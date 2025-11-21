R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C h i v i n c e r e b b e l e p r i m a r i e d e l c a m p o l a r g o ? S e c o n d o u n n o s t r o s o n d a g g i o , c o n d o t t o s u g l i e l e t t o r i d i P d , M 5 S , A v s , A z i o n e , I V e + E u r o p a c h e s i d i c o n o s i c u r i d i v o t a r e a q u e s t e p r i m a r i e , a v i n c e r l e s a r e b b e G i u s e p p e C o n t e ( 4 3 % ) , d a v a n t i a E l l y S c h l e i n ( 2 9 % ) e S i l v i a S a l i s ( 2 8 % ) " . S i l e g g e n e l l ' a c c o u n t s o c i a l d i Y o u t r e n d . " S e m p r e s e c o n d o i l n o s t r o s o n d a g g i o , t r a g l i e l e t t o r i M 5 S i l 9 6 % s c e g l i e r e b b e d i v o t a r e C o n t e a l l e p r i m a r i e d e l c a m p o l a r g o , m e n t r e t r a g l i e l e t t o r i P d u n a p e r c e n t u a l e p i ù b a s s a ( 5 5 % ) i n d i c h e r e b b e S c h l e i n " , i l 2 9 % v o t e r e b b e p e r l a s i n d a c a S a l i s e u n 1 6 % p e r i l l e a d e r 5 S t e l l e .