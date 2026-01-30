R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - Q u a r t a g a m b a , M a r g h e r i t a 2 . 0 , t e n d a , c a s a r i f o r m i s t a . D a m e s i , d i v e r s e p e r s o n a l i t à s i s o n o m e s s e i n m a r c i a p e r p r o v a r e a c o s t r u i r e u n s o g g e t t o ' c e n t r i s t a ' c h e v i c i n o a P d , M 5 S e A v s v a d a a d a l l a r g a r e l ' o f f e r t a d e l l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a . D o m a n i a l l ' E u r V i n c e n z o S p a d a f o r a c o n l a s u a a s s o c i a z i o n e P r i m a v e r a , f o n d a t a u n a n n o f a , h a i n v i t a t o i p r o t a g o n i s t i d e i v a r i s o g g e t t i c h e s i m u o v o n o n e l l ' a r e a . O b i e t t i v o d e l l ' e x - m i n i s t r o g r i l l i n o r i u n i r e l a g a l a s s i a m o d e r a t a - r i f o r m i s t a e p a r t i r e c o n l a c o s t i t u e n t e d e l l a q u a r t a g a m b a d e l c e n t r o s i n i s t r a . " P u ò a m b i r e a l 1 0 % " . C i s a r à A l e s s a n d r o O n o r a t o , a s s e s s o r e c a p i t o l i n o e p r o m o t o r e d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a , c h e s t a c o s t i t u e n d o c o m i t a t i i n t u t t e l e r e g i o n i p e r u n a l i s t a c i v i c a n a z i o n a l e , s u l m o d e l l o d i q u e l l e a l l e c o m u n a l i . C i s a r à E r n e s t o M a r i a R u f f i n i , a n i m a t o r e d i ' P i ù U n o ' , a r e a c a t t o l i c o d e m o c r a t i c a e t r a i c o m m e n s a l i d i u n a c e n a n a t a l i z i a c h e h a f a t t o n o t i z i a : R o m a n o P r o d i h a r i u n i t o a c a s a s u a i l s i n d a c o d i M i l a n o , G i u s e p p e S a l a , i l d e p u t a t o P d , P a o l o C i a n i , a r e a D e m o s v i c i n a a S a n t ' E g i d i o e l o s t e s s o R u f f i n i . C i s a r a n n o i l s i n d a c o d i M i l a n o , B e p p e S a l a , e q u e l l a d i G e n o v a , S i l v i a S a l i s . E c i s a r à a n c h e M a r i a E l e n a B o s c h i . I t a l i a V i v a è g i à a l l a v o r o d a m e s i p e r l a n a s c i t a d i u n s o g g e t t o r i f o r m i s t a e g i à a l l e s c o r s e r e g i o n a l i c ' è s t a t o i l b a t t e s i m o d e l l e l i s t e d i C a s a R i f o r m i s t a . L ' o b i e t t i v o d e l l a m a t t i n a t a d i d o m a n i , a p o c o p i ù d i u n a n n o d a l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e , è q u e l l o d i f a r e s i n t e s i e a r r i v a r e p r o n t i q u a n d o s a r à i l m o m e n t o d i s e d e r s i a l t a v o l o d e l l a c o a l i z i o n e . " P r o g e t t o r e a l i z z a b i l e ? A s s o l u t a m e n t e s ì - d i c e S p a d a f o r a - g i à i l f a t t o c h e t u t t i a b b i a n o a c c e t t a t o d i p a r t e c i p a r e è u n o t t i m o s e g n a l e " . T u t t i d ' a c c o r d o ? S i v e d r à . O n o r a t o , i n t e r p e l l a t o d a l l ' A d n k r o n o s , l a m e t t e c o s ì : " S a r à u n a c o s t i t u e n t e ? L ’ i n i z i a t i v a s a r à u n a p r e z i o s a o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o " . " D o m a n i - d i c