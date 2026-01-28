R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - U n i n e s t i m a b i l e p a t r i m o n i o s t o r i c o , a r t i s t i c o , c u l t u r a l e e r e l i g i o s o c u s t o d i t o i n u n v a s t o t e r r i t o r i o , d i c u i i l c r a t e r e s i s m a 2 0 1 6 è i l c u o r e p u l s a n t e , c h e c o m p r e n d e 5 4 6 c o m u n i s i t u a t i a l l ’ i n t e r n o d i q u a t t r o r e g i o n i ( U m b r i a , A b r u z z o , M a r c h e , L a z i o ) e 1 1 p r o v i n c e . È l a C i v i t a s A p p e n n i n i c a , c a n d i d a t a a C a p i t a l e E u r o p e a d e l l a C u l t u r a 2 0 3 3 , l e c u i c a r a t t e r i s t i c h e s o n o s t a t e p r e s e n t a t e o g g i a R o m a . N e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a p r e s s o l a s e d e d i A d n k r o n o s è s t a t o i l l u s t r a t o i l R a p p o r t o C e n s i s ' I l C a m m i n o i n D i v e n i r e d e l l a C i v i t a s A p p e n n i n i c a ' . M o d e r a t o d a F a b i o P a l u c c i o , g i o r n a l i s t a d e l l ' A d n k r o n o s , l ’ e v e n t o h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i G u i d o C a s t e l l i , C o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o p e r i l s i s m a 2 0 1 6 ; A n d r e a T o m a , r e s p o n s a b i l e a r e a e c o n o m i a , l a v o r o e t e r r i t o r i o d e l C e n s i s ; G i u l i a n o B o c c a n e r a , s i n d a c o d i N o r c i a ; L u c a D i o t a l l e v i , p r o f e s s o r e U n i v e r s i t à R o m a T r e ; G i a n M a r i o S p a c c a , c o o r d i n a t o r e H a m u ; S t e f a n o P a p e t t i , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e S a l i m b e n i ; F a b i o R e n z i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e S y m b o l a ; P i e r c i r o G a l e o n e , d i r e t t o r e I f e l . I l R a p p o r t o è s t a t o p r e s e n t a t o d a E m a n u e l e B o s s i , r i c e r c a t o r e C e n s i s . Q u e l l a d e l l a C i v i t a s A p p e n n i n i c a è l a c a n d i d a t u r a ' d i f f u s a ' d i u n ' a r e a a b i t a t a d a c o m u n i t à u n i t e d a r a p p o r t i e l e g a m i m i l l e n a r i , c h e t r a v a l i c a n o i c o n f i n i t r a c c i a t i d a l l a m a n o d e l l ' u o m o , e c h e v e d e i n N o r c i a ( l a c i t t à d i S a n B e n e d e t t o , i l P a t r o n o d ’ E u r o p a ) i l C o m u n e c a p o f i l a . T e r r i t o r i c h e h a n n o i l l o r o ' m o t o r e ' n e l c r a t e r e s i s m a 2 0 1 6 , l a v a s t a a r e a d i 8 m i l a c h i l o m e t r i q u a d r a t i c o l p i t a d a u n a s e q u e n z a s i s m i c a d i s t r u t t i v a c h e , d o p o a n n i d i f o r t i d i f f i c o l t à , s t a r i n a s c e n d o g r a z i e a l c a m b i o d i p a s s o i m p r e s s o a l l a r i c o s t r u z i o n e e a l l a s t r a t e g i a d i r i p a r a z i o n e e c o n o m i c a e s o c i a l e . Q u e s t a c a n d i d a t u r a , c h e i n t r a p r e n d e u n p e r c o r s o i n c o n t i n u i t à c o n L ’ A q u i l a C a p i t a l e d e l l a C u l t u r a I t a l i a n a 2 0 2 6 , c a n a l i z z a i l d e s i d e r i o d i f u t u r o d e l l ' A p p e n n i n o c e n t r a l e e l a v o l o n t à d i a c c e l e r a r e e a c c r e s c e r e u l t e r i o r m e n t e l e p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o d i q u e s t a a r e a i n t e r n a . S e c o n d o G u i d o C a s t e l l i , C o m m i s s a r i o S t r a o r d i n a r i o a l s i s m a 2 0 1 6 : “ C o m e c h i a r a m e n t e d e s c r i t t o d a l C e n s i s , c h e r i n g r a z i o , n e l s u o R a p p o r t o q u e l l a d e l l a C i v i t a s A p p e n n i n i c a n o n è