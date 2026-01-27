R o m a , 2 7 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I o n o n h o l a p r e s u n z i o n e d i a l c u n a r e g i a m a l e c o n f e s s o c h e n o n m i d i s p i a c e r e b b e u n a M a r g h e r i t a 2 . 0 : n e l 2 0 0 1 , a l s u o d e b u t t o , o t t e n n e i l 1 4 % . S o n o t r a s c o r s i o l t r e v e n t i a n n i e d è c a m b i a t o l o s c e n a r i o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e m a è d i n u o v o v i v a l ’ e s i g e n z a d i u n a f o r z a d i c e n t r o s i n i s t r a , i n n o v a t r i c e e p r o g r e s s i s t a , c h e r a c c o l g a i d e l u s i d i P d e M 5 S " . L o d i c e l ' e x m i n i s t r o d e i 5 s t e l l e V i n c e n z o S p a d a f o r a a l C o r r i e r e d e l l a s e r a . S p a d a f o r a t e r r à s a b a t o l a c o n c e n t i o n d e l l a a s s o c i a z i o n e d i c u i è p r e s i d e n t e : " P r i m a v e r a è n a t a p e r r i d a r e l a s p e r a n z a c o n d o n n e e u o m i n i c r e d i b i l i , c a p a c i d i a t t r a r r e l a f i d u c i a d i c h i o g g i n o n v a a v o t a r e , e r i s p o n d e r e a i b i s o g n i d e l l a v i t a q u o t i d i a n a d e l l e p e r s o n e , n o n a l l e i d e o l o g i e " . " S e r v e p r i o r i t a r i a m e n t e u n t a v o l o d e l c e n t r o s i n i s t r a c h e i n c l u d a a n c h e q u e s t e f o r z e c h e s i s t a n n o i m p e g n a n d o p e r c o n f r o n t a r s i e d i s e g n a r e u n p e r c o r s o . M a n c a p o c o p i ù d i u n a n n o a l l e e l e z i o n i e d è i n c r e d i b i l e c h e c i ò n o n a v v e n g a . C r e d o c h e d e b b a e s s e r e E l l y S c h l e i n , s e g r e t a r i a d e l p r i n c i p a l e p a r t i t o , a d a s s u m e r s i l a r e s p o n s a b i l i t à d i c o n v o c a r e q u e s t o t a v o l o " , d i c e t r a l ' a l t r o .