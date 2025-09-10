R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o t u t t i d ' a c c o r d o t r a l e f o r z e d i q u e s t a c o a l i z i o n e c h e l ' o b i e t t i v o d e l l ' a u m e n t o d e l l a s p e s a m i l i t a r e a l 5 % è s b a g l i a t o e i r r e a l i s t i c o . S i a m o t u t t i d ' a c c o r d o c h e v a d a c o s t r u i t a u n a d i f e s a c o m u n e e u r o p e a c h e n o n è i l r i a r m o d i 2 7 e s e r c i t i s c o o r d i n a t i t r a d i l o r o . C o s ì c o m e s i a m o s t a t i i n g r a d o i n s i e m e d i s c r i v e r e u n a m o z i o n e u n i t a r i a p e r G a z a e p e r c h i e d e r e u n c e s s a t e i l f u o c o e l a l i b e r a z i o n e d i t u t t i g l i s t a t i i s r a e l i a n i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a T a g a d à s u L a 7 . C o n l ' U c r a i n a q u a l c h e p r o b l e m a c e l ' a v e t e ? " C e r t a m e n t e s ì , a b b i a m o a n c o r a u n a d i f f e r e n z a . E ' i l m o t i v o p e r c u i a p p u n t o n o i P a r t i t o D e m o c r a t i c o v o t e r e m o u n a n o s t r a m o z i o n e e c i a s t e r r e m o s u q u e l l e d e g l i a l t r i . A b b i a m o s e m p r e f a t t o c o s ì , p e r c h é a n c h e q u a n d o c o n d i v i d i a m o l ' 8 0 % e p o i c ' è a n c o r a u n a d i f f e r e n z a . A d e s e m p i o s u c o m e s u p p o r t a r e l ' U c r a i n a e i l p o p o l o i n v a s o i n q u e s t a f a s e , n o i a b b i a m o l a n o s t r a p o s i z i o n e e a n d i a m o a v a n t i s u q u e l l a , p e r ò c o m e a l s o l i t o t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i a . S o t t o l i n e o c h e p u r e s u l l a p o l i t i c a e s t e r a a b b i a m o d i m o s t r a t o d i e s s e r e m o l t o p i ù u n i t i s u m o l t e p i ù q u e s t i o n i r i s p e t t o a l g o v e r n o d i G i o r g i a M e l o n i " .