u n a f o r m u l a o u n ’ a r e a t r a c c i a t a s u l l a m a p p a . B e n s ì , e s p r i m e l e p r o f o n d e r a d i c i e l ’ e s s e n z a c u l t u r a l e d e l l ’ A p p e n n i n o c e n t r a l e e , i n p a r t i c o l a r e , d e i n o s t r i b o r g h i f e r i t i d a l s i s m a d a l s i s m a 2 0 1 6 . Q u e s t e t e n a c i c o m u n i t à , p u r t r a n u m e r o s e d i f f i c o l t à , h a n n o s a p u t o r i a l z a r s i e o g g i l a c a n d i d a t u r a a C a p i t a l e E u r o p e a d e l l a C u l t u r a d i v e n t a l a s f i d a d i u n ‘ p o p o l o ’ c h e v e d e i n q u e s t o p r o g e t t o u n ’ o c c a s i o n e d i r i s c a t t o e l ’ o p p o r t u n i t à d i d a r s i u n n u o v o f u t u r o . P e r c h é l a r i n a s c i t a d i q u e s t i t e r r i t o r i n o n è s o l t a n t o f r u t t o d e l l a r i c o s t r u z i o n e m a t e r i a l e , m a s i r e a l i z z a a n c h e a t t r a v e r s o l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e s u e r i c c h e z z e , s t r a t i f i c a t e n e i s e c o l i , c h e p o s s o n o g e n e r a r e n u o v e f o r m e d i s v i l u p p o e a c o n t r i b u i r e a c o n t r a s t a r e i l f e n o m e n o d e l l o s p o p o l a m e n t o . N o r c i a 2 0 3 3 d i v e n t a c o s ì u n f a r o , u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o : u n ’ a r e a i n t e r n a , u n i t a , s i m e t t e i n m a r c i a v e r s o l a s u a r i n a s c i t a i n v e s t e n d o s u l c a p i t a l e u m a n o , s t o r i c o e c u l t u r a l e , e s u u n a p p r o c c i o f o n d a t o s u l l a s o s t e n i b i l i t à e s u l l ’ u t i l i z z o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e . L ’ A p p e n n i n o c e n t r a l e , a t t r a v e r s o u n ‘ c a m m i n o s i n o d a l e ’ , v u o l e s c r i v e r e u n a n u o v a p a g i n a : q u e l l a d i u n a C i v i t a s v i v a , c o e s a , p r o n t a a i s p i r a r e l ’ E u r o p a " , h a r i b a d i t o C a s t e l l i . G i u l i a n o B o c c a n e r a , s i n d a c o d i N o r c i a h a s o t t o l i n e a t o : “ R i n g r a z i o i l C e n s i s p e r q u e s t o R a p p o r t o , c h e r a p p r e s e n t a u n u t i l e s t r u m e n t o d i c u i c i p o t r e m o a v v a l e r e n e i m e s i e a n n i a v e n i r e . N o r c i a è o n o r a t a d i g u i d a r e l a c a n d i d a t u r a d e l l a C i v i t a s A p p e n n i n i c a a C a p i t a l e E u r o p e a d e l l a C u l t u r a 2 0 3 3 . I l n o s t r o v a l o r e a g g i u n t o s t a n e l f a t t o c h e q u e s t o n o n è u n p r o g e t t o i s o l a t o , m a i l s o g n o d i 5 4 6 c o m u n i a p p e n n i n i c i c h e s i f a n n o c o m u n i t à . A u n i r c i è l a v o g l i a d i r i e m e r g e r e d o p o i l s i s m a e u n p a t r i m o n i o c u l t u r a l e c o m u n e i m m e n s o . A r a f f o r z a r e q u e s t a c a n d i d a t u r a c ’ è p o i u n v a l o r e a g g i u n t o , r a p p r e s e n t a t o d a l c i t t a d i n o d i N o r c i a p i ù i n s i g n e : q u e l S a n B e n e d e t t o c h e è i l P a t r o n o d ’ E u r o p a e i l p a d r e d e l m o n a c h e s i m o o c c i d e n t a l e . U n a f i g u r a c h e c o n t r i b u i s c e a d a r e a q u e s t o p r o g e t t o u n a v a l e n z a a n c o r p i ù e u r o p e a " . A n d r e a T o m a , r e s p o n s a b i l e a r e a e c o n o m i a , l a v o r o e t e r r i t o r i o d e l C e n s i s h a s p i e g a t o c h e : “ P e r d a r e c o n t o d e g l i e l e m e n t i c h e c o n f e r i s c o n o u n ' o m o g e n e i t à s t o r i c o - c u l t u r a l e a l t e r r i t o r i o d e l l a C i v i t a s A p p e n n i n i c a , c o m e C e n s i s a b b i a m o i d e n t i f i c a t o n e l l a d i m e n s i o n e d e l c a m