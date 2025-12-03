R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L ’ a c c e s s o a l l a c u l t u r a è f o n d a m e n t a l e p e r l a c r e s c i t a d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à i n t e l l e t t i v e , è u n ’ o c c a s i o n e u n i c a p e r s p e r i m e n t a r e n u o v e m o d a l i t à e s t r u m e n t i d i c o m u n i c a z i o n e , m e n o r i g i d i e f o n d a m e n t a l i p e r e n t r a r e i n c o n t a t t o c o n l e p r o p r i e e m o z i o n i e c o n d i v i d e r e e s p e r i e n z e . E ' u n o d e g l i a s p e t t i e m e r s i d a u n ’ i n d a g i n e c o n d o t t a d a I q v i a - s u c i r c a 1 . 2 0 0 p e r s o n e t r a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e , c a r e g i v e r e p r o f e s s i o n i s t i c h e a s s i s t o n o p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à i n t e l l e t t i v e - i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à . L ' i n d a g i n e r i e n t r a n e l l ' i m p e g n o d e l F o n d o p e r l ’ A m b i e n t e I t a l i a n o E t s ( F a i ) p e r r e n d e r e i l p a t r i m o n i o s t o r i c o , a r t i s t i c o e p a e s a g g i s t i c o a c c e s s i b i l e a u n p u b b l i c o s e m p r e p i ù a m p i o , p r o m u o v e n d o l a p i e n a p a r t e c i p a z i o n e d e l l e p e r s o n e a l l a v i t a c u l t u r a l e , i n l i n e a c o n l ’ a r t i c o l o 3 0 d e l l a C o n v e n z i o n e O n u s u i d i r i t t i d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à . U n p e r c o r s o c h e l a F o n d a z i o n e p o r t a a v a n t i a t t r a v e r s o p r o g e t t i s v i l u p p a t i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n e n t i e a s s o c i a z i o n i d e l t e r r i t o r i o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r i d u r r e l e b a r r i e r e s e n s o r i a l i e c o g n i t i v e e d i c o s t r u i r e e s p e r i e n z e d i v i s i t a s e m p r e p i ù i n c l u s i v e e p a r t e c i p a t i v e . T r a l e i n i z i a t i v e p i ù l o n g e v e , ' M u s e o p e r t u t t i ' - i d e a t o e r e a l i z z a t o d a l l ’ a s s o c i a z i o n e L ’ a b i l i t à o n l u s c o n i l s u p p o r t o d i V i a t r i s , a z i e n d a g l o b a l e c h e o p e r a n e l l ’ a m b i t o d e l l a s a l u t e - r a p p r e s e n t a d a a n n i u n m o d e l l o d i a c c e s s i b i l i t à c u l t u r a l e , i n g r a d o d i r e n d e r e i b e n i d e l F a i s e m p r e p i ù f r u i b i l i p e r l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à i n t e l l e t t i v e e i l o r o c a r e g i v e r . U n p e r c o r s o d i a c c e s s i b i l i t à e i n c l u s i o n e i n c o s t a n t e e v o l u z i o n e , c h e d a l 2 0 1 6 a d o g g i h a v i s t o 1 6 b e n i d e l l a F o n d a z i o n e e n t r a r e a f a r p a r t e d i q u e s t a r e t e . L a s u r v e y , p r e s e n t a t a o g g i - c o n d o t t a t r a m a r z o e a p r i l e 2 0 2 5 c o n l a c o n s u l e n z a d i L ’ a b i l i t à , c h e h a s u p p o r t a t o s i a l a p r o g e t t a z i o n e d e l l a r i c e r c a s i a l ’ i n d i v i d u a z i o n e d i c a r e g i v e r e o p e r a t o r i - f a e m e r g e r e c o m e c a r e g i v e r e o p e r a t o r i c o n s i d e r i n o l ’ a c c e s s o a l l a c u l t u r a f o n d a m e n t a l e p e r l a c r e s c i t a d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à i n t e l l e t t i v e . G l i i n t e r v i s t a t i i n d i c a n o c o n c h i a r e z z a l e a z i o n i d a i n t r a p r e n d e r e p e r r e n d e r e i l u o g h i d i c u l t u