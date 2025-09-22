R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " G r a z i e P a s q u a l e e i n s i e m e a t e v o g l i o r i n g r a z i a r e t u t t e l e c a n d i d a t e e i c a n d i d a t i a l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o m a v o g l i o r i n g r a z i a r e a n c h e q u e l l i d i t u t t e l e a l t r e l i s t e c h e s u p p o r t a n o P a s q u a l e p e r c h é a b b i a m o c o s t r u i t o u n ' a l l e a n z a p r o g r e s s i s t a c h e è l a s t e s s a i n t u t t e l e r e g i o n i c h e v a n n o a l v o t o p e r c h é u n i t i n o i p o s s i a m o b a t t e r e l a d e s t r a e m a n d a r e a c a s a a n c h e i l g o v e r n o r e g i o n a l e d i O c c h i u t o " . C o s ì E l l y S c h l e i n c o n P a s q u a l e T r i d i c o a L a m e z i a T e r m e p e r l e r e g i o n a l i i n C a l a b r i a . " S i a m o u n i t i n o n p e r c h è c e l o c h i e d a i l m e d i c o , m a p e r c h é c e l o c h i e d e l a n o s t r a g e n t e " c h e v u o l e " r i c o m i n c i a r e a s p e r a r e . N o n s i a m o u n a c o a l i z i o n e c h e s i r i u n i s c e c o n t r o g l i a v v e r s a r i . S i r i u n i s c e s u l l e c o s e c h e s i a m o d ' a c c o r d o d i f a r e i n s i e m e . Q u a l i ? A l c u n e p r i o r i t à . L a p r i m a , l a p i ù o v v i a , q u e l l a c h e c i c o n s e g n a t e t u t t i i g i o r n i d a l n o r d a s u d d e l l a C a l a b r i a e d è l a d i f e s a d e l l a s a n i t à p u b b l i c a u n i v e r s a l i s t i c a t r a i t a g l i e d a l l a p r i v a t i z z a z i o n e s t r i s c i a n t e e v e r g o g n o s a c h e p o r t a a v a n t i q u e s t a d e s t r a " .