m i n o u n a s i n t e s i i n g r a d o d i t r a c c i a r e u n a t r a i e t t o r i a d i s v i l u p p o p e r i l f u t u r o , n e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e s e d i m e n t a z i o n i m a t e r i a l i e i m m a t e r i a l i p r e s e n t i s u l t e r r i t o r i o . I l d i v e n i r e d e l l a C i v i t a s s i c o n f i g u r a , c o s ì , n e l l a c a p a c i t à d i g u a r d a r e a l f u t u r o c o n l a p r u d e n t e s i c u r e z z a c h e a c c o m p a g n a i l v i a n d a n t e l u n g o i l p r o p r i o c a m m i n o ” . I l R a p p o r t o m a p p a i l c a p i t a l e c u l t u r a l e i n t r e d i m e n s i o n i : p a t r i m o n i o m a t e r i a l e ( e r e d i t à s t o r i c a v i s i b i l e ) , c a p i t a l e p r o d u t t i v o ( v a l o r i z z a z i o n e c o n t e m p o r a n e a ) , p a t r i m o n i o i m m a t e r i a l e ( s i n t e s i d i n a m i c a ) . D a l C e n s i s v e n g o n o e v i d e n z i a t e n u m e r o s e c a r a t t e r i s t i c h e c h e r e n d o n o q u e l l a d e l l a C i v i t a s A p p e n n i n i c a u n a p r o p o s t a f o r t e e s t r u t t u r a t a , c h e e s p r i m e u n p a t r i m o n i o c u l t u r a l e v i v o , p r o n t o a s o s t e n e r e l a c a n d i d a t u r a d i N o r c i a c o m e C a p i t a l e E u r o p e a d e l l a C u l t u r a 2 0 3 3 . I l t e r r i t o r i o p r e s o i n e s a m e s i e s t e n d e s u 5 4 6 c o m u n i – 1 3 8 n e l c r a t e r e s i s m i c o – i n U m b r i a , A b r u z z o , M a r c h e e L a z i o e d è a b i t a t o d a o l t r e t r e m i l i o n i d i p e r s o n e ( 5 3 7 . 2 5 2 n e l c r a t e r e ) . I l c o l l a n t e d e l l a C i v i t a s , c h e v e d e n e l l a c i t t à d i N o r c i a i l b a r i c e n t r o g e o g r a f i c o e s i m b o l i c o , è c o s t i t u i t o i n p r i m a i s t a n z a d a i s u o i p o l i a t t r a t t o r i e d a i c a m m i n i . N e l p r i m o c a s o s i t r a t t a d i 1 4 c e n t r i s t o r i c i : o t t o n e l c r a t e r e s i s m a 2 0 1 6 ( A m a t r i c e , B o r b o n a , C a m e r i n o , C a m p o t o s t o , F a b r i a n o , N o r c i a , R i e t i , S p o l e t o ) a c u i s i a g g i u n g o n o A s s i s i , F o l i g n o , G u b b i o , L ' A q u i l a , L o r e t o , S p e l l o . A u n i r e q u e s t i p o l i s o n o o t t o c a m m i n i c h e , a t t r a v e r s o i l l o r o r e t i c o l o , s i m b o l e g g i a n o i l l e g a m e e l e c o n n e s s i o n i t r a b o r g h i e c o m u n i t à : d a l l a V i a L a u r e t a n a a l l a V i a d i S a n F r a n c e s c o , f i n o a i c a m m i n i d e l l e T e r r e M u t a t e , F r a n c e s c a n o d e l l a M a r c a , d e i C a p p u c c i n i , d e i M o n t i e d e i S a n t i , d i S a n B e n e d e t t o e d e i P a r c h i . A l l ' i n t e r n o d i q u e s t o p e r i m e t r o i l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e m a t e r i a l e è e s t r e m a m e n t e r i l e v a n t e : 4 7 9 m u s e i ( 1 0 2 n e l C r a t e r e ) , 4 3 7 b i b l i o t e c h e ( 7 3 n e l C r a t e r e ) , 3 7 2 l i b r e r i e ( 6 4 n e l C r a t e r e ) , 1 4 9 c i n e m a ( 3 6 n e l C r a t e r e ) , e 1 1 s e d i u n i v e r s i t a r i e ( 7 n e l C r a t e r e ) . A c i ò s i a g g i u n g o n o n u m e r i i m p o r t a n t i s o t t o i l p r o f i l o d e l l ' e c o n o m i a c u l t u r a l e e t u r i s t i c a l e g a t a a l t e r r i t o r i o . S i c o n t a n o , i n f a t t i , 3 . 4 9 1 i m p r e s e c u l t u r a l i ( 6 6 6 n e l C r a t e r e ) , 3 , 5 m i l i o n i d i v i s i t a t o r i n e i m u s e i ( n e l 2 0 2 2 ) , 2 4 5 m i l a u t e n t i d e l l e b i b l i o t e c h e , 6 7 9 P r o L o c o ( 1 6 2 n e l C r a t e r e ) , 3 1 c o o p e r a t i v e d i c o m u n i t à .