r a s e m p r e p i ù i n c l u s i v i e a c c e s s i b i l i : l a f o r m a z i o n e d e l p e r s o n a l e , l a p r e s e n z a d i m a t e r i a l e i n f o r m a t i v o f a c i l i t a t o e l a c r e a z i o n e d i p e r c o r s i d e d i c a t i . L ’ i n d a g i n e r i v e l a i n o l t r e q u a n t o a n c o r a s i a l i m i t a t a l a c o n o s c e n z a d e l l e d i s a b i l i t à i n t e l l e t t i v e , i l 5 4 % d e l l a p o p o l a z i o n e d i c h i a r a d i n o n a v e r n e c o n s a p e v o l e z z a , q u e s t o p o n e a n c o r a c o n m a g g i o r e e v i d e n z a l ’ i m p o r t a n z a d i p r o g e t t i m i r a t i a l l ’ i n c l u s i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e v e r s o q u e s t a t i p o l o g i a d i d i s a b i l i t à . S e s i c o n s i d e r a n o p o i g l i a m b i t i f o n d a m e n t a l i p e r i l b e n e s s e r e e l a q u a l i t à d e l l a v i t a - i s t r u z i o n e , c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e , a t t i v i t à r i c r e a t i v e , s p o r t i v e , c u l t u r a l i e r e l a z i o n a l i - d a l l ' i n d a g i n e e m e r g o n o d i f f e r e n z e n e l l e p e r c e z i o n i d e l l a l o r o i m p o r t a n z a t r a l e d i v e r s e p o p o l a z i o n i i n t e r v i s t a t e . P e r l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e , l ’ i s t r u z i o n e è l ’ a m b i t o p i ù r i l e v a n t e p e r i l b e n e s s e r e ( 6 8 % ) , s e g u i t a d a l l a c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e ( 5 7 % ) , m e n t r e s o l o i l 3 1 % c o n s i d e r a c e n t r a l i p e r u n a v i t a p i e n a e s o d d i s f a c e n t e l e a t t i v i t à c u l t u r a l i c o m e l a v i s i t a a m o s t r e e m u s e i . I l d a t o c a m b i a n o t e v o l m e n t e q u a n d o l a s t e s s a d o m a n d a v i e n e p o s t a a o p e r a t o r i e c a r e g i v e r : p u r r i t e n e n d o f o n d a m e n t a l i f o r m a z i o n e e l a v o r o , a t t r i b u i s c o n o g r a n d e v a l o r e a n c h e a l l e a t t i v i t à c u l t u r a l i , c o n u n d a t o r a d d o p p i a t o r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e ( r i s p e t t i v a m e n t e i l 6 7 % e 7 0 % ) . L ’ i m p o r t a n z a d e l p a t r i m o n i o a r t i s t i c o e c u l t u r a l e è r i c o n o s c i u t a d a t u t t i , m a c o n d i v e r s a i n t e n s i t à : l ’ 8 5 % d e l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e l o c o n s i d e r a u t i l e a l b e n e s s e r e p e r s o n a l e , m a s o l o i l 3 8 % l o r i t i e n e m o l t o i m p o r t a n t e , p e r c e n t u a l e c h e s a l e a l 6 9 % t r a i c a r e g i v e r e a l 7 6 % t r a g l i o p e r a t o r i . I l d i v a r i o a u m e n t a s u l l a s u a f r u i b i l i t à : s e p e r i l 2 3 % d e l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e i l p a t r i m o n i o r i s u l t a p o c o o p e r n u l l a a c c e s s i b i l e , l a q u o t a s a l e a l 7 1 % t r a i c a r e g i v e r e a l 7 4 % t r a g l i o p e r a t o r i , c h e v i v o n o p i ù d a v i c i n o l e d i f f i c o l t à d i i n c l u s i o n e . “ Q u a n d o p a r l i a m o d i d i s a b i l i t à i n t e l l e t t i v a – s p i e g a C a r l o R i v a , d i r e t t o r e d e i s e r v i z i d i L ’ a b i l i t à o n l u s e i d e a t o r e d i ' M u s e o p e r t u t t i ' – c i r i f e r i a m o a u n a c o n d i z i o n e c h e r i g u a r d a l a c a p a c i t à d i c o m p r e n d e r e i n f o r m a z i o n i c o m p l e s s e , o r i e n t a r s i i n c o n t e s t i n u o v i , c o m u n i c a r e b i s o g n i e d e m o z i o n i . N o n è u n a f r a g i l i t à r a r a , m