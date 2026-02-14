N u o r o , 1 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t ' e s t a t e , n e l l e d u e s e t t i m a n e d i v a c a n z a c h e m i e r a n o c o n s e n t i t e , h o p o r t a t o c o n m e i n m o n t a g n a a l c u n i l i b r i d a l e g g e r e , a l c u n i r e c e n t i , a l t r i d a r i l e g g e r e . T r a q u e s t i d u e d i G r a z i a D e l e d d a : ' I l v e c c h i o d e l l a m o n t a g n a ' e ' C a n n e a l v e n t o ' . L i a v e v o l e t t i d a g i o v a n e s t u d e n t e , i l c h e v u o l d i r e m o l t i d e c e n n i a d d i e t r o , e h o r i t r o v a t o l e m e d e s i m e e m o z i o n i , l e s t e s s e i m p r e s s i o n i c h e a l l o r a a v e v o r e g i s t r a t o , t r o v a n d o n e c o n f e r m a d e l l a m o d e r n i t à , v o r r e i a g g i u n g e r e d e l l a p e r e n n e m o d e r n i t à d e l l ' o p e r a d i G r a z i a D e l e d d a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a N u o r o a l l e c e l e b r a z i o n i p e r i l c e n t e n a r i o d e l c o n f e r i m e n t o d e l P r e m i o N o b e l a G r a z i a D e l e d d a . " È u n a r i c o n o s c e n z a - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c h e c h i u n q u e a b b i a l e t t o l e s u e o p e r e n o n p u ò c h e c o l t i v a r e e a v v e r t i r e . E d è u n a r i c o n o s c e n z a c h e q u e s t a m a t t i n a è s t a t a s o t t o l i n e a t a d a g l i i n t e r v e n t i c h e a b b i a m o a s c o l t a t o . V o r r e i e s p r i m e r e u n a p p r e z z a m e n t o p e r l ' i n i z i a t i v a e a n c h e i l r i n g r a z i a m e n t o a l s i n d a c o p e r a v e r m i i n v i t a t o a e s s e r e p r e s e n t e q u e s t ' o g g i i n q u e s t a a p e r t u r a d i ' A n n o D e l e d d i a n o ' , r i n g r a z i a n d o m o l t o p e r q u a n t o v i e n e f a t t o p e r s o t t o l i n e a r e l ' i m m e n s o c o n t r i b u t o f o r n i t o a l l a c u l t u r a i t a l i a n a d a q u e s t a r e g i o n e e s e g n a t a m e n t e d a G r a z i a D e l e d d a " .