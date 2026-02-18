R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L a p r e s e n z a d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , a l l ’ o d i e r n a r i u n i o n e o r d i n a r i a d e l C o n s i g l i o S u p e r i o r e d e l l a M a g i s t r a t u r a , e l e s u e p a r o l e f e r m e e p r e c i s e , r i c h i a m a n o t u t t i a l d o v e r e d i m a n t e n e r e i l d i b a t t i t o r e f e r e n d a r i o e n t r o b i n a r i d i c o r r e t t e z z a e r i s p e t t o r e c i p r o c o t r a i s t i t u z i o n i , n e l s o l c o d e l l a s e p a r a z i o n e t r a i p o t e r i s a n c i t a d a l l a C o s t i t u z i o n e . D o p o l e a c c u s e i n f a m a n t i i n d i r i z z a t e n e i g i o r n i s c o r s i d a i p i ù a l t i v e r t i c i i s t i t u z i o n a l i a l l ’ o r g a n o d i a u t o g o v e r n o d e l l a m a g i s t r a t u r a , a n c h e o g g i s e n t i a m o d i d o v e r e s s e r e g r a t i a l C a p o d e l l o S t a t o , a u g u r a n d o c i c h e i l s u o p r e s s a n t e i n v i t o s i a a c c o l t o d a t u t t i , p u r n e l l a l e g i t t i m a d i v e r s i t à d e l l e o p i n i o n i ” . C o s ì i l s e n a t o r e P d , M a r c o M e l o n i , i n u n a n o t a .