t a l i a n e , h o a v u t o m o d o d i s o t t o l i n e a r e l e i n n o v a z i o n i l e g i s l a t i v e d e l P a r l a m e n t o i t a l i a n o s u l m e r c a t o d e l l ’ a r t e c o n t e m p o r a n e a , c o n l ’ a b b a s s a m e n t o d e l l ’ I v a a l 5 % p e r l a c o m p r a v e n d i t a d i o p e r e , e i l g r a n d e l a v o r o c h e s v o l g e i l ‘ C o m a n d o c a r a b i n i e r i t u t e l a p a t r i m o n i o c u l t u r a l e ’ c o n t r o i l c o m m e r c i o i l l e g a l e e c l a n d e s t i n o d e l n o s t r o p a t r i m o n i o s t o r i c o e p e r l a s u a s a l v a g u a r d i a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a F e d e r i c o M o l l i c o n e . " L a d e l e g a z i o n e h a , p o i , p o s t o i l t e m a d e l l a l i b e r a c i r c o l a z i o n e d i a r t i s t i e s t u d e n t i b r i t a n n i c i i n I t a l i a e i n E u r o p a , u n a d i f f u s i o n e c h e h a r i s c o n t r a t o e n o r m i d i f f i c o l t à d o p o l a B r e x i t . P r e s e n t e r e m o u n a r i s o l u z i o n e , s i a a l P a r l a m e n t o i t a l i a n o s i a a q u e l l o i n g l e s e , p e r s u p e r a r e q u e s t e p r o b l e m a t i c h e e s o t t o s c r i v e r e , i n a c c o r d o c o n i d u e e s e c u t i v i , u n p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a p e r o s p i t a r e r e c i p r o c a m e n t e l e r i s p e t t i v e i s t i t u z i o n i e f e s t i v a l c u l t u r a l i , n e l l ’ a m b i t o d e l ' M e m o r a n d u m o f U n d e r s t a n d i n g ' s u l l a c o o p e r a z i o n e b i l a t e r a l e , f i r m a t o i l 2 7 a p r i l e 2 0 2 3 d a l l ' a l l o r a P r i m o M i n i s t r o b r i t a n n i c o R i s h i S u n a k e d a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i e r a f f o r z a t o d a l l a d i c h i a r a z i o n e c o n g i u n t a c o n i l P r i m o M i n i s t r o S t a r m e r d e l 1 6 s e t t e m b r e d e l l o s c o r s o a n n o " , c o n c l u d e .