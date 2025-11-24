( A d n k r o n o s ) - " L a s e g r e t a r i a c o n l a f r a s e t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i s i è a p p l i c a t a c o n c o s t a n z a a t e n e r e u n i t o i l c e n t r o s i n i s t r a . P d , M 5 s , A v s e r i f o r m i s t i : n o i c i s t i a m o p r e s e n t a n d o c o n q u e s t o s c h e m a e i r i s u l t a t i s t a n n o a r r i v a n d o " , a g g i u n g e T a r u f f i . " I l c e n t r o s i n i s t r a i l f a v o r e d i d i v i d e r s i a l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e n o n l o f a r à p i ù . S o n o c e r t o c h e a r r i v e r e m o a l l e p o l i t i c h e i n s i e m e e c h e c i g i o c h e r e m o l a v i t t o r i a f i n o a l l a f i n e . N o n è t u t t o f a t t o , s a r e b b e i n g e n u o d i r e c h e a b b i a m o r i s o l t o t u t t o m a i l d a t o è c h e l a p a r t i t a è a p e r t i s s i m a e s i a m o i n g r a d o d i t o r n a r e a l g o v e r n o v i n c e n d o l e e l e z i o n i p o l i t i c h e . V o g l i a m o t o r n a r e a l g o v e r n o v i n c e n d o l e p o l i t i c h e " .