a u n a r e a l t à c h e c o i n v o l g e m o l t e f a m i g l i e e c h e , c o m e m o s t r a l ’ i n d a g i n e , o l t r e l a m e t à d e g l i i n t e r v i s t a t i a n c o r a n o n c o n o s c e . Q u e s t a s c a r s a c o n s a p e v o l e z z a g e n e r a o s t a c o l i c o n c r e t i : c a r e g i v e r e o p e r a t o r i r a c c o n t a n o v i s i t e s p e s s o f a t i c o s e , s o l i t a r i e , p r i v e d i s t r u m e n t i a d e g u a t i . E p p u r e , l ’ a c c e s s o a i l u o g h i d e l l a b e l l e z z a e d e l l a c o n o s c e n z a è e s s e n z i a l e p e r u n a v i t a p i e n a p e r t u t t i . È p e r q u e s t o c h e i l p e r c o r s o d i M u s e o p e r t u t t i a v v i a t o d a L ’ a b i l i t à a n c h e c o n i l F A I è c o s ì i m p o r t a n t e : a b b i a m o i l d o v e r e d i p r o g e t t a r e i n s i e m e a l l e p e r s o n e , a s c o l t a r e i l o r o b i s o g n i e r e n d e r e o g n i e s p e r i e n z a d i v i s i t a p o s s i b i l e , i n c l u s i v a e d a v v e r o a c c o g l i e n t e ” . L a p o c a i n c l u s i v i t à e m e r g e a n c o r p i ù c h i a r a m e n t e d a l l e s e n s a z i o n i p r o v a t e d u r a n t e u n a v i s i t a c u l t u r a l e i n u n m u s e o o u n a m o s t r a : m e n t r e l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e s i s e n t e a p p a g a t a d a l l ’ e s p e r i e n z a ( 5 8 % ) e a c c o l t a ( 3 8 % ) , i l 3 2 % d e i c a r e g i v e r r i f e r i s c e s e n s a z i o n i n e g a t i v e , l e g a t e a d i s a g i o , s o l i t u d i n e , m a n c a n z a d i s p i e g a z i o n i a d e g u a t e e f a t i c a . I n c a s o d i a c c o g l i e n z a i n c l u s i v a , s i g e n e r a q u a s i s t u p o r e p e r l a p o c a c o n s u e t u d i n e a q u e s t o t i p o d i s u p p o r t o . A n c h e i l 1 9 % d e g l i o p e r a t o r i r i p o r t a d e l l e s e n s a z i o n i n e g a t i v e , d e t e r m i n a t e d a u n s e n s o d i a b b a n d o n o , p o c a i n c l u s i v i t à e u n a n e c e s s i t à d i i n t e r v e n t i f r e q u e n t i d a p a r t e l o r o p e r r e n d e r e p o s s i b i l e l a f r u i z i o n e d e l l ’ e s p e r i e n z a a l l a p e r s o n a c o n d i s a b i l i t à i n t e l l e t t i v e . A n c h e l a f r e q u e n z a d e l l e v i s i t e è b a s s a : d i c h i a r a d i n o n a n d a r e m a i o q u a s i m a i a m o s t r e e m u s e i i l 4 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e , i l 5 5 % d e i c a r e g i v e r e i l 5 7 % d e g l i o p e r a t o r i . L e m o t i v a z i o n i d i f f e r i s c o n o : p e r i l p u b b l i c o g e n e r a l e p r e v a l g o n o m a n c a n z a d i t e m p o , c o s t i e d i f f i c o l t à l o g i s t i c h e ( 3 4 % , 2 6 % e 1 9 % ) , m e n t r e c a r e g i v e r e o p e r a t o r i c i t a n o s o p r a t t u t t o l a c o m p l e s s i t à o r g a n i z z a t i v a ( 4 6 % e 4 7 % ) e l a c a r e n z a d i i n f o r m a z i o n i a d a t t e a l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à i n t e l l e t t i v e ( 2 5 % e 1 2 % ) . S e c o n d o c a r e g i v e r e o p e r a t o r i , l a c u l t u r a è l ’ a m b i t o i n c u i f a m i g l i e e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à i n t e l l e t t i v e r i c e v o n o m e n o s u p p o r t o ( 7 9 % e 7 5 % ) , s e g u i t o d a l a v o r o e a m b i t o r i c r e a t i v o , a d i f f e r e n z a d i s c u o l a e s p o r t , d o v e i s e r v i z i e i l p e r s o n a l e d e d i c a t o r i s u l t a n o p i ù p r e s e n t i . I l m o n d o d e l l a c u l t u r a a p p a r e o g g i s o l o i n p a r t e p r o n t o a d ' a c c o g l i e r e l a d i s