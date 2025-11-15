Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Io qui con Primavera per costruire insieme un percorso, un percorso che sia inclusivo, aperto e che si ispiri ai valori progressisti e del centrosinistra. Ringrazio Ernesto per linvito e lo invito io stesso ad aprire un tavolo di lavoro congiunto tra i nostri movimenti per realizzare un manifesto di idee concrete in grado di dare risposte concrete agli italiani e ai delusi del centrosinistra. Così, lex ministro e sottosegretario Vincenzo Spadafora, leader di Primavera, intervenendo alla convention Più Uno organizzata da Ernesto Maria Ruffini.