e S p a d a f o r a - c i s a r a n n o u n a s e r i e d i f i g u r e c h e d a m e s i s t a n n o f a c e n d o c o s e i n t e r e s s a n t i . O g n u n o s t a f a c e n d o u n s u o p e r c o r s o . I l p r o b l e m a è q u e l l o d i m e t t e r e i n s i e m e q u e s t i p e r c o r s i , s e a n d i a m o d a s o l i n o n s u c c e d e n u l l a e r i v i n c e l a M e l o n i " , s p i e g a l ' e x - m i n i s t r o c h e s i p r o p o n e c o m e ' f e d e r a t o r e ' d e l l ' a r e a . " H o q u a l c h e c h a n c e v i s t o c h e n o n h o v e l l e i t à d i l e a d e r " . E c h i p o t r e b b e f a r l o ? " S a l i s , S a l a , O n o r a t o , B o s c h i : t u t t e p e r s o n e a s s o l u t a m e n t e i n g r a d o d i e s s e r e l e a d e r " , r i s p o n d e S p a d a f o r a a U n G i o r n o d a P e c o r a . E C a l e n d a ? " O r m a i h a d e c i s o d i a n d a r e c o n l a M e l o n i " , o s s e r v a . " L a s i t u a z i o n e o r m a i è p o l a r i z z a t a , d i q u a o d i l à . M a b i s o g n a c o s t r u i r e u n ' a l t e r n a t i v a c r e d i b i l e o l a g e n t e n o n v a a v o t a r e . C ' è u n o s p a z i o e n o r m e f u o r i d a P d e 5 S t e l l e . C i s o n o e l e t t o r i d e l u s i o c h e m a g a r i v a n n o a d i n g r o s s a r e l a p e r c e n t u a l i d e g l i a s t e n u t i . D a v a n t i a u n c l i m a d i s c o n t r o p e r e n n e - d i c e S p a d a f o r a - c h e a l i m e n t a l a p a u r a , P r i m a v e r a è n a t a p e r r i d a r e l a s p e r a n z a c o n d o n n e e u o m i n i c r e d i b i l i , c a p a c i d i a t t r a r r e l a f i d u c i a d i c h i o g g i n o n v a a v o t a r e , e r i s p o n d e r e a i b i s o g n i d e l l a v i t a q u o t i d i a n a d e l l e p e r s o n e , n o n a l l e i d e o l o g i e ” . P e r O n o r a t o q u e l l a d i d o m a n i s a r à q u i n d i d i u n a " o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o " m e n t r e i n t a n t o v a a v a n t i c o n P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a : " V o g l i a m o c o n t r i b u i r e a l l a n a s c i t a d i u n a n u o v a f o r z a c i v i c a , p o p o l a r e e r i f o r m i s t a . U n o s p a z i o d o v e m i g l i a i a d i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i c o n c r e t i e c a p a c i , c h e h a n n o m a n t e n u t o u n f o r t e r a p p o r t o c o n i c i t t a d i n i , r a p p r e s e n t a n o u n v e r o e l e m e n t o d i n o v i t à n e l p a n o r a m a . P e r a v e r e s u c c e s s o e b a t t e r e l e d e s t r e , q u e s t o p r o g e t t o n o n d e v e e s s e r e l a r i e d i z i o n e d i q u a l c o s a g i à v i s t a . P o r t e a p e r t e a c h i v u o l e c o n t r i b u i r e , m a - s o t t o l i n e a l ' a s s e s s o r e c a p i t o l i n o - i n p a r t i c o l a r e u n a n u o v a c l a s s e d i r i g e n t e p e r r a p p r e s e n t a r e q u e s t a n u o v a f o r z a . E g l i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i , p e r s o n e a b i t u a t e a r i s o l v e r e i p r o b l e m i d e i c i t t a d i n i s e n z a r i s o r s e e a t t e n z i o n i d e l G o v e r n o , d e v o n o d a r e u n c o n t r i b u t o n a z i o n a l e ” .