a b i l i t à ' . N o n o s t a n t e i c a r e g i v e r e g l i o p e r a t o r i r i c o n o s c a n o i p r o g r e s s i n e l l ’ i n c l u s i o n e r i s p e t t o a q u a l c h e a n n o f a i n q u e s t o a m b i t o , e m e r g o n o a l c u n e a r e e d i m i g l i o r a m e n t o p e r r e n d e r e l ’ a m b i e n t e a n c o r a p i ù i n c l u s i v o , c o m e m o d u l a r e o f f e r t e c a l i b r a t e s u l l e d i v e r s e s e n s i b i l i t à , a n c h e a s e c o n d a d e i d i v e r s i l i n g u a g g i a r t i s t i c i , e p r o p o r r e p e r c o r s i d e d i c a t i , a d e s e m p i o s e l e z i o n a n d o a l c u n e o p e r e e p r e v e d e n d o u n t e m p o d i f r u i z i o n e a d e g u a t o . T r a g l i s t r u m e n t i r i t e n u t i p i ù u t i l i d a c a r e g i v e r e o p e r a t o r i f i g u r a n o a n c h e p e r s o n a l e f o r m a t o , l a b o r a t o r i e d u c a t i v i i n c l u s i v i e m a t e r i a l i i n f o r m a t i v i c o n d i d a s c a l i e e g u i d e i n l i n g u a g g i o s e m p l i c e . M o l t e d i q u e s t e i n d i c a z i o n i c o n f e r m a n o l a v a l i d i t à d e l l a d i r e z i o n e g i à i n t r a p r e s a d a l l ’ i n i z i a t i v a “ M u s e o p e r t u t t i ” d i L ’ a b i l i t à O n l u s , s o t t o l i n e a n d o l ’ i m p o r t a n z a d i p r o g e t t i c h e p r o m u o v o n o i n c l u s i v i t à e a c c e s s i b i l i t à c u l t u r a l e , p e r m e t t e n d o a t u t t i i v i s i t a t o r i d i v i v e r e p i e n a m e n t e e s e n z a d i f f i c o l t à i B e n i d e l F a i . " I r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a o f f r o n o i n d i c a z i o n i u t i l i p e r c o m p r e n d e r e a l m e g l i o l e e s i g e n z e d e l l e p e r s o n e e o r i e n t a r e i n m o d o s e m p r e p i ù c o n s a p e v o l e l a d e f i n i z i o n e d e i m a t e r i a l i , d e g l i s t r u m e n t i d i c o m u n i c a z i o n e e d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e l l e v i s i t e . I l n o s t r o o b i e t t i v o è r e n d e r e l a f r u i z i o n e d e i B e n i F a i q u a n t o p i ù a g e v o l e e c o m p l e t a p e r t u t t i . Q u e s t o a p p r o c c i o c o n t i n u a a g u i d a r e i l n o s t r o l a v o r o q u o t i d i a n o , g r a z i e a n c h e a l p r e z i o s o s o s t e g n o d i V i a t r i s ” , s o t t o l i n e a D a v i d e U s a i , D i r e t t o r e G e n e r a l e F a i . " Q u e s t a i n d a g i n e c o n f e r m a l ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ a c c e s s o a l l a c u l t u r a p e r t u t t i , s e n z a a l c u n a d i s t i n z i o n e : s i a m o f e l i c i d i s u p p o r t a r e M u s e o p e r t u t t i c h e s i p o n e p r o p r i o q u e s t o o b i e t t i v o " , d i c h i a r a F a b i o T o r r i g l i a , C o u n t r y M a n a g e r d i V i a t r i s I t a l i a . " I n V i a t r i s , l ' a c c e s s o è f o n d a m e n t a l e p e r l a n o s t r a m i s s i o n d i c o n s e n t i r e a l l e p e r s o n e n e l m o n d o d i v i v e r e u n a v i t a p i ù s a n a i n o g n i s u a f a s e . P r e n d e i l v i a d a l l a n o s t r a c a p a c i t à d i o f f r i r e i n m o d o s o s t e n i b i l e f a r m a c i d i a l t a q u a l i t à a l l e p e r s o n e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l u o g o o d a l c o n t e s t o d i r i f e r i m e n t o . M a i l n o s t r o i m p e g n o p e r l ' a c c e s s o v a o l t r e : d i a m o i l n o s t r o c o n t r i b u t o a l l a c r e a z i o n e d i c o m u n i t à s a n e e i n c l u s i v e , d o v e t u t t i h a n n o a c c e s s o a l l e s t e s s e o p p o r t u n i t à ” .