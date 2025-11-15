R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I o q u i c o n P r i m a v e r a p e r c o s t r u i r e i n s i e m e u n p e r c o r s o , u n p e r c o r s o c h e s i a i n c l u s i v o , a p e r t o e c h e s i i s p i r i a i v a l o r i p r o g r e s s i s t i e d e l c e n t r o s i n i s t r a . R i n g r a z i o E r n e s t o p e r l ’ i n v i t o e l o i n v i t o i o s t e s s o a d a p r i r e u n t a v o l o d i l a v o r o c o n g i u n t o t r a i n o s t r i m o v i m e n t i p e r r e a l i z z a r e u n m a n i f e s t o d i i d e e c o n c r e t e i n g r a d o d i d a r e r i s p o s t e c o n c r e t e a g l i i t a l i a n i e a i d e l u s i d e l c e n t r o s i n i s t r a ” . C o s ì , l ’ e x m i n i s t r o e s o t t o s e g r e t a r i o V i n c e n z o S p a d a f o r a , l e a d e r d i P r i m a v e r a , i n t e r v e n e n d o a l l a c o n v e n t i o n “ P i ù U n o ” o r g a n i z z a t a d a E r n e s t o M a r i a R u